Россиянки Блинкова и Калинская пробились в основную сетку Australian Open
Российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская квалифицировались в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Блинкова в финале квалификации в трёх сетах обыграла представительница Болгарии Викторию Томову. Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился с счётом 6:3, 1:6, 6:1.
В другом поединке Калинская одолела сопротивление голландки Лесли Керкхове. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев выиграл турнир в Сиднее и завоевал первый титул в карьере.
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