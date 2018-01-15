Рекордсменка по победам на Уимблдоне предложила переименовать арену Корт на АО из-за её высказывания о ЛГБТК-сообществе

Экс первая ракетка мира, рекордсменка по количеству побед на Уимблдоне во всех номинациях Билли Джин Кинг высказала мнение, что главную арену Australian Open, названную в честь 62-кратной победительницы турниров серии Большого шлема Маргарет Корт, необходимо переименовать из-за высказываний прославленной теннисистки о представителях ЛГБТК-сообщества.

«Если бы я играла сегодня, то не стала бы играть на этом корте. И я больше не считаю, что арена должна и дальше носить её имя. Тогда, в 2003-м, я на самом деле хотела, чтобы она получила в качестве признания именной корт. Но считаю, что в этом случае такому человеку следует быть доброжелательным, великодушным и гостеприимным, так как это общественный центр. Я старалась спокойно относиться ко всему, что она говорит, но в последнее время она сказала много оскорбительных вещей о моём сообществе», — приводит слова Кинг The New York Times.

Она отметила, что понимает сложности, связанные с переименованием, но считает это необходимым.

«Если бы кто-то допускал подобные комментарии о коренном населении, евреях или ком-то ещё, мне трудно представить, чтобы общественность хотела посещать заведения, названные именем этого человека», — добавила американка.

Ранее сообщалось, что бывшую первую ракетку мира Корт обвинили в гомофобии.