Уверенный старт Шараповой, трудовая победа Медведева и возвращение Джоковича: обзор второго игрового дня Australian Open

Мария Шарапова и Даниил Медведев преодолели барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Новак Джокович и Станислас Вавринка вернулись на корт после травм, француженка Кристина Младенович потерпела своё 15-е поражение подряд, австриец Доминик Тим исполнил эффектный удар навылет, а канадец Денис Шаповалов дал первое интервью на русском языке. RT рассказывает о главных событиях второго дня Australian Open.

Победа Шараповой

Удачно начала своё выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису россиянка Мария Шарапова. Пятикратная победительница турниров Большого шлема не оставила шансов немке Татьяне Марии. На момент встречи соперницы занимали соседние места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — 47-е и 48-е соответственно. Причём спортсменка из Германии располагалась на одну строчку выше.

В первом сете немка не смогла навязать прославленной теннисистке сопротивление, уступив со счётом 1:6. Шарапова с ходу взяла подачу соперницы и уже не упустила преимущества. Во второй партии завязалась ожесточённая борьба, но в восьмом гейме россиянка снова сделала брейк и довела встречу до победы.

Российская теннисистка отметила, что во время матча слышала одобрительные слова в свой адрес.

«Я очень рада, что могу снова играть. Само по себе это приятно. Думаю, что в матче с Марией я сделала всё необходимое для того, чтобы выйти во второй круг. Во время игры слышала выкрики «Вперёд, Мария». Было немного странно, но забавно», — сказала Шарапова после матча.

Соперницей Шараповой по второму кругу станет латвийская спортсменка Анастасия Севастова. В последний раз теннисистки встречались друг с другом в 2017 году в 1/4 финала Открытого чемпионата США. Тогда победу в трёх сетах одержала 27-летняя латвийка.

Шарапова считает, что матч с Марией стал хорошей подготовкой к игре с Севастовой.

«Думаю, это было хорошей разминкой перед возможной игрой с теннисисткой, которая ранее доставляла мне немало проблем. Не могу сказать, что они играют абсолютно одинаково, но определённое сходство есть», — выразила мнение Шарапова.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Шарапову ждёт непростой матч.

«Мария Шарапова победила ожидаемо. Теперь она выходит на Севастову, и это будет непросто. Матч будет показательным для нашей теннисистки. В случае успеха можно будет говорить, что Маша в хорошей форме», — заявил Тарпищев «Чемпионату».

Успехи россиянок

Помимо Шараповой, путёвку во второй круг турнира завоевали ещё две представительницы России. Екатерина Александрова в непростом матче переиграла словенку Полону Херцог. Теннисистки подали по четыре эйса и совершили столько же двойных ошибок, но в решающие моменты удачливее оказалась россиянка, победив в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Во втором круге Александрову ждёт тяжёлое испытание в лице американки Мэдисон Кис. 22-летняя спортсменка уже успела выиграть два титула WTA, а также дойти до полуфинала Australian Open и финала US Open.

Не испытала особых проблем в своём первом матче на турнире Елена Веснина. 16-я сеяная соревнований в двух сетах победила спортсменку из Туниса Онс Жабер. Россиянка неудачно начала матч, уступив свою подачу, однако в следующем же гейме восстановила статус-кво. Позже она не допускала подобных вольностей, зато ещё дважды сделала брейк и уверенно выиграла — 6:3, 6:4.

«Я хорошо готова к турниру, у меня здесь отличная команда, так что я хочу идти матч за матчем и постепенно прибавлять. Онс — очень приятная девушка, поэтому мы с ней обнялись после окончания встречи», — сказала Веснина.

Потери в женской сетке

Сразу три россиянки прекратили свою борьбу на турнире на стадии первого круга. Анна Блинкова не смогла оказать сопротивления американке Бернарде Пера, Наталья Вихлянцева уступила украинке Лесе Цуренко, а Анна Калинская — итальянке Камиле Джорджи. При этом Блинкова, занимающая 138-ю позицию в рейтинге WTA, смогла взять лишь четыре гейма в противостоянии со спортсменкой из США.

Вихлянцева гораздо ожесточённее сопротивлялась своей сопернице, но сил на концовку матча у россиянки не хватило. По ходу встречи она отыграла девять брейк-пойнтов из 13, однако этого оказалось недостаточно для итоговой победы. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6 в пользу украинки.

Неудачно сложился матч и для 19-летней Калинской, которая попала на турнир через квалификацию. Россиянка не смогла оказать сопротивление 71-й ракетке мира Джорджи, уступив в двух сетах — 4:6, 3:6.

Победный старт

Со стопроцентным результатом завершили второй игровой день российские теннисисты. Синхронно одержали свои победы Евгений Донской, Даниил Медведев и Карен Хачанов.

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Медведев пока не потерпел ни одного поражения в 2018 году. После выигрыша турнира в австралийском Сиднее, он успешно продолжил своё выступление на первом турнире Большого шлема в сезоне, обыграв хозяина кортов Танаси Коккинакиса.

Австралиец, занимающий 216-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил в первом сете со счётом 2:6, зато в оставшихся навязал россиянину серьёзную борьбу. Две следующих партии закончились тай-брейком, в одном из которых удачливее оказался Коккинакис.

Однако в четвёртой партии Медведеву удалось взять подачу соперника и довести встречу до победы. Во втором круге турнира он сыграет с южнокорейцем Чхун Хёном.

«Даниил Медведев провёл непростой матч. Молодые ровно играть не могут, но то, что он после матча в Сиднее выиграл первый круг, — это показатель того, что он обретает стабильность. Это качество нехарактерно для молодых», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Не стал проходным матч первого круга и для Хачанова. Россиянин в трёх сетах победил канадца Питера Полански, однако две первые партии встречи завершились на тай-брейке. По схожему сценарии развивалась и третья, однако отечественный теннисист в нужный момент взял подачу соперника и победил со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4.

Во втором круге Хачанова ждёт сложное испытание — его соперником станет победитель Открытого чемпионата США 2009 год аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Самый тяжёлый соперник по первому кругу достался Донскому. На старте Australian Open ему противостоял немец Флориан Майер. Однако более высокий номер в рейтинге не смутил россиянина, который не отдал сопернику ни сета. Все три партии завершились с одинаковым счётом 6:4, а отечественный спортсмен исполнил десять подач на вылет. За выход в третий круг он поспорит с 25-м сеяным турнира итальянцем Фабио Фоньини.

Сенсации

Не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии Милош Раонич. Канадец, посеянный на турнире под 22-м номером, уступил словаку Лукашу Лацко в четырёхсетовом поединке — 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:7 (4:7).

За матч, который продолжался почти три с половиной часа, канадец 36 раз подал на вылет, однако это не спасло его от поражения.

Для Раонича эта игра стала первой на турнире Большого шлема начиная с Уимблдона 2017 года. Летом он получил травму запястья, из-за которой был вынужден пропустить US Open и остаток сезона.

Неожиданный результат был зафиксирован и в женской сетке турнира. Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова не смогла справиться с Андреей Петкович. Спортсменки провели на корте почти три часа, а заключительная партия завершилась со счётом 10:8 в пользу немки.

В качестве утешения Квитова получила награду «Посол тенниса» от Международной ассоциации теннисных журналистов.

Congratulations to @Petra_Kvitova - winner of the International Tennis Writers Association 'ambassador for tennis' award from Paul Newman and Isabel Mussy. pic.twitter.com/QtTChA1PAx — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2018 г.

Триумфальное возвращение

Долгожданное возвращение в теннис совершил экс-первая ракетка мира Новак Джокович, для которого этот матч стал первым за последние шесть месяцев. Серб, пропустивший половину прошлого сезона из-за травмы, не испытал серьёзных проблем в игре против американца Дональда Янга, победив в трёх сетах.

«Здорово вернуться на теннисный корт. Нет лучшего места для возвращения после шестимесячной травмы, чем Австралия. Прошло много времени с момента последнего официального матча. У меня никогда не было подобной ситуации в карьере. Я думаю, за всю свою карьеру я пропустил около месяца и уж точно никогда не снимался с турниров Большого шлема. Ни один спортсмен в мире не хочет быть травмированным. Но это дало мне время заняться своей жизнью, игрой, провести время с семьёй. Однако сейчас я рад, что вернулся», — признался шестикратный чемпион Australian Open.

Во втором круге Джоковича ждёт гораздо более сильный соперник. В следующем круге он сыграет с французом Гаэлем Монфисом.

"When I'm on the court playing an official match... I just try to focus on what's happening in the present moment on the court and how I can win the game of tennis."



- @DjokerNole#AusOpenpic.twitter.com/LStXu0lRQN — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2018 г.

Полгода отсутствовал и швейцарец Станислас Вавринка. Его возвращение на теннисный корт состоялось в матче против литовца Ричардаса Беранкиса. Финалист Кубка Кремля старался испортить своему титулованному сопернику радостное событие, однако сумел взять лишь один сет.

Вавринке потребовалось 2 часа 50 минут для победы над неуступчивым соперником. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2). А соперником швейцарца по второму кругу станет 26-летний американец Теннис Сандгрен.

Уверенность

Не испытал проблем в своём первом матче на турнире легендарный Роджер Федерер. Швейцарцу в трёх сетах переиграл словенца Аляжа Бедене. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3, а вторая ракетка мира исполнил 12 подач навылет.

После матча Федерер с привычной ему скромностью высказался о своих перспективах на Открытом чемпионате Австралии.

«Я надеюсь, что всё снова сложится хорошо, но я не уверен. В прошлом году всё было настолько удачно, что я был поражён. Сейчас всё по-другому: я стал на год старше, многие игроки вернулись после травм, Рафаэль Надаль находится в первоклассной форме. 2017-й был сказочным, но он в прошлом. Он останется моим любимым в карьере», — сказал Федерер.

The defending champion is through to the second round!@rogerfederer with his 88th win at the #AusOpen.



👑👑👑 pic.twitter.com/5dWZ4rNRUE — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2018 г.

Анжелика Кербер также начала свой путь на турнире с уверенной победы, отдав всего четыре гейма своей соотечественнице Анне-Лене Фридзам — 6:0, 6:4.

Немка, как и Медведев, выиграла турнир в Сиднее и пока не проиграла ни матча в 2018 году. Спортсменка отмечает, что полностью довольна началом нового сезона.

«В настоящее время сезон складывается для меня замечательно. Начало удалось. Я концентрируюсь на каждой встрече, стараюсь не заглядывать вперёд и не думать о том, что было в прошлом году. Я пытаюсь начать всё заново, наслаждаться теннисом и переносить то, что было наработано на тренировках, в официальные матчи. Пока всё получается хорошо», — заявила Кербер.

Удар

Один из претендентов на звание удара турнира уже в первом круге стал Доминик Тим. В третьем сете матча против Гвидо Пельи австриец оказался в затруднительном положении. Аргентинец резаным ударом вытянул соперника к сетке, после чего свечой послал мяч на заднюю линию. Однако пятая ракетка мира не растерялся и исполнил эффектный удар между ног. К нему оппонент оказался не готов.

Пресс-служба Australian Open сразу назвала этот ударом возможным кандидатом на звание лучшего на всём турнире.

Скорость

Компания Game Insight Group в преддверии первого турнира Большого шлем 2018 года провела исследования, в результате которого был определён самый быстрый из теннисистов. Им оказался 29-летний Роберто Баутиста-Агут.

Согласно данным компании, испанец может развивать скорость до 38,4 км/ч, что является лучшим результатом среди участников Australian Open. Второе место в рейтинге занял француз Жо-Вильфрид Тсонга (37,9 км/ч), третьим стал Стэн Вавринка (37,8 км/ч). На пятом месте расположился Надаль с результатом 37,6 км/.

Скорость не помогла Баутисте-Агуту продвинуться по сетке. В первом же круге он уступил своему соотечественнику Фернандо Вердаско.

Интервью

Канадский теннисист Денис Шаповалов дал своё первое в карьере интервью на русском языке. Спортсмен родился в Тель-Авиве семье выходцев из России, после чего перебрался в Канаду.

«У меня много фанатов в России. Я сейчас чуть-чуть нервничаю, это моё первое интервью на русском. Мои родители — русские, дома я много разговаривал по-русски», — заявил Шаповалов Eurosport.

При этом 18-летний спортсмен отметил, что однажды бывал в Москве, когда выступал на турнире серии «Челленджер», и посетил Красную площадь.

Соперников Шаповалова по первому кругу стал грек Стефанос Циципас. По словам канадца, у его оппонента также есть русские корни.

«Я знаю, что у Стефаноса тоже русские корни. Моя мама играла с его мамой в молодости. Она очень хорошо играет. А сам Циципас не очень хорошо говорит по-русски, так что мы с ним общаемся на английском языке», — добавил Шаповалов.

Помимо первого интервью на русском языке, Шаповалов продемонстрировал свои навыки балансировки.

“If the wind in my sail on the sea stays behind me...”



How far will @denis_shapo go in 2018...?#AusOpenpic.twitter.com/MtNhvcrN60 — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2018 г.

Реакция

Казахстанка Ольга Путинцева известна своим эмоциональным поведением на корте. Болельщики помнят её матч против француженки Ализе Корне на турнире в американском Нью-Хэвене в прошлом году. Тогда спортсменка не только уничтожила ракетку, но и накричала на своего тренера.

На Открытом чемпионате Австралии представительнице Казахстана пока нервничать не пришлось. Она в двух сетах переиграла британку Хезер Уотсон и успешно преодолела барьер первого круга турнира. После заключительного розыгрыша спортсменка как всегда экспрессивно отпраздновала свою победу.

Цифра

Есть повод расстроиться у Кристины Младенович. На начало турнира она не могла одержать победу в последних 14 матчах. В первом круге турнира она уступила румынке Ане Богдан со счётом 3:6, 2:6 и продлила свою неудачную серию до 15 игр.

При этом в 2017 году 24-летния теннисистка выступала довольно успешно. Четырежды она добиралась до финала турниров WTA, а на соревнованиях в Санкт-Петербурге одержала победу, переиграв в финале Путинцеву.

Также француженка является первой теннисисткой, которая смогла нанести поражение Шараповой после её возвращения.

Амбиции

Немец Александр Зверев начал свой путь на турнире в Австралии, обыграв в первом круге итальянца Томаса Фаббьяно. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу четвёртой ракетки мира.

Jim: How far do you want to go this year?

Sascha: Further than you!



A bit of banter between a former great and a future one 😅. #AusOpenpic.twitter.com/9up6qeqs3J — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2018 г.

Послематчевое интервью у немецкого спортсмена брал прославленный теннисист Джим Курье. Двукратный победитель Открытого чемпионата Австралии спросил 20-летнего спортсмена, какие цели тот ставит перед собой на данном турнире. Тот скромничать не стал.

«Пройти дальше вас», — сказал Зверев.

Курье ответил, что для этого юному спортсмену придётся серьёзно постараться.

Благотворительность

Бывшая первая ракетка Каролина Плишкова сообщили о своём намерении помочь детям, страдающим от онкологических заболеваний. Чешка заявила, что будет отчислять по $100 за каждый сделанный эйс на турнире в фонд помощи.

Rozhodla jsem se podpořit dobrou věc. Během Australian Open věnuji prostřednictvím své nadace za každé eso 100 dolarů na pomoc dětem s onkologickým onemocněním. Držte mi palce, moc se těším na první grandslam této sezony! 🤗🎾 pic.twitter.com/Z4jSW3kwwu — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 15 января 2018 г.

«Держите за меня пальцы. Я с нетерпением жду первого в году турнира Большого шлема», — заявила спортсменка на своей официальной странице в Twitter.

Если верить словам теннисистки, то фонд помощи должен сегодня получить первые отчисления. В победном матче первого круга против парагвайки Вероники Сепеде-Ройг Плишкова сделала семь эйсов.