Две неудачи Макаровой, 30-й финал Федерера и марафон Халеп и Кербер: на Australian Open настала пора решающих матчей

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли собрать Большой шлем в парном разряде. Они уступили в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису Кристине Младенович и Тимее Бабош. Макаровой также не покорился титул в миксте, где она проиграла на стадии полуфинала. Роджер Федерер в 30-й раз вышел в финал мейджора и встретится там с Марином Чиличем. Симона Халеп и Каролина Возняцки сыграют в решающем матче женского одиночного разряда, и одна из них впервые в карьере выиграет турнир Большого шлема. RT рассказывает о главных событиях Australian Open перед финалами.

Не день россиян

Неудачно сложился этот день турнира для российской теннисистки Екатерины Макаровой, которая потерпела сразу два обидных поражения. Сначала она не смогла одержать победу в финале в паре с Еленой Весниной, а после вместе с бразильцем Бруно Соаресом проиграла в миксте на стадии полуфиналов.

Макарова и Веснина не смогли оказать достойного сопротивления француженке Кристине Младенович и венгерке Тимее Бабош, уступив в двух партиях со счётом 4:6, 3:6. Не помог им и тот факт, что к этому матчу они подходили в роли фаворитов и вторых номеров посева.

Российская пара во второй раз в карьере не смогла победить в Австралии и пополнить свою коллекцию последним недостающим трофеем турниров Большого шлема. Ранее спортсменки побеждали на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и Открытом чемпионате США. На церемонии вручения наград россиянки выглядели расстроенными, но нашли в себе силы высоко оценить игру оппоненток.

«Я бы хотела поблагодарить свою партнёршу. Мне очень приятно играть с тобой. Тимея и Кристина сегодня играли великолепно», — сказала Макарова.

Веснина пообещала вернуться в Австралию в следующем году.

«Мы второй раз в финале. Пока победить не получилось. Увидимся в следующем году», — отметила россиянка.

Для Бабош эта победа в Австралии стала исторической. Она стала первой венгерской теннисисткой за последние 32 года, которая смогла выиграть турнир Большого шлема. В последний раз это удавалось Андрее Темесвари на «Ролан Гаррос» в 1986 году.

Кроме того, 24-летняя уроженка Шопрона пробилась в финал в миксте. В паре с индусом Роханом Бопанной они обыграли испанку Марию-Хосе Мартинес Санчес и бразильца Марсело Демолинера. В главном матче турнира они встретятся с обидчиками Макаровой и Соареса — Габриэлой Добровски из Канады и Мате Павичем из Хорватии.

Неудача постигла и представителя России в мужском юниорском турнире. Тимофей Скатов, посеянный на турнире под первым номером, не смог преодолеть барьер 1/4 финала турнира. Он в трёх сетах уступил Чун Син Цену из Тайваня. Россиянин отлично начал встречу и взял первый сет, но после не справился с давлением и стал допускать ошибки на своей подаче. В итоге он позволил оппоненту реализовать пять брейков и проиграл.

Цен в итоге дошёл до финала, где сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Он является сыном экс-второй ракетки и победителя Australian Open-1998 чеха Петра Кодры.

Герой

Продолжает радовать своих болельщиков Роджер Федерер. Швейцарец триумфально выступает на Australian Open, не отдавая своим соперникам ни одного сета на пути к финалу. В последний раз подобное удавалось ему в 2007 году. Тогда он также не проиграл ни одной партии за весь турнир, в главном матче без проблем разобравшись с чилийцем Фернандо Гонсалесом.

Полуфинал против Чон Хёна получился скоротечным. Спустя один час и одну минуту после начала матча Федерер вёл со счётом 6:1, 5:2. В этот момент южнокореец принял решение отказаться от продолжения борьбы из-за травмы. По словам его агента, причиной послужило состояние ног атлета.

«У него не просто мозоли, это хуже. В последние несколько дней у него появлялась одна мозоль поверх другой, приходилось их срезать. Сейчас у него там просто красное месиво. Врачи пытались дать ему обезболивающее, но безрезультатно. Он провёл очень много матчей подряд, поэтому и произошла такая ситуация», — сказал представитель спортсмена.

Благодаря этой победе Федерер установил сразу несколько достижений. Он в рекордный 30-й раз вышел в финал турнира Большого шлема, что ранее никому не удавалось. Его ближайшим преследователем по этому показателю является Рафаэль Надаль, на счету которого 23 финала. За ним расположился Новак Джокович, попадавший на главный матч соревнований на два раза меньше.

Помимо этого, Федерер стал третьим самым возрастным участником финального матча Открытого чемпионата Австралии. На момент встречи ему исполнится 36 лет 173 дня. Рекордом владеет хозяин кортов Кен Розуолл (37 лет 62 дня), на втором месте идёт его соотечественник — Мэл Андерсон (36 лет 306 дней).

Первооткрыватель

Соперник Федерера по финалу хорошо известен швейцарцу. Это хорват Марин Чилич. Оба теннисиста уже встречались в финале прошлогоднего Уимблдона. Тогда Федерер отдал оппоненту всего восемь геймов. Судя по тому, в какой форме находится 36-летний теннисист, он явно намерен повторить тот результат.

Добыть путёвку в финал Чиличу позволила победа над британцем Кайлом Эдмундом. Уроженец Багам, не получивший перед турниром посева, не смог выиграть ни одной партии. Ближе всего он был к успеху во втором сете, когда заставил хорвата разыграть тай-брейк. Но в нём победитель US Open оказался сильнее.

Чилич стал первым хорватом, дошедшим до финала Открытого чемпионата Австралии. Ранее это не удавалось даже Горану Иванишевичу, побеждавшему на Уимблдоне.

Триллер

Один из лучших матчей турнира провели Симона Халеп и Анжелика Кербер. Им потребовалось три партии и почти 2,5 часа для определения победителя. Помимо соперницы, Халеп пришлось бороться с самой собой. Весь турнир её беспокоила боль в левой лодыжке, из-за которой она была вынуждена принимать обезболивающие и противовоспалительные средства.

«Сейчас моя права нога чувствует себя немного хуже, потому что мне пришлось переносить свой вес на неё. Это тяжело, но я стараюсь не думать об этом», — призналась спортсменка.

Румынка играла активнее. На её счету больше как активно выигранных мячей (50 против 33), так и невынужденных ошибок (50 против 34). Однако немка не собиралась сдаваться.

12-й гейм третьей партии мог стать решающим. Уроженка Бремена имела два матчбола, но первой ракетке мира удалось отыграть их, а после и завершить матч в свою пользу. Итоговый сет завершился со счётом 9:7, а Халеп стала первой в истории теннисисткой, отыгравшей матчболы в двух матчах на пути к финалу турнира Большого шлема. Ранее она продемонстрировала свои бойцовские качества во встрече третьего круга против американки Лорен Дэвис.

«Да, у меня были два матчбола, но в эти моменты Симона играла потрясающе, я ничего не могла противопоставить. В концовке была настоящая битва. Всё решила пара розыгрышей. В ближайшие дни я буду говорить себе, что оставила все силы на корте», — сказала Кербер.

Спокойствие

Матч Каролин Возняцки и Элизе Мертенс прошёл гораздо спокойнее. Бельгийка, не знавшая поражений в десяти последних матчах, рано начала ошибаться и при счёте 1:2 по геймам трижды отправила мяч в сетку. Туда же отправился снаряд и перед тем, как датчанка заработала первый сетбол. Мертенс удалось собраться и выиграть ещё один гейм, но судьба партии была предрешена — 6:3 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Во втором сете борьба была равной. 22-летняя бельгийка активно действовала на задней линии и старалась допускать минимум ошибок. Она даже повела со счётом 6:5, но не избежала тай-брейка. В нём уже сказался опыт Возняцки и её желание сыграть в первом финале турнира Большого шлема за четыре года. Датчанка отдала сопернице всего два очка и вышла в финал.

«Я должна извиниться перед отцом. Когда я начинала карьеру, у него были тёмные волосы, а сейчас он уже седой», — первым делом сказала Возняцки после победы. В субботу она встретится в финале с Халеп, и одна из них впервые в своей жизни выиграет теннисный турнир самой престижной серии.

Ответ

Несколько дней назад стало известно, что американец Теннис Сандгрен позволил себя оскорбительные высказывания в адрес Серены Уильямс. Он поспешил извиниться, однако 38-кратная победительница турниров Большого шлема их не приняла.

«Я не нуждаюсь в извинениях и не прошу их. Существует целая группа людей, которые заслуживают того, чтобы ты извинился. Я не смогу посмотреть в глаза своей дочери и сказать, что я ничего не сделала по этому поводу. Она должна знать, как постоять за себя и за других, на моём примере», — заявила теннисистка на своей странице в Twitter.

Уильямс заметила, что «быть взрослым — это умение извиняться и признавать, что ты не прав».

@TennysSandgren I don't need or want one. But there is a entire group of people that deserves an apology. I cant look at my daughter and tell her I sat back and was quiet. No! she will know how to stand up for herself and others- through my example. ✊🏿 pic.twitter.com/im2NhoMdN4 — Serena Williams (@serenawilliams) 24 января 2018 г.

Извинения

Сандгрен успел обидеть не только свою именитую соотечественницу, но и представителей ЛГБТ-сообщества. В одном из своих сообщений, датированном 2012 годом, он грубо высказался в отношении геев. Похоже, 26-летний уроженец Галлатина осознал свои ошибки и решил принести извинения всем оскорблённым.

«В сообщении про гей-клуб я позволил себе плохие и грубые слова, чтобы описать свой неприятный опыт. Это не говорит о моём отношении к представителям этого сообщества. Прошу принять извинения всех, кого это обидело», — сказал теннисист.

In regards to the gay club tweet from 2012, I used poor and harsh words to describe a bad experience, and is not indicative of how I feel about the people in that community. To everyone I offended with that, pls accept my apology — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 25 января 2018 г.

Взаимопонимание

Россиянки Екатерина Макаров и Елена Веснина отлично понимают друг друга не только на теннисном корте. С 2012 года они выступают в паре, в результате чего между ними образовалась прочная связь. Для подтверждения этого, спортсменки попробовали себя в игре «Кто я?». За максимально короткое время они должны были догадаться, имя какого книжного героя написано на наклеенных на их лбах бумажках.

Веснина и Макарова поочерёдно успешно справились с заданием, без труда отгадав имена Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

«Он не такой известный, как мой персонаж. Он на втором месте», — помогала наводящими вопросами партнёрше Веснина.

«Он не такой известный, как мой персонаж. Он на втором месте»😄



Веснина (@EVesnina001) и Макарова (@katemakarova1) играют в характеры, снова показывая топовое взаимопонимание👀🤝 pic.twitter.com/9YMyjNDRrW — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 25 января 2018 г.

Телефон

Анастасия Павлюченкова продемонстрировала содержимое своего телефона. Она рассказала о своих любимых приложениях, а также призналась, какую песню слушала последней.

В список любимых приложений наряду с популярными социальные сетями Instagram и Twitter вошло приложение Farfetch.

«Это онлайн-шоппинг. Очень выручает, когда у меня плохое настроение», — сказала спортсменка.

Последней прослушанной песней на телефоне теннисистки оказалась песня группы «Руки Вверх!».