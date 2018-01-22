Двойной успех Макаровой, победный старт юниоров и корейская сенсация: как началась вторая неделя Australian Open

Екатерина Макарова сначала в паре с Еленой Весниной, а затем и в миксте с Бруно Суаресом пробилась в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии по теннису. Российские юниоры стартовали в Мельбурне с побед, а кореец Чхун Хён стал автором главной сенсации турнира, переиграв в трёх сетах бывшую первую ракетку мира Новака Джоковича. RT рассказывает о главных событиях начала второй недели Australian Open.

Россияне

Екатерина Макарова и Елена Веснина продолжают уверенными шагами идти к тому, чтобы впервые в карьере выиграть Australian Open в парном разряде. В третьем круге россиянки справились с сопротивлением чешского тандема Барбора Крейчикова / Катержина Синякова. Правда, для победы отечественным теннисисткам пришлось приложить немало усилий и провести на корте почти 2,5 часа.

Первый сет завершился победой Весниной и Макаровой на тай-брейке, а во втором соперницы ответили им той же монетой. К счастью, на решающую партию у Крейчиковой и Синяковой просто не осталось сил, и россиянки одержали уверенную победу — 6:2. В четвертьфинале отечественный дуэт встретится с Габриэлой Дабровски (Канада) и Сюй Ифань (Китай).

Спустя всего четыре часа Макаровой вновь пришлось выйти на корт — на этот раз в миксте. Матч затянулся на 1 час 16 минут. Но в итоге Екатерине в паре с бразильцем Бруно Суаресом удалось одержать победу и здесь. Австралийцы Саманта Стосур и Самуэль Грот капитулировали в трёх сетах — 7:6, 3:6, 9:11.

Тем временем удачно начали турнир российские юниоры. В мужском одиночном разряде во второй круг уверенно шагнули первый сеяный Тимофей Скатов, а также Алексей Захаров. Первый в двух сетах не оставил шансов китайцу Йе Конгу Мо — 6:2, 6:3, а второй сломил сопротивление швейцарца Дамьена Венгера — 7:5, 4:6, 6:0. В парном разряде Скатов и Захаров также прошли в следующий круг, но в компании с разными партнёрами.

У девушек во второй круг пробились все представленные на турнире россиянки: Алина Хараева, Дарья Фрайман и Камилла Рахимова. Более того, Фрайман уже успела оформить прописку в третий круг, вынудив зачехлить ракетку японку Химено Сакатсуме — 6:1, 6:3. А вот в парном разряде Дарья в дуэте с грузинкой Аной Макацария уступила как раз Хараевой и Рахимовой — 2:6, 3:6.

Кумиры

Главные фавориты мужского одиночного разряда Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уверенно пробились в четвертьфинал Australian Open и продолжают двигаться навстречу друг к другу. Правда, если швейцарец переиграл 85-ю ракетку планеты Мартона Фучовича в трёх сетах и в 14-й раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open, то у Надаля возникли небольшие сложности в матче с Диего Шварцманом.

Рафаэль впервые на турнире отдал сопернику партию. Уступив в первом сете, Шварцман выиграл второй на тай-брейке. Но в дальнейшем Надаль собрался и уверенно довёл дело до победы — 6:3, 6:3. В итоге игра всё равно затянулась почти на четыре часа. Мало того, пробившись в четвертьфинал, Надаль обеспечил себе лидерство в рейтинге WTA и по окончании Australian Open. Теперь Федерер не сможет обойти испанца даже в случае победы на турнире.

«Матч был сложным, но, когда вы пробиваетесь во вторую неделю крупного турнира, сложно ожидать иного. Во втором сете я упустил массу возможностей. Диего играл здорово, а я не так агрессивно, как в предыдущих матчах. К тому же в Австралии очень высокая влажность, и было по-настоящему тяжело. Слава богу, я справился со всеми трудностями и прошёл дальше. Конечно, всегда лучше выигрывать за два часа, чем за четыре, но это был хороший тест для меня», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Преследователи

Сам Чилич одержал непростую победу над Пабло Карреньо Бустой. Испанец грамотно действовал вторым номером, и в результате три сета из четырёх завершились на тай-брейках. В одном из них верх взял Карреньо Буста, в двух — хорват. Победа стала для Марина сотой в карьере на турнирах «Большого шлема», помимо этого опытный хорват в 11-й раз пробился в четвертьфинал четырёх главных теннисных турниров. Столько же раз, играя за Хорватию, доходил до этой стадии Горан Иванишевич.

Федерер же в четвертьфинале сыграет с опытным чехом Томашем Бердыхом, который в Австралии, кажется переживает вторую молодость. Вот и в четвёртом круге 32-летний теннисист в трёх сетах обыграл Фабио Фоньини — 6:1, 6:4, 6:4. Секрет успеха Бердыха заключается в том, что он, наконец, залечил травму спины и почувствовал уверенность в себе. Чех уже обещает обыграть Федерера.

«Если я здоров, то способен составить серьёзную конкуренцию любому сопернику и пройти достаточно далеко по турнирной сетке. На игру с Фоньини у меня был хороший план, и я его реализовал. Что касается встречи с Роджером, постараюсь сыграть, как можно лучше. Верю, что могу одолеть его, ведь я уже делал это раньше, в том числе на турнирах «Большого шлема». Знаю, как обыгрывать Федерера в таких матчах, хотя он невероятно сложный соперник», — заявил Бердых.

.@tomasberdych vs Fabio Fognini 📊



-10 aces

-1 double fault

-37 winners

-20 unforced errors

-6/11 bp won

-7/9 bp saved

-17/24 net points

-76% 1st serve won

-57% 2nd serve won

-av. 1st serve 198 km/h#AusOpenpic.twitter.com/CkTc5gZRsU — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2018 г.

Тяжелейшую победу над Ником Кирьосом одержал третий сеяный турнира Григор Димитров. Австралийца гнал вперёд заполненный до отказа стадион, но ему удалось выиграть лишь один сет. Болгарин же все три свои партии взял на тай-брейке, после чего достаточно тепло пообщался с хозяином корта во время традиционного рукопожатия. В следующем круге Димитров встретится с одной из главных сенсаций Australian Open — Кайлом Эдмундом.

Сенсации

Кайл действительно удивил весь теннисный мир. В отсутствие травмированного Энди Маррея он остался единственной надеждой британских болельщиков в мужском одиночном разряде. В итоге он не подвёл, хотя является лишь 50-й ракеткой планеты и не выиграл ни одного турнира ATP, а на турнирах «Большого шлема» не проходил дальше четвёртого круга (US Open-2016. — RT). Однако в Австралии британец переписал собственное достижение, переиграв в четырёх сетах Андреаса Сеппи — 6:7, 7:5, 6:2, 6:3. Пробиться дальше Кайлу помогли 25 эйсов.

«Верю ли я в то, что смогу стать чемпионом на Australian Open? Конечно. В это необходимо верить. Каждый раз, выходя на корт, я думаю, что смогу победить. Только благодаря этому я смог пробиться в четвертьфинал. И следующий матч не будет отличаться от предыдущих. Всегда двигался дальше шаг за шагом и от игры к игре и продолжу делать это в дальнейшем», — заявил Эдмунд.

Но главная сенсация произошла в матче Новака Джоковича и Чхун Хёна. Молодой южнокореец неожиданно обыграл серба в трёх сетах — 7:6, 7:5, 7:6 и стал первым теннисистом в истории своей страны, пробившимся в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Джокович после игры сослался на сильную боль в локте, которая начала беспокоить его ещё в первом сете. При этом серб всё-таки отдал должное сопернику.

«Поздравляю Чхун Хёна и его команду. Потрясающее выступление. Сегодня на корте он был сильнее. Он заслужил победу, без вопросов», — отметил Новак.

Кореец же признался, что Джокович всегда был его кумиром.

On a day where this guy made his first #AusOpen quarterfinal, Hyeon #Chung would like to say thank you to the 50,965 fans that walked through the gate 👏 pic.twitter.com/mHh4oZZ0UH — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2018 г.

В четвертьфинале Хёну предстоит встретиться с ещё одним открытием мужской сетки с подходящим для своего вида спорта именем — Теннисом Сандгреном. Американец, занимающий лишь 97-е место в рейтинг ATP, в пяти сетах одолел пятого сеяного турнира Доминика Тима — 6:2, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3. Встреча затянулась почти на четыре часа, а Сандгрен после её окончания заявил, что всё произошедшее с ним в Австралии похоже на сон.

«Сейчас я даю интервью и ловлю себя на мысли, что должен проснуться. Конечно, не думал, что зайду так далеко. А в игре с Тимом я сражался как никогда. Это моя самая большая победа в карьере. Мне до сих пор хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Если же действительно проснусь, буду очень расстроен», — шутил американец.

Эмоции Сандгрена понятны, ведь на турнирах «Большого шлема» он прежде не проходил дальше первого круга, да и вообще пробивался в основную сетку всего дважды. К тому же Теннис никогда не обыгрывал спортсменов, входящих в Топ-10, а в Австралии сделал это уже дважды. До Тима американец выбил из борьбы девятого сеяного Стэна Вавринку.

Фаворитки

У женщин обошлось без громких сенсаций, а главные претендентки на победу не испытали проблем с выходом в четвертьфинал. Симона Халеп, несмотря на почти четырёхчасовой поединок в предыдущем круге, отдала лишь пять геймов японке Наоми Осаке, а Каролина Возняцки всего три Магдалене Рыбариковой.

Столь же уверенно чувствовала себя и четвёртая ракетка планеты из Украины Элина Свитолина. Если в первом сете она ещё позволила впервые в карьере забравшейся так далеко на турнире« Большого шлема» Денисе Алертовой навязать борьбу — 6:3, то во второй партии не отдала чешке ни гейма. В четвертьфинале украинка встретится с бельгийкой Элисе Мертенс. Пока Свитолиной, мягко говоря, везёт с турнирной сеткой, ведь самой серьёзной соперницей для неё стала 48-я ракетка планеты Катержина Синякова. С другой стороны, перед началом турнира Элина вообще сомневалась, стоит ли ей выступать в Австралии.

«Верю ли, что в этом году стану первой ракеткой мира? Конечно, вижу себя на вершине и верю, что смогу подняться туда. Но я знаю, что нужно выходить на корт и рвать жилы, чтобы заслужить первую строчку. Коротких путей нет. Все рвутся наверх, стараются изо всех сил. Нужно выходить на корт, делать свою работу наилучшим образом и не сбавлять обороты», — заявила Свитолина после матча.

А вот Анжелике Кербер, выбившей из турнира Марию Шарапову, пришлось помучиться с Се Шувэй. Теннисистка из Китайского Тайбэя хорошо начала игру и оставила за собой первый сет — 6:4. Однако в дальнейшем немке удалось собраться, и она дожала соперницу в двух следующих партиях — 7:5, 6:2.

Шувэй после матча призналась, что за игрой Кербер должен был следить её молодой человек, но он забыл передать ей ценные указания о сопернице, и Се пришлось выходить на корт фактически без плана. Немка же за два турнира 2018-го года уже превзошла свои прошлогодние результаты. Она успела выиграть турнир в Сиднее и пробилась в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Мэдисон Кис.

Американка в свою очередь неожиданно легко сломила сопротивление восьмой сеяной турнира Каролин Гарсии — 6:3, 6:2. Наконец, шестая сеяная Australian Open Каролина Плишкова хотя и впервые на турнире отдала сопернице сет, но переиграла соотечественницу Барбору Стрыцову — 7:6, 3:6, 2:6.

Удивление

Впрочем, без своих сюрпризов не обошлось и в женской сетке. Главным, без сомнения, стал выход в четвертьфинал Элисы Мертенс, о котором мы уже говорили. Однако соперница бельгийки также оказалась далеко не самая топовая теннисистка — 90-я ракетка планеты Петра Мартич. В результате 22-летняя Элиса одержала победу в двух сетах — 7:6, 7:5 и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Ещё одной несеяной теннисисткой, пробившейся в четвертьфинал, стала Карла Суарес-Наварро. Опытная испанка в трёх сетах сломила сопротивление Анетт Контавейт — 4:6, 6:4, 8:6. Любопытно, что в третьем круге Карла выбила из борьбы ещё одну эстонку Кайю Канепи, и также в трёх партиях. Нынешний четвертьфинал Australian Open станет для испанки уже третьим в карьере. Ранее она попадала в восьмёрку сильнейших в Австралии в 2009-м и 2016-м. Дальше её не пускали Елена Дементьева и Агнешка Радваньска соответственно. Теперь же её соперницей станет Возняцки.

Книги

Даже посреди напряжённого турнира ведущие теннисистки находят время на чтение. Так, Элина Свитолина призналась, что в последнее время увлеклась творчеством Пауло Коэльо, Елена Остапенко отметила произведения Агаты Кристи, а Елена Веснина заявила, что читает книгу Джулии Эндрес под названием «Очаровательный кишечник». А Мария Шарапова, естественно, выделила собственную автобиографию.

«Я писала свою книгу «Неудержимая» полтора года, поэтому, конечно, буду её рекомендовать. Сейчас я читаю книгу Rising Strong Брене Брауна», — рассказала теннисистка в интервью Eurosport.

Мама

Пока ведущие теннисистки планеты сражаются на австралийских кортах, молодая мама Серена Уильямс заявила, что есть кое-что потяжелее, чем игра в теннис.

«Я со многим в жизни справилась. С тромбами в лёгких… Операциями на колене и стопе... Выигрывала «Шлемы», находясь в одном мяче от поражения. И это далеко не всё. Но самое сложное, с чем я сталкивалась, — это детская коляска», — написала Серена.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Янв 16, 2018 at 6:39 PST

Папа

Дети Федерера, а у швейцарца их четверо, старше, чем дочь Уильямс-младшей, а потому теннисист уже задумывается об их будущем, в том числе, спортивном.

«Если честно, надеюсь, дети не пойдут по моим стопам только потому, что я не хочу провести в разъездах ещё 25 лет. Но я поддержу любое их начинание. Пока не знаю, куда они решат идти — в спорт, финансы, бизнес или ещё куда-то. В любом случае спорт пойдёт им на пользу. Если заниматься им в детстве, то он многому учит. Победы, поражения — всё это приходит позже, а в детстве спорт многое даёт тебе. Ты находишь новых друзей, лучше узнаёшь себя. Это полезно для здоровья — ты двигаешься, бегаешь на улице», — поведал Федерер.