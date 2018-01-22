Джокович уступил южнокорейцу Хёну в матче четвёртого круга Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович уступил представителю Южной Кореи Чхуну Хёну в матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3) в пользу корейца. Игра продолжалась 3 часа 24 минуты.

В четвертьфинале Хён встретится с американцем Теннисом Сандгреном.

Ранее Сандгрен в пяти сетах переиграл австрийца Доминика Тима.

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