97-я ракетка мира с именем Теннис пробилась в четвертьфинал Australian Open

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97-я ракетка мира американец Теннис Сандгрен пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвёртого круга Сандгрен в пяти сетах переиграл австрийца Доминика Тима (5) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 57 минут.

Сандгрен в матче за выход в полуфинал поспорит с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия) — Чхун Хён (Южная Корея).

Ранее россиянка Екатерина Макарова вышла в 1/4 финала Australian Open в миксте.

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