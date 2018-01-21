Надаль обеспечил себе первое место рейтинга ATP после Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль сохранит первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Победа в 1/8 финала над аргентинцем Диего Шварцманом позволит Надалю набрать 9760 очков в обновлённом рейтинге АТР.

Ближайший преследователь Надаля, швейцарец Роджер Федерер, не сможет обогнать его даже в случае победы на Australian Open.

Ранее Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open.