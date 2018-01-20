Поражение Шараповой, лёгкая победа Джоковича, 48 геймов Халеп и Дэвис: обзор шестого игрового дня Australian Open

Мария Шарапова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, оставив Россию без представительства в одиночном разряде. Симона Халеп и Лорен Дэвис повторили рекорд турнира по количеству геймов. Новак Джокович и Роджер Федерер добились лёгких побед, а Андрей Рублёв рассказал, какими качествами должен обладать идеальный теннисист. О главных событиях шестого дня Australian Open — в материале RT.

Неудача Шараповой

Мария Шарапова завершила своё выступление на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка потерпела поражение от Анжелики Кербер и не смогла выйти в четвёртый круг турнира.

Перед матчем немка считалась фаворитом в данном противостоянии, что нашло подтверждение в самом начале встречи. Шарапова сразу уступила свою подачу и оказалась в роли догоняющей. Как оказалось, навязать борьбу в первой партии ей не удалось. Кербер действовало спокойно и методично, а отечественная теннисистка совершала слишком много невынужденных ошибок. В итоге, их у 30-летней уроженки Нягани скопилось 26 штук против семи у оппонентки.

В первой партии пятикратная победительница турниров Большого шлема смогла взять лишь один гейм, а процент выигранных очков на первой подаче составил всего 21%.

Вторую партию Шарапова также начала неудачно, но при счёте 0:2 смогла вернуться в игру и сравнять счёт. Она стала допускать гораздо меньше ошибок, а уроженка Бремена напротив, заметно заволновалась.

Всё решилось в седьмом гейме. При счёте 3:3 Шарапова имела шанс взять ещё одну подачу 16-й ракетки мира, но снова стала слишком часто ошибаться, что стоило ей путёвки в четвёртый круг. В следующем гейме россиянка смотрелась неуверенно и смогла выиграть лишь один розыгрыш, позволив Кербер совершить очередной брейк. Немка вышла подавать на матч и не оставила никаких шансов сопернице.

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Благодаря этой победе, Кербер смогла сравнять счёт по личным встречам с Шараповой. Теперь в активе каждой по четыре победы, при этом немка одерживала верх в трёх последних случаях. Примечательно и то, что в 2018 году Кербер продолжает оставаться непобедимой, выиграв все 12 матчей.

«Я так рада, что 2018 год не похож на прошлый. Я многому научилась за последние 24 месяца. Все, кто знаком со мной, знают, что я никогда не сдаюсь. Я всегда возвращаюсь», — поделилась радостью Кербер.

Шарапова после матча отдала должное своей оппонентке, отметив, что та показала теннис более высокого уровня.

«Не хочу себя оправдывать и приуменьшать вклад Анжелики в этот успех. Она была агрессивна и часто рисковала. В первой партии я плохо играла на приёме, а ошибки позволили ей обрести уверенность. У меня была одна небольшая возможность спасти игру во втором сете, но я допустила ошибку и не смогла воспользоваться этим шансом. Кербер сейчас очень уверенна в себе, всё складывалось в её пользу», — призналась Шарапова.

30-летняя россиянка выразила удовлетворение тем фактом, что на старте сезона её не беспокоят травмы.

«Я думаю, что существует много аспектов, над которыми мне необходимо работать. Но в целом начало года сложилось для меня неплохо. Главное, я здорова. Я вернусь к тренировкам и буду продолжать исправление недочётов. Мне не приходится начинать всё заново. Возможно, это не то, что вы хотите услышать, но это действительно очень важно для меня. В этом году мне предстоит много встреч с сильными теннисистками, поэтому я должна добиться прогресса, чтобы обыгрывать их», — добавила Шарапова.

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко считает, что поражение Шараповой является закономерным.

«Сегодня очень хорошо играла Кербер, получалось практически всё. Этот сезон проводит на подъёме. У Маши игра не сложилась. У неё были шансы выиграть второй сет, но, к сожалению, она допустила ошибки. Это её подвело. В теннисе важна комбинация факторов – психологии и физики. В какой-то момент внимание пропало. Маше очень хотелось выиграть этот матч, она чувствовала ответственность. На сегодняшний день Кербер играет целесообразней, победа по игре. У Маши были шансы выйти на третий сет, но соперница была лучше», — рассказал Селиваненко «Чемпионату».

Make that 1️⃣2️⃣ wins in a row in 2018 for @AngeliqueKerber!



The 2016 champion sends a message to the rest of the tournament.#AusOpenpic.twitter.com/QbXdVVW51y — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 января 2018 г.

При этом заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук положительно оценил выступление Шараповой на Australian Open.

«Маша молодец, прошла два круга. Хорошо сыграла против Севастовой. Это ей поможет вернуться. Но она пока не дошла до той формы, которую имела когда-то. Желаю ей всего наилучшего. Ей просто нужно время и спокойно относиться к её играм. К «Ролан Гаррос» она подойдёт с амбициями, там её можно будет рассматривать как претендента на победу. А ещё лучше Уимблдон. Трава ей хорошо подходит. Маше надо работать над подачей и над передвижениями. На мой взгляд, она немного утратила прыть», — заявил Янчук.

В следующем круге победительница Открытого чемпионата Австралии 2016 года сыграет с представительницей Тайваня Се Шувэй, которая оказалась сильнее полячки Агнешки Радваньской.

Россия после поражения Шараповой полностью лишилась представительства в мужской и женской одиночных разрядах. При этом в парном разряде продолжают своё выступление Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Рекорд

В историю войдёт поединок третьего круга между Симоной Халеп и Лорен Дэвис. Первая ракетка мира встретила ожесточённое сопротивление со стороны американки, которая на протяжении более трёх часов сражалась за выход в четвёртый круг турнира.

При этом 76-я ракетка мира действовала заметно агрессивнее. Она записала на свой счёт 52 активно выигранных розыгрыша против 27 у соперницы, но при этом допустила огромное количество ошибок — 73 против 39.

Первые две партии спортсменки взяли со счётом 6:4, а главные события происходили в третьем отрезке встречи. Заключительный сет длился 2 часа 23 минуты и завершился со счётом 15:13 в пользу румынки. При этом Дэвис проявила завидную стойкость, отыграв 11 брейк-пойнтов.

Спортсменки сыграли 48 геймов, что стало повторением рекорда Australian Open. В последний раз такой же результат был зафиксирован в 1996 году в матче между Чандой Рубин и Аранчей Санчес-Викарио.

Помимо этого, поединок Халеп и Дэвис стал третьим по продолжительности в истории турнира, продлившись 3 часа 45 минут. Рекордное достижение принадлежит россиянке Светлане Кузнецовой и итальянке Франческе Скьявоне, которым для выяснения победителя потребовалось почти на час больше — 4 часа 44 минуты.

После матча Халеп призналась, что чувствует себя абсолютно измотанной.

«Это был очень тяжёлый матч. И очень долгий. Я никогда ранее не проводила такой длительный третий сет. Я счастлива, что смогла выдержать это и одержать победу. Я почти мертва. Понятия не имею, сколько я пробежала за матч, но моих мышц больше нет. Я не чувствую свою голень. Но я рада, что победила. Выйти в четвёртый круг — прекрасно», — призналась уроженка города Констанца.

Сенсация

Шестой игровой день турнира не обошёлся без громкой сенсации. Александр Зверев не смог справиться с Чон Хёном и выйти в четвёртый круг соревнований. Южнокореец доказал, что является неудобным противником для немца, переиграв его во второй раз в карьере. Первую победу в их двухматчевом противостоянии он одержал на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Барселоне в 2017 году.

Четвёртая ракетка мира из Германии уверенно вёл встречу и лидировал по партиям со счётом 2:1, когда в его игре что-то сломалось. За последние два сета он смог взять лишь три гейма, совершить две подачи на вылет и занести себе в актив девять активно выигранных мячей. В заключительном отрезке встречи он окончательно упал духом и выиграл ни одного гейма, уступив со счётом 0:6.

Sascha - and his racquet - in a lot of strife...



Chung takes a double break at the start of the fifth set! #AusOpenpic.twitter.com/mGjLClOexN — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 января 2018 г.

«Иногда рейтинг бывает обманчивым. То, как он играл, абсолютно не соответствует его месту в табели о рангах. Он выступал на уровне спортсмена из топ-10 на протяжении всего поединка», — сказал Зверев.

58-я ракетка мира стал третьим в истории представителем Южной Кореи, которому удалось дойти до четвёртого круга турнира Большого шлема. Ранее так далеко заходили Ли Хён Тхэк в 2000-м и 2007-м, а также теннисистка Ли Док Хи в 1981-м году.

Фавориты

В следующем круге 21-летнему Хёну предстоит испытание в лице шестикратного победителя Australian Open Новака Джоковича. Серб не испытал серьёзных проблем в поединке против испанца Альберта Рамоса-Виньоласа, позволив ему выиграть всего восемь геймов — 6:2, 6:3, 6:3.

Джокович продемонстрировал уверенную игру на своей подаче, выиграв 80% розыгрышей при попадании первым мячом. Кроме этого, он не позволил противнику совершить ни одного брейка, в то время как сам реализовал семь из 12 возможностей.

Единственной проблемой 30-летнего уроженца Белграда стали проблемы со здоровьем. Он продолжает восстановление после травмы, которая не позволяла ему появляться на корте на протяжении полугода. В процессе матча с испанцем ему пришлось воспользоваться услугами врача. Однако это не помешало 14-й ракетке мира в 11-й раз в карьере пройти в четвёртый круг соревнований.

«За последние десять лет я получил замечательные впечатления от пребывания в Мельбурне. В этот раз мне нужно быть более осторожным в ожиданиях от своего выступления, так как я пропустил шесть месяцев. Но я очень доволен своим уровнем игры на данный момент», — сказал Джокович.

Без проблем проследовал в четвёртый круг и действующий победитель турнира. Роджер Федерер не оставил шансов Ришару Гаске и завоевал путёвку в 1/8 финала соревнований.

Француз является удобным соперником для 19-кратного чемпиона турниров Большого шлема. До этого поединка спортсмены провели 18 очных встреч, в 16 из которых победу праздновал легендарный швейцарец.

Не выбился из общей картины и этот поединок. Федерер чаще подавал на вылет (12 против 3), занёс в актив больше активно выигранных мячей (42 против 27) и не почувствовал серьёзного сопротивления со стороны 31-летнего теннисиста. Пятикратному победителю Australian Open хватило двух часов для победы над 31-й ракеткой мира и выхода в следующий раунд.

Достижение

Соперник Федерера по четвёртому кругу турнира определялся в матче между дебютантами турнира — Мартоном Фучовичем и Николасом Кикером. Оба спортсмена впервые в карьере смогли пробиться в основную сетку турнира и сразу смогли дойти до третьего круга. Причём венгр в 1/32 финала преподнёс сенсацию, оставив не удел 13-ю ракетку мира американца Сэма Куэрри.

Не стал для него проблемой и поединок с 25-летним уроженцем Мерло. Фучович доминировал на корте, в следствие чего Кикер сумел взять лишь семь геймов в матче и не сделал ни одного брейка. При этом на приёме он сумел занести себе в актив лишь 29% розыгрышей.

Таким образом, Фучович смог обыграть своего соперника и впервые в карьере выйти в 1/8 Australian Open, что для молодого спортсмена является большим достижением.

Впервые в карьере пробился в четвёртый круг и Теннис Сандгрен. Американец в четырёх сетах переиграл немца Максимилиана Мартерера и уверенно шагнул в следующую стадию соревнований.

Дерби

Продолжает своё выступление на турнире и Каролина Плишкова. Шестой ракетке мира потребовалось полтора часа для победы над соотечественницей Люси Шафаржовой.

В первом сете всё решилось на тай-брейке. 29-я ракетка мира имела шанс выиграть партию при счёте 6:5, но не смогла его реализовать. Плишкова воспользовалась оплошностью конкурентки, взяла три очка подряд и выиграла первый сет.

Решающим во второй партии стал 11-й гейм. Теннисистки до этого ни разу не уступили друг другу свою подачу и были близки ко второму укороченному сету. Но при счёте 5:5 Шафаржова дрогнула и позволила оппонентке сделать брейк. Довести дело до победы ей труда не составило — 5:7.

В следующем круге Плишковой предстоит сыграть с ещё одной соотечественницей — Барборой Стрыцовой, которая сломила сопротивление американки Бернарды Перы.

Сопротивление

Пять сетов пришлось провести на корте Фабио Фоньини и Жюльену Беннето. Если итальянец уже однажды доходил до стадии четвёртого раунда турнира, то для 36-летнего француза это стало бы лучшим выступлением на Australian Open в карьере. Спортсмены на протяжении всего матча демонстрировали небрежность при игре на своей подаче, на двоих допустив десять брейков.

Кульминация наступила в пятой партии. При счёте 4:3 в пользу Беннето, 25-я ракетка мира повздорил с главным судьёй встречи и получил предупреждение. К радости спортсмена, он смог вовремя взять себя в руки и завершил матч победой.

Фоньини не первый раз вступает в конфликты с официальными лицами турниров. Годом ранее он был дисквалифицирован с Открытого чемпионата США за оскорбление девушки-арбитра во время матча первого круга. Кроме этого, он был обязан вернуть все призовые за участие в соревновании и выплатить штраф в размере $24 тыс.

В следующем круге он сыграет с чехом Томашем Бердыхом, который в трёх партиях переиграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

Посещаемость

Шестой день Australian Open 2018 года стал самым посещаемым в истории среди первых субботних дней турнира. 20 января за матчами чемпионата пришли понаблюдать 62 674 человека. Предыдущее рекордное достижение было зафиксировано годом ранее, когда на трибунах собралось 58 355 зрителей.

При этом посещаемость турнира ежегодно возрастает. Так, в 2008-м году матчи Открытого чемпионата Австралии посмотрели 605 735 зрителей, а в прошлом году «Мельбурн Парк» посетили 728 763 любителя тенниса.

Конфликт

Проблемы с судьёй на вышке возникли у Каролин Возняцки. Датчанка во время матча третьего круга с голландкой Кики Бертенс не раз конфликтовала с арбитром. По её словам, тот был недоволен просьбами теннисистки вытереть корт.

«Почему я ругалась с судьёй? Я не знаю его, раньше он никогда не был на моих матчах, или я просто не помню. В любом случае, сегодня он отработал плохо. Когда корт мокрый, попросить полотенце вполне нормально. Не думаю, что можно грубить в ответ, о чём я ему и сказала», — высказалась Возняцки.

Как отметила теннисистка, помимо инцидента с полотенцем, у неё имеются и другие претензии к действиям судьи.

«Ещё было несколько решений, вызывающих вопросы. На первом матчболе точно был аут, и он должен был это увидеть. Что касается состояния корта — даже Кики подходила ко мне после матча и говорила, что просила протереть корт, потому что он был очень скользкий. Ведь это совсем несложно сделать», — считает вторая ракетка мира.

Недовольство

Перед своим матчем с Рамосом-Виньоласом, Джокович признался, что не удовлетворён решениями организаторов Australian Open. По его мнению, они жертвуют здоровьем спортсменов ради прибыли.

«Необходимо принимать во внимание здоровье теннисистов, но, очевидно, это вторично в современном мире, в индустрии спорта, частью которой мы являемся. Главное, что билеты продаются, зарабатываются деньги, исполняются запросы телевидения, и только на четвёртом или пятом месте находится мнение теннисистов. К нам относятся, как к животным в клетке», — заявил Джокович.

Он пояснил, что благодарен за ту жизнь, которую ему помогли обеспечить теннисные функционеры.

«Я не хочу показаться неблагодарным, напротив, я чрезвычайно признателен за прекрасную жизнь, которую предоставил мне теннис. Я финансово обеспечен, мне выпала честь быть в спорте, который я люблю. Но я имею некоторые права, занимаю определённую позицию в обществе. В такие дни можно выделить некоторые вещи, которые, как мы считаем, не верны», — высказал мнение серб.

Признание

Андрей Рублёв рассказал, какими качествами должен быть наделён идеальный теннисист. По мнению российского спортсмена, он должен иметь удар с права Новака Джоковича, слева — Роджера Федерера или Хуана Мартина дель Потро. При этом подавать суперспортсмен должен как американец Джон Изнер.

Кроме того, от Федерера он также унаследует игру у сетки, а на задней линии должен действовать как первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.