Болгарский теннисист Димитров переиграл Кирьоса и вышел в 1/4 финала Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров переиграл австралийца Ника Кирьоса и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча завершилась в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 3 часа 30 минут. В 1/4 финала Димитров встретится с британцем Кайлом Эдмундом. Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль обеспечил себе первое место рейтинга ATP после Australian Open.