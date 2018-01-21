Болгарский теннисист Димитров переиграл Кирьоса и вышел в 1/4 финала Australian Open

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Болгарский теннисист Григор Димитров переиграл австралийца Ника Кирьоса и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча завершилась в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 3 часа 30 минут.

В 1/4 финала Димитров встретится с британцем Кайлом Эдмундом.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль обеспечил себе первое место рейтинга ATP после Australian Open.

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