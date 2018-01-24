Характер Макаровой и Весниной, травма Надаля и восходящая звезда Южной Кореи: кто продолжает борьбу на Australian Open

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде и в случае победы могут собрать карьерный Большой шлем. Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинальном матче с хорватом Марином Чиличем вынужден был отказаться от борьбы в пятом сете из-за травмы, а Роджер Федерер в 44-й раз за карьеру пробился в полуфинал. Украинка Элина Свитолина сенсационно уступила представительнице Бельгии Элисе Мертенс и назвала причиной неудачи повреждение бедра. RT рассказывает о последних событиях Australian Open, где стали известны все полуфиналисты в одиночных разрядах.

Успех

Елена Веснина и Екатерина Макарова второй раз в карьере пробились в финал парного разряда Australian Open, не испытав проблем в матче с румынским тандемом Моника Никулеску / Ирина Бегу — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась около полутора часов, россиянки превзошли соперниц почти вдвое по количеству активно выигранных мячей и реализовали четыре брейк-пойнта.

Куда сложнее Елене и Екатерине пришлось накануне. Противостоявшие им в четвертьфинале канадка Габриэла Добровски и китаянка Сюй Ифань выиграли первый сет под ноль. Сохранить хладнокровие после такого крайне сложно, но отечественным теннисисткам это удалось и во второй партии они ответили канадско-китайскому дуэту практически той же монетой — 6:1. В решающем же сете дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказались Веснина и Макарова.

За трофей россиянки поборются с венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович. Они постараются повторить успех итальянок Сары Эррани и Роберты Винчи, которые в 2014-м не позволили Весниной и Макаровой отпраздновать победу в Мельбурне. С тех пор Елена и Екатерина успели выиграть Уимблодон и US Open и для того, чтобы собрать карьерный «Большой шлем» в парном разряде, им не хватает лишь победы в Австралии. Правда, сами теннисистки старательно делают вид, что решение данной задачи интересует их в последнюю очередь.

«Поверьте, мы будем играть, не ощущая давления. Так же было и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Все говорили, что мы должны взять золото, но мы знаем, как это тяжело. Сейчас мы даже не думаем о карьерном Большом шлеме. Мы выходим на корт и отдаём все силы, поддерживая друг друга», — цитирует Веснину официальный сайт турнира.

Отметим, что Веснина с Макаровой встречались с Младенович и Бабош в полуфинале Уимблдона-2015 и одержали победу — 6:3, 4:6, 6:4. Правда в финале россиянки тогда уступили Мартине Хингис и Сане Мирзе. На нынешнем же турнире Младенович и Бабош отметились победой над первой сеяной парой турнира Чань Юнжань / Андреа Главачкова.

Юниоры

Приятные для российских болельщиков новости приходят и с юниорского Australian Open. Первый сеяный в мужском разряде Тимофей Скатов продолжает уверенно подниматься по турнирной сетке. Правда, для того, чтобы пробиться в четвертьфинал, россиянину пришлось одолеть турка Янки Эреля. Первую партию отечественный теннисист умудрился отдать сопернику под ноль, но затем пришёл в себя и дожал оппонента в двух оставшихся сетах — 7:5, 6:3.

А вот Алексею Захарову шагнуть в восьмёрку сильнейших помешала травма. Проиграв французу Уго Гастону в первом сете — 5:7, россиянин был вынужден сняться в самом начале второго.

Что касается российских девушек, то они до четвертьфинала добраться не сумели. Камилла Рахимова и Дарья Фрайман зачехлили ракетки в третьем круге, а Алина Чараева — уже во втором.

Не будет отечественных теннисистов и в полуфиналах парных юниорских разрядов. Захаров из-за своей травмы просто не смог выйти на корт в четвертьфинале, а Скатов в паре с британцем Адамом Макхью уступил чехам Томашу Мачаку и Онджею Штылеру — 6:2, 5:7, 6:10.

Отказ

Проблемы со здоровьем в Австралии не обходят стороной не только юниоров, но и взрослых теннисистов. Так, в четвертьфинале здоровье подвело Рафаэля Надаля. Хорват Марин Чилич так замучил первую ракетку мира своей мощной игрой, что сопернику пришлось сняться спустя 3 часа 47 минут после начала встречи — 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 0:2 Rt. Проблемы у Надаля начались после победы в третьем сете на тай-брейке. Уже в следующей партии испанцу пришлось брать медицинский тайм-аут, но это не помогло.

«Я не знаю, насколько серьёзную травму получил, ведь всё произошло всего десять минут назад. Завтра пройду обследование, и тогда уже всё станет ясно. Честно говоря, не знаю, когда всё началось. В третьем сете ощутил мышечные спазмы, но играл нормально. А вот в следующей партии после одного из укороченных почувствовал дискомфорт, хотя и не осознавал, насколько всё плохо», — рассказал Надаль.

При этом испанец раскритиковал организаторов турнира за слишком жёсткие, по его мнению, корты.

«Руководству АТР-тура следует задуматься, почему так много игроков сейчас испытывают проблемы со здоровьем. Если теннисисты продолжат играть на таких жёстких кортах, то и после окончания карьеры будут чувствовать себя не лучшим образом», — предупредил Рафа.

К слову, Надаль в пятый раз за карьеру уступил в пяти сетах в матче турнира Большого шлема, а четвертьфинальную встречу Australian Open-2010 с Энди Марреем он также не доиграл до конца, но отказался от борьбы по ходу третьего сета. Британец же в полуфинале встретился как раз с Чиличем и уверенно обыграл его в четырёх партиях. То попадание в четвёрку лучших в Австралии до настоящего момента являлось для хорвата единственным в карьере. Любопытно, что проблемы на пути к финалу ему вновь постарается создать британец — Кайл Эдмунд.

Rafael #Nadal will be out for 3 weeks with a torn inner hip muscle injury. Hoping to be back in Acapulco #AusOpenpic.twitter.com/WN8Wmgafvy — We Are Tennis (@WeAreTennis) 24 января 2018 г.

Новые герои

Сам Эдмунд, будучи 49-й ракеткой планеты, продолжает творить историю. В четвертьфинале британец впервые на турнире встретился с соперником из первой тройки рейтинга ATP Григором Димитровым, и болельщики предрекали ему поражение. Однако Кайл одержал новую победу, уложившись в четыре сета — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Эдмунд подал на вылет 13 раз, тогда как соперник — лишь семь, и реализовал пять брейк-пойнтов.

23-летний теннисист не только впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема, но получил возможность стать первой ракеткой Великобритании. В случае победы над Чиличем он обойдёт травмированного Маррея в рейтинге ATP.

Но главной неожиданностью мужской сетки, безусловно, стал взлёт корейца Чхун Хёна. Все заговорили о 21-летнем теннисисте после победы над экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Следующим соперником корейца стал другой сенсационный четвертьфиналист турнира Теннис Сандргрен, выбивший из борьбы третьего сеяного Доминика Тима.

Но американцу настроиться на следующий матч уже не удалось, и он уступил Хёну в трёх сетах — 4:6, 6:7, 3:6. Чхун стал первым теннисистом из Южной Кореи, пробившимся в полуфинал турнира Большого шлема. К тому же Хён забрался так высоко на Australian Open, находясь лишь на 58-м месте в рейтинге ATP — это самый низкий рейтинг для полуфиналиста турнира с 2004 года, когда в четвёрку лучших пробился Марат Сафин, занимавший на момент старта турнира лишь 96-ю строчку. В итоге россиянин уступил в финале Роджеру Федереру, но через год завоевал почётный трофей. Хён же готовится к полуфиналу без лишнего волнения.

«Не могу сказать, что сильно устал после матча с Джоковичем. Когда обыгрываешь соперника топ-уровня, особой усталости не чувствуешь. Я просто очень рад. Разумеется, удивлён, что прошёл здесь так далеко, выбив из борьбы Новака, да и того же Сашу Зверева. Я ведь никогда прежде не играл на второй неделе турнира Большого шлема. С кем хочу сразиться в полуфинале? Федерер и Бердых — прекрасные теннисисты. Не знаю, кто победит», — отмечал корейский теннисит.

"We are so proud of him!"



How Hyeon #Chung is placing Korean tennis on the map and winning fans the world over.#AusOpenpic.twitter.com/otGc1RRpnm — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 января 2018 г.

Цифра

Отмечая победу над Сандгреном, Хён ещё не знал, что победу в противостоянии Бердыха и Федерера одержит именно Роджер. Чех начал матч активнее и быстро повёл с брейком — 3:0. А при счёте 5:3 в свою пользу Томаш подавал на сет, но позволил второй ракетке планеты сделать брейк. В результате партия плавно перетекла на тай-брейк, победу в котором одержал швейцарец.

В следующих же партиях борьбы откровенно не получилось. Опытный Федерер приложил для победы ровно столько усилий, сколько было необходимо — 6:3, 6:4. Роджер в 44-й раз пробился в полуфинал турнира Большого шлема и в 14-й — в полуфинал Australian Open.

«Честно говоря, трудности в первом сете возникли, потому что я нервничал перед матчем. Понимал: Бердых очень опасен, да и многие сеяные в Австралии досрочно зачехлили ракетки. Очень рад сыграть с Хёном. Он провёл невероятный матч с Джоковичем. Пусть серб испытывал проблемы со здоровьем, кореец был в полном порядке и боролся до конца. Его действия на корте впечатлили меня», — признался Федерер.

Травма

Рассказ о женском одиночном разряде мы также начнём с сенсации. Её у девушек продолжает творить бельгийка Элисе Мертенс. В четвертьфинале соперницей 22-летней теннисистки стала четвёртая ракетка планеты Элина Свитолина, но Мертенс не испытала в матче с украинкой никаких проблем, отдав ей всего четыре гейма в первой партии и выиграв вторую под ноль. Причиной такой слабой игры со стороны Элины, как выяснилось, стало повреждение бедра, которое беспокоило спортсменку по ходу всего турнира.

«Перед началом турнира у меня было несколько проблем со здоровьем. Жаль, что сегодня я чувствовала себя не очень хорошо. Меня беспокоило бедро. Проблемы начались после финала в Брисбене. Затем стало хуже, а потом ситуация менялась. У меня всегда есть тейп на бедре. Иногда всё нормально, но сегодня соперница играла здорово, а мне пришлось бороться с собой. Элисе не предоставила мне шанса. Стоит отдать ей должное. Она продемонстрировала отличную игру, я ничего не могла поделать», — заявила Свитолина.

За Мертенс остаётся только порадоваться. Малоизвестная спортсменка из Бельгии продолжает удивлять весь теннисный мир. Она и сама до конца не верит в свой успех.

«Если бы мне до турнира сказали, что я дойду до полуфинала, я бы рассмеялась. Но, конечно, в теннисе возможно всё. Если ты веришь в себя, то случиться может всё, что угодно. Но полуфинал — это нечто», — призналась Элисе.

Возвращения

В полуфинале Мертенс предстоит не менее серьёзное испытание, чем встреча с травмированной Свитолиной — матч с отлично начавшей год Каролиной Возняцки. Датчанка пока не испытывает в Австралии никаких проблем. В четвертьфинале ей попыталась создать их Карла Суарес-Наварро, но у неё хватило сил лишь на второй сет, который испанка выиграла на тай-брейке. Датчанка же впервые с 2016 года пробилась в четвёрку сильнейших на турнире Большого шлема и впервые с 2010-го — на Australian Open.

С 2016 года не попадала в полуфиналы четырёх сильнейших турниров планеты и Анжелика Кербер. Однако нынешний немка начала очень мощно. В отличие от Возняцки, она по ходу турнира отдала соперницам лишь сет — Се Шувэй в четвёртом круге. Показалось, что следом проблемы ей сумеет создать Мэдисон Кис, но борьбы, мягко говоря, не получилось — 6:1, 6:2.

Фаворит

Однако в полуфинале Кербер ждёт ещё более серьёзный соперник — первая ракетка планеты Симона Халеп, впервые в карьере забравшаяся так далеко на Australian Open. Как и Анжелика, румынка по ходу турнира отдала соперницам лишь один сет. Надо ли говорить, что и Каролина Плишкова в четвертьфинале не сумела составить Халеп реальной конкуренции — 3:6, 2:6? Впрочем, румынка уже готовится к серьёзной борьбе с Кербер в следующем матче.

«Встреча с Анжеликой станет для меня вторым марафоном на турнире, но я к этому готова. Отлично знаю немку. Понимаю, что мне будет противостоять серьёзная соперница. Ей всегда нравилось играть в Австралии, как и мне. В 2016-м и 2017-м я вылетала здесь уже после первого круга, но на этот раз пробилась в полуфинал. Планирую выложиться по полной и не думаю о результате» — заявила румынка.

Социальные сети

Американец Теннис Сандгрен пошёл на серьёзный шаг. Спортсмен устроил чистку в своём аккаунте в социальной сети Twitter, удалив все сообщения за последние 19 месяцев. В прошлом он часто комментировал различные политические темы, но после успеха на Открытом чемпионате Австралии решил начать всё с чистого листа.

Однако, как оказалось, дело было не только в политике. Македонец Дарко Грнчаров сообщил, что Сандгрен на своей странице в сети грубо высказывался в отношении 38-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс.

«Он называл Серену отвратительной. Сандгрен за 10 млн перерождений не сможет достичь и десятой доли того, чего добилась Уильямс», — заявил Грнчаров.

Он также обвинил 26-летнего американца в гомофобии и расизме, посоветовав тому играть в теннис и молчать.

Calling Serena disgusting? Dude 10.000.000 Sandgren’s reborn twice won’t be able to achieve even 10% of what she did in her career. Have you heard about “Don’t hate just congratulate” ?! What a homophobic & racism idiot you are. You should’ve just play your tennis & shut up. pic.twitter.com/0YviSw2xpn — Darko Grncarov (@DarkoGrncarov) 23 января 2018 г.

Радость

На этом приключения американца не закончились. В 1/8 финала он сотворил сенсацию, победив пятую ракетку мира Доминика Тима, и сумел впервые в карьере пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема. Его мать так бурно радовалась этому событию, что сломала ребро.

«К счастью, у неё нет сотрясения мозга. В моём районе целая компания людей смотрит мои матчи вместе с мамой. Они спускаются в подвал и устанавливают большой экран. Помимо этого, там стоит бильярдный стол. Все праздновали мою победу, когда она упала на стол и сломала ребро», — рассказал Сандгрен.

По его словам, после этого инцидента его мать пришлось отправить в больницу, но в настоящий момент с ней всё хорошо.

«Она лежит, отдыхает и смотрит теннис», — добавил он.

Кумир

Кайл Эдмунд после победы над болгарином Григором Димитровым признался, что в детстве любил наблюдать за игрой российского теннисиста Марата Сафина.

«В детстве я любил смотреть матчи Сафина. Мне нравился его стиль. Он был взрывным и мощным теннисистом. Очень здорово играл в свои лучшие дни», — сказал Эдмунд.

Также британец отметил Фернандо Гонсалеса, заявив, что чилиец выделялся своим ударом справа.

Крик

Молодые российские теннисисты — Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Даниил Медведев — прошли интересный тест. Им были представлены записи криков Марии Шараповой, Рафаэля Надаля и Виктории Азаренки. Их задачей было определить, кто именно из коллег издаёт тот или определённый звук.

Лучше всего со своей задачей справилась Касаткина, угадавшая всех трёх спортсменов. Хачанов и Медведев по разу допустили ошибку, а Рублёв оказался самым неразборчивым. 20-летний москвич лишь с третьей попытки угадал Шарапову и не сумел назвать имена двух оставшихся игроков.

Любимые места

В очередном опросе теннисисты должны были назвать своё любимое место на Земле. Участие в нём приняли россияне Мария Шарапова, Дарья Касаткина и Даниил Медведев, а также украинка Элина Свитолина и латвийка Елена Остапенко.

Медведев назвал Австралию, отметив, что он обожает животный мир этой страны.

«Мне здесь очень нравится. Не стану называть какой-то определённый город, это вся страна. Я обожаю животный мир, а здесь обитают птицы, которых больше нигде не увидишь. В Сиднее мы играли за городом. Там прямо по корту ходят такие экземпляры, которых на картинке не увидишь», — признался спортсмен.

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Шарапова остановила свой выбор на Манхэттэн-Бич в Калифорнии, где она проживает.

«Мне там очень удобно, там мои друзья. Я провожу там не так много времени, но всё равно люблю это место. А сам город маленький — там нечего показывать», — сказала Мария.

Свитолина в качестве любимого места выбрала Лондон, отметив, что недавно купила там квартиру.

«Это место, где я могу расслабиться и хорошо отдохнуть», — рассказала украинка.

Остапенко отметила свой родной город Ригу, добавив, что ей нравится проводить там время. А Касаткина с ходу назвала Барселону.

«Я всё обожаю в этом городе. Во-первых, отсюда моя любимая команда. Во-вторых, я обожаю испанскую еду, что, конечно, плохо. Люблю город, атмосферу, людей. Здесь постоянно чувствуется праздник. Это моё. Я могу бесконечно перечислять. Я твёрдо для себя решила, что мой город — это Барселона», — заявила Касаткина.

Штраф

Михаил Зверев покинул турнир на стадии первого круга, уступив будущему полуфиналисту Чхун Хёну. Немец отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму. Однако руководство турнира обвинило его в непрофессионализме и наказало на $45 тыс, что стало самым большим штрафом в истории турниров Большого шлема.

Согласно новым правилам, любой спортсмен может быть лишён призовых, если в матче стартового тура соревнований не «продемонстрировал профессиональный стандарт». Таким образом, они призывают спортсменов заранее сниматься с турниров, а не выступать на них с травмами.