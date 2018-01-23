Надаль не доиграл из-за травмы четвертьфинал Australian Open против Чилича

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Хорват Марин Чилич пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала хорватский теннисист обошёл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, который отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 из-за травмы ноги. Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты.

В полуфинале Чилич сразится с британцем Кайлом Эдмундом.

Ранее сообщалось, что Надаль обеспечил себе первое место рейтинга ATP после Australian Open.

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