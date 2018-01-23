Теннисистка Свитолина с травмой дошла до четвертьфинала Australian Open

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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Australian Open.

Свитолина уступила бельгийке Элизе Мертенс.

«Сегодня мне было очень тяжело физически. Я не была готова показать хороший теннис. Ещё на старте турнира у меня были проблемы со здоровьем. Это была травма бедра. Я почувствовала боль после финала в Брисбене. Потом состояние то улучшалось, то ухудшалось», — цитирует Свитолину официальный сайт Australian Open.

Украинка отметила, что пошла на жертвы ради четвертьфинала турнира Большого шлема.

Ранее Григор Димитров не смог выйти в полуфинал Australian Open.

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