Димитров не смог выйти в полуфинал Australian Open
Третья ракетка мира болгарин Григор Димитров не смог преодолеть барьер 1/4 финала на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Димитров в четырёх сетах уступил британцу Кайлу Эдмунду со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.
В полуфинале Эдмунд сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и хорватом Марином Чиличем.
Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Australian Open.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.