Димитров не смог выйти в полуфинал Australian Open

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Третья ракетка мира болгарин Григор Димитров не смог преодолеть барьер 1/4 финала на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Димитров в четырёх сетах уступил британцу Кайлу Эдмунду со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

В полуфинале Эдмунд сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и хорватом Марином Чиличем.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Australian Open.

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