«Нас ждёт великое противостояние»: Камельзон о матче Шарапова — Уильямс, характере Касаткиной и прогрессе Хачанова

Матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» между Марией Шараповой и Сереной Уильямс болельщики запомнят надолго. Об этом в интервью RT заявил известный теннисный тренер Владимир Камельзон. Специалист признался, что не может назвать фаворита противостояния. Также эксперт похвалил Дарью Касаткину за проявленный во встрече с Каролиной Возняцки характер и отметил прогресс Карена Хачанова, который в пяти сетах уступил Александру Звереву.

«Вся моя любовь обращена к Шараповой»

— В понедельник Мария Шарапова впервые за два года сыграет со своей самой принципиальной соперницей Сереной Уильямс. Ждали этого матча?

— Честно говоря, мы уже начали привыкать к тому, что обе вылетают во втором-третьем круге, и то, что они добрались до четвёртого — для обеих уже достижение. Думаю, им это удалось, поскольку обе понимали, что потенциально могут встретиться в 1/8 финала друг с другом. Для них очная встреча стала серьёзной мотивацией. Нас ждёт величайшее противостояние.

— 14 лет Мария не обыгрывала Серену. Имеет ли значение этот факт сейчас?

— Этот матч будет уникальным, потому что их противостояние носит многолетний характер. Главное, Уильямс и Шарапова — абсолютно разные теннисистки по всем показателям.

— Как бы вы могли охарактеризовать игру обеих девушек на этом турнире?

— В стиле ничего не изменилось. Они играют, как и раньше, демонстрируют игру, с которой прожили жизнь. Серена и Мария — знатные и великие спортсменки XXI века. Проблема в том, что даже если они бы и захотели придумать что-то новое, у них ничего бы не получилось.

— Почему?

— Работает динамический стереотип, мышечная память и даже их виртуозная техника. Обе как в шахматах давно уже наиграли профессиональные тактические варианты. У каждой свой почерк. Каждая показывает свою игру. Нас с вами ждёт впечатляющая борьба характеров. Кто устоит на корте, тот победит. Да, они не покажут ничего нового, но продемонстрируют всё лучшее, что у них есть.

— Как изменилось соотношение сил между ними? Уильямс считает россиянку фаворитом…

— Ох, это очень сложный вопрос. В какой форме будет Уильямс… В какой форме будет Маша… Всё станет понятно, когда они начнут играть. Сейчас я на этот вопрос ответить не готов. Говорю абсолютно серьёзно — шансы пятьдесят на пятьдесят. Хотя понятно, что вся моя любовь обращена к Шараповой.

«Почему бы Касаткиной не выиграть «Ролан Гаррос»?

— Матч Дарьи Касаткиной и Каролины Возняцки был прерван во втором сете. При этом первый россиянка выиграла на тайбрейке. В начале второй партии девушки просили остановить матч, но этого не было сделано. Почему?

— Существует регламент, и ни один теннисист не вправе его нарушать, тем более здесь играли люди не уровня Серены Уильямс или, скажем, Рафаэля Надаля. Мы же не можем взять футбольный матч и остановить его на две минуты раньше. Руководство в данном случае приняло абсолютно верное решение, другое дело, что организаторам не следовало вообще выходить на корт. Решение об окончании встречи всегда принимает судья. Поэтому это тоже своего рода нарушение правил.

— Касаткина была согласна на паузу, хотя владела преимуществом.

— Понятно, что обе были не прочь завершить игру как можно раньше и быстро обо всём договорились. И Даша, и Каролина понимали — в воскресенье они матч не доиграют. Это понимали и все собравшиеся на стадионе.



— В начале первого сета Касаткина допустила три двойные ошибки подряд. С чем это могло быть связано?

— Возможно, сказывалась некая травма. Даша действительно подавала очень плохо. С таким успехом она вообще могла и не подавать. Возняцки тоже играла неважно. Матч получился напряжённым, но совершенно неинтересным. Мне такой теннис напомнил происходящее на корте во времена моей молодости. Кроме перекидок мяча и отдельных эпизодов вспомнить, по сути, и нечего.

— Тем не менее, Касаткина выиграла первый сет на тайбрейке.

— К её чести, она вновь проявила характер. Ведь Дарья на тайбрейке поначалу уступала в счёте, но сумела вырвать победу двумя мячами. Характер часто выручает её, и очень здорово, что россиянка ушла на перерыв, ведя в счёте.

В понедельник Возняцки психологически будет сложнее. Уверен, если Касаткина хорошо разомнётся, она разберётся с соперницей за три-четыре гейма. Кстати, два предыдущих матча между ними в текущем году завершились победой Даши, а у теннисисток такие вещи всегда откладываются в голове. Но, повторюсь, ничего выдающегося девушки не показали.

— Как далеко способна пройти Касаткина, если обыграет Возняцки?

— С 14-м номером посева за победу будет бороться тяжеловато. С другой стороны, в прошлом году «Ролан Гаррос» вообще выиграла Елена Остапенко, на тот момент занимавшая 50-е место в рейтинге WTA. Если смогла латышка, почему бы этот трюк не повторить и Даше?

Can Kasatkina make her mark on the terre battue? The Russian takes the opening set off world No.2 Wozniacki 7-6(5).



📹: https://t.co/xXHXpcPNKwpic.twitter.com/umwukZ0v5t — Roland-Garros (@rolandgarros) 3 июня 2018 г.

«Хачанов способен заиграть ещё сильнее»

— Карен Хачанов повторил прошлогодний результат, выйдя в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Довольны его выступлением?

— Хачанов со Зверевым показали просто потрясающий теннис, который держал болельщиков в напряжении до последних минут. Карен с блеском выиграл первый сет, а Александр с большим трудом отыгрался. До конца не было понятно, кто возьмёт верх. Думаю, россиянин уступил, потому что у него нет запаса победных встреч с соперниками из топ-10. Ему просто не хватило опыта.

Также по теме Поражение Хачанова, недоигранный матч Касаткиной и новые достижения Джоковича: итоги восьмого дня «Ролан Гаррос» На Открытом чемпионате Франции по теннису стартовала вторая неделя. В первой сессии матчей четвёртого круга приняли участие два...

— Зверев способен выиграть турнир?

— Саша посеян под третьим номером, а это очень высоко. Он вполне может навязать конкуренцию даже Надалю. Зверев очень грамотно распределяет силы и порой специально не бежит за некоторыми мячами, чтобы не надорваться, ведь впереди ещё много игр, а соперники будут всё сильнее.

Плюс, у Александра очень сильный тренер — его отец тоже Александр Зверев. Он не один год выступал за сборную СССР в Кубке Дэвиса. И ту методику, которую мы давали ему, он перенёс на своих сыновей. Поэтому очень обидно, когда сам Саша теперь говорит, что он не русский, а немец при том, что дома у него все общаются на русском языке. Надо будет поговорить с его отцом при случае.

— Ожидали, что Карен на турнире Большого шлема так раскроется?

— Хачанов вполне способен заиграть ещё сильнее. Ему нужно на метр приблизиться к задней линии. В таком случае он вырастет на целую голову. Плюс, Карен обладает прекрасной подачей и двухметровым ростом. Он прибавил и прибавил очень серьёзно, и у него появилась хорошая мотивация.

— Зверев провёл третий подряд пятисетовый матч. Откуда берутся силы у немецкого теннисиста?

— У теннисистов всегда есть второе, а то и третье дыхание. Они выдерживают сумасшедшие нагрузки. Физическая подготовка современных теннисистов уникальна. Даже ещё лет пять-шесть назад так не играли. Сегодня люди могут выдать серию из 42 ударов, носиться по всему корту и продолжать, как ни в чём не бывало. При этом практически все подачи летят за 200 км/час.