Матч Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос» был прерван из-за наступления темноты

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Матч между россиянкой Дарьей Касаткиной и датчанкой Каролиной Возняцки в четвёртом круге второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису прерван из-за наступления темноты.

Как сообщает пресс-служба турнира, встреча остановлена во втором сете при счёте 7:6, 3:3.

Отмечается, что матч будет доигран 4 июня, вторым запуском на арене «Сюзан Ленглен».

Ранее Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос».

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