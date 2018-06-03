Матч Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос» был прерван из-за наступления темноты

Матч между россиянкой Дарьей Касаткиной и датчанкой Каролиной Возняцки в четвёртом круге второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису прерван из-за наступления темноты.

Как сообщает пресс-служба турнира, встреча остановлена во втором сете при счёте 7:6, 3:3. Отмечается, что матч будет доигран 4 июня, вторым запуском на арене «Сюзан Ленглен». Ранее Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос».