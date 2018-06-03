Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Шараповой на «Ролан Гаррос»

Американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Думаю, Шарапова — фаворит матча. Она играет уже больше года, я только начала. Сейчас я просто пытаюсь понять, где я нахожусь и куда дальше двигаться. Думаю, матч с ней — это ещё один тест. Она всегда хорошо здесь играет. Так что для меня это хорошая возможность понять, на каком я уровне, и, надеюсь, продолжать прогрессировать», — приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.

Матч состоится 4 июня.

Ранее Шарапова поделилась ожиданиями от встречи с Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос».