Шарапова поделилась ожиданиями от возможной встречи с Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от возможной встречи с американкой Сереной Уильямс в четвёртом круге второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Каждый раз, когда выходишь на корт против Серены, понимаешь, кому ты противостоишь, знаешь, что это настоящий вызов. Несмотря на наш с ней счёт личных встреч, я всегда жду матчей с лучшими игроками в мире. Если она выиграет в третьем круге, то буду с нетерпением дожидаться встречи с ней», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

За выход в четвёртый круг Уильямс сыграет против немки Юрии Гёргес. Матч состоится 2 июня.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что у Шараповой есть хороший шанс на победу в матче с Уильямс.