Тарпищев считает, что у Шараповой есть хороший шанс на победу в матче с Уильямс

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу победы россиянки Марии Шараповой над чешкой Каролиной Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

«Шарапова провела матч уверенно. Играла без спадов, легко, поэтому быстро довела матч до победы. Ко второй неделе турнира Мария набрала хорошую форму», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также считает, что у российской теннисистки есть шансы на победу в поединке с американкой Сереной Уильямс, если та выиграет матч с немкой Юлией Гёргес.

«Теперь будет интересно посмотреть на матч Шараповой и Уильямс, если он случится. У Марии есть хороший шанс на победу. Да, Уильямс быстрее и мощнее играет, но остаётся открытым вопрос психологической стабильности», — заявил Тарпищев.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в третьем раунде теннисного турнира «Ролан Гаррос».

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