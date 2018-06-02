Шарапова прокомментировала победу над Плишковой в третьем раунде «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в третьем раунде теннисного турнира «Ролан Гаррос».

«Я держала уровень все два сета. Хоть я и проиграла первый гейм, чувствовала себя хорошо. Выйти в четвертый круг после того, как я в прошлом году даже не играла здесь, — это многое значит для меня», — сказала Шарапова в эфире Eurosport.

Она также заявила, что для неё не имеет значения, с кем встречаться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Соперник Шараповой определится в матче между немкой Юлией Гёргес и американкой Сереной Уильямс.

«Я буду готова к любой», — заключила Шарапова.

Ранее россиянка Мария Шарапова вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».