Победы Касаткиной и Хачанова, поражение Макаровой и старт Халеп: итоги четвёртого дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился четвёртый игровой день. Россияне Дарья Касаткина и Карен Хачанов сумели пробиться в третий круг турнира, обыграв соответственно Кирстен Флипкенс и Гильермо Гарсию-Лопеса. А вот Екатерина Макарова уступила Барборе Стрыцовой. Первая ракетка планеты Симона Халеп в трёх сетах одолела Элисон Риске, а Новак Джокович не оставил шансов Хауме Мунару.

Победы дня

В среду российских болельщиков сумели порадовать Дарья Касаткина и Карен Хачанов. Уроженка Тольятти в матче второго круга встретилась с опытной Кирстен Флипкенс и обыграла соперницу в двух сетах с одинаковым счётом — 6:3. Правда во второй партии отечественная теннисистка заставила своих многочисленных поклонников понервничать.

При счёте 5:2 в свою пользу Касаткина умудрилась не реализовать целых пять матчболов. Другая спортсменка в такой ситуации могла бы и занервничать, но Дарья не позволила негативным эмоциям взять над собой верх, и уже в следующем гейме обыграла соперницу всухую.

В третьем круге Касаткина встретится с гречанкой Марией Саккари, которая оказалась сильнее 23-й сеяной Карлы Суарес-Наварро.

Хачанов, в свою очередь, оказался сильнее 68-й ракетки мира Гильермо Гарсии-Лопеса. Отечественный теннисист не оставил сопернику шансов в первом сете (6:2), а во втором взял верх на тайбрейке. Следующая партия тоже плавно перетекла на тай-брейк, но на сей раз сильнее оказался испанец.

К счастью, Карен, как и Касаткина, в нужный момент взвинтил обороты и заставил соперника сдаться — 6:3.

Неудача дня

А вот Екатерина Макарова завершила своё выступление в одиночном разряде. В матче с 26-й сеяной Барборой Стрыцовой россиянке не помогла даже поддержка многолетней партнёрши по парному разряду Елены Весниной.

Макарова провела не лучший матч и совершила огромное количество помарок. На счету россиянки 32 невынужденные ошибки — почти вдвое больше, чем у соперницы (17). В первом сете теннисистки активно обменивались брейками, и в результате у Стрыцовой их оказалось больше. Как итог — 6:4 в её пользу.

Во второй партии игра у Макаровой разладилась окончательно. С огромным трудом взяв свою подачу, Екатерина отдала сопернице пять геймов подряд. Спастись в такой ситуации могла, пожалуй, только Мария Шарапова, которая накануне пробилась в следующий круг, несмотря на шесть проигранных кряду геймов. Макаровой подвиг соотечественницы повторить не удалось.

Первая ракетка дня

Лучшая теннисистка планеты и действующая финалистка турнира Симона Халеп начала свой путь на турнире с победы над 93-м номером рейтинга WTA Элисон Риске. Однако первый сет получился для румынки абсолютно обескураживающим. Она умудрилась уступить 27-летней американке — 2:6. К счастью для поклонников Халеп, теннисистке быстро удалось собраться. Две оставшихся партии Симона выиграла с одинаковым счётом — 6:1.

Изначально Халеп должна была сыграть с Риске ещё в понедельник, но из-за дождя матч был перенесён. В результате на отдых перед следующим поединком у румынки осталось совсем немного времени. Уже в четверг первая ракетка планеты встретится с другой американкой, обладательницей wild-card Тэйлор Таунсенд.

«Не вижу никаких проблем, что мне придётся вновь выйти на корт уже на следующий день, я к этому давно привыкла. Просто постараюсь как можно скорее восстановиться, чтобы быть готовой к завтрашнему матчу», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.

Опыт дня

Одержал победу и экс-первая ракетка планеты у мужчин Новак Джокович. В соперники по второму кругу серб получил Хауме Мунара. Молодой испанец в стартовом матче сенсационно в пяти сетах выбил из борьбы соотечественника Давида Феррера, но вновь удивить собравшихся на трибунах болельщиков не смог. Настоящую борьбу 21-летний теннисист навязал опытному сопернику лишь в первом сете, который завершился на тай-брейке. Джокович дожал Мунара, а в двух следующих партиях взял верх с одинаковым счётом — 6:4. Несмотря на 33 невынужденные ошибки, Новак уверенно победил.

В следующем матче сербу предстоит встретиться с ещё одним испанцем 13-м сеяным Роберто Баутистой-Агутом, который, в свою очередь, также в трёх сетах оказался сильнее колумбийца Сантьяго Хиральдо — 6:4, 7:5, 6:3.

Вылет дня

Марко Трунгеллити стал настоящим любимцем болельщиков, хотя изначально не сумел даже пройти квалификацию турнира. Однако из-за многочисленных отказов и травм аргентинец получил возможность сыграть в основной сетке. Правда, к этому моменту спортсмен уже находился в Барселоне. Единственное, что оставалось делать Марко в этой ситуации — сесть за руль, чтобы успеть к матчу первого круга. Трунгеллити проделал десятичасовой путь на машине и приехал вовремя. Мало того, аргентинец в четырёх сетах сумел выбить из борьбы австралийца Бернарда Томича.

К сожалению, на игру второго круга с 72-й ракеткой мира Марко Чеккинато у него сил не осталось. Трунгеллити сумел навязать сопернику борьбу лишь во втором сете, который проиграл на тай-брейке. В двух других партиях аргентинец без шансов уступил итальянцу с одинаковым счётом — 1:6.

Соседи

Украинская теннисистка Элина Свитолина — четвёртая сеяная турнира — в матче второго круга не оставила шансов молодой словачке Виктории Кужмовой — 6:3, 6:4. Следующей соперницей 23-летней харьковчанки станет румынка Михаэла Бузэрнеску. А вот другая представительница Украины Катерина Козлова едет домой после поражения от чешки Катержины Синяковой — 7:6, 4:6, 4:6.

Потерпела поражение и теннисистка из Казахстана Зарина Дияс. 24-летняя спортсменка уступила 21-й сеяной Наоми Осаке в двух сетах — 4:6, 5:7. Юлия Путинцева, напротив, пробилась в третий круг, обыграв Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:3. Прошла дальше и эстонка Анетт Контавейт, в двух сетах переигравшая Александру Дулгеру из Румынии.

В мужской части сетки молдованин Раду Албот навязал серьёзную борьбу боснийцу Дамиру Джумхуру. Встреча между ними затянулась почти на четыре часа. Раду проиграл два первых сета и повис на волоске, но сумел вытащить две следующие партии. В итоге 26-летний теннисист всё же дожал уроженца Кишинёва.

Сражения дня

Но дольше всех в среду на корте задержались Григор Димитров и Джаред Доналдсон. Пятый сеяный турнира более четырёх часов мучился с 51-й ракеткой планеты. Болгарин дожал американца в пятом сете — 10:8. Возможно, у Доналдсона просто не хватило сил на концовку, ведь и первый его матч на нынешнем «Ролан Гаррос» затянулся на пять партий. Димитров же в следующем круге встретится с опытным Фернандо Вердаско, который уверенно разобрался с Гидо Андреосси.

Непростой поединок провёл и Александр Зверев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP. Серьёзную борьбу выступающему под флагом Германии теннисисту навязал Душан Лайович. Серб дважды по ходу игры выходил вперёд в счёте по сетам, но Звереву всё же удалось дожать неуступчивого оппонента в пятой партии. В следующем круге Александр встретится с уже упомянутым Джумхуром.

Не без труда пробился в третий круг и Кей Нисикори, также в пяти сетах сломивший сопротивление Бенуа Пэра. Японец по ходу матча проигрывал по партиям — 1:2, но в решающий момент обнаружил внутренними резервами и не оставил оппоненту шансов.

Сенсация дня

Пять сетов пришлось провести на корте и опытному Томашу Бердыху. Из-за плохой погоды свой матч первого круга с Жереми Шарди 17-й сеяный провёл лишь в среду. В результате теннисиста постигло жестокое разочарование. Шарди выиграл две первые партии на тай-брейке, но его оппонент сумел восстановить равновесие в счёте. Однако на решающий сет сил у Бердыха не осталось — 2:6. Томаш впервые в карьере проиграл Шарди. До нынешнего момента они встречались пять раз, и сильнее неизменно оказывался чех.

Также он в шестой раз в карьере вылетел из Открытого чемпионата Франции уже после первого матча. «Ролан Гаррос» для Бердыха трудно назвать любимым соревнованием, ведь здесь он вылетал в первом круге чаще, чем на всех остальных турнирах «Большого шлема» вместе взятых.

Разгромы дня

В женской сетке фавориты не испытали трудностей. Вторая ракетка мира Каролина Возняцки за 51 минуту расправилась со скромной испанкой Георгиной Гарсией Перес. За весь матч датчанка позволила сопернице взять лишь один гейм.

Восьмая сеяная Петра Квитова также встречалась с испанкой — Ларой Арруабарреной, но не испытала проблем — 6:0, 6:4. В следующем круге чешка встретится с эстонкой Контавейт.

«Здесь я не считаю себя одним из фаворитов, думаю только о следующем матче. Я просто наслаждаюсь каждой встречей, общаюсь с другими теннисистами, завожу друзей», — радовалась после игры Квитова.

Всего четыре гейма отдала сопернице и Слоан Стивенс, которая без лишних усилий сломила сопротивление пробившейся в основную сетку через квалификацию Магдалену Фрех. В следующем матче американка встретится с Камилой Джорджи.