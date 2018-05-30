Нервная победа Шараповой, возвращение Уильямс и поражение Кузнецовой: итоги третьего дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился третий игровой день. Мария Шарапова с трудом сломила сопротивление представительницы Нидерландов Рихел Хогенкамп. Светлана Кузнецова не справилась с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурсой. Серена Уильямс вернулась на корты «Ролан Гаррос» спустя два года: в своём первом матче на грунте в сезоне американка обыграла Кристину Плишкову.

Нервы дня

Особый интерес у российских болельщиков во вторник вызвал матч Марии Шараповой со 110-й ракеткой планеты Рихел Хогенкамп. Казалось, отечественная теннисистка должна без проблем одержать победу над скромной представительницей Нидерландов, но Мария, хотя и пробилась в следующий круг, заставила своих многочисленных поклонников понервничать. Встреча должна была состояться ещё накануне, но была перенесена на следующий день из-за темноты и дождя.

В первом сете Шарапова буквально смела скромную соперницу с корта — 6:1 с двумя брейками. Разница в классе между спортсменками резко бросалась в глаза. Начало второго сета также осталось за россиянкой. Когда до итоговой победы оставалось сделать всего несколько шагов, Мария оступилась, проиграла шесть геймов подряд и в третьем сете оказалась на грани вылета — 0:3. Однако затем Хогенкамп, несмотря на все усилия, не смогла взять больше ни одного гейма, завершив своё выступление в турнире.

«Я очень хорошо начала матч, но во второй партии без особых причин стала играть нетерпеливо. Соперница, напротив, заиграла стабильнее, а я немного потеряла темп. Но мне удалось взять шесть геймов кряду. Думаю, это был единственный способ перевернуть ход матча. Могу гордиться, что вернулась в игру и победила, но при этом понимаю, что при счёте 6:1, 3:1 я отступила от своей агрессивной игры. Даже уступая 0:3 в третьей партии, чувствовала, что показывала хороший теннис в начале матча, и не видела причин, почему вновь не могу играть так же», — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.

Retrouvez les meilleurs moments du match entre Maria Sharapova et Richel Hogenkamp ! Plus de highlights sur la chaîne Youtube de Roland-Garros >> https://t.co/L0wmcUhyym#RG18pic.twitter.com/yTSKtoeRrD — Roland-Garros (@rolandgarros) 29 мая 2018 г.

Одержала победу и Анастасия Павлюченкова. В непростом матче ей удалось сломить сопротивление словенки Полоны Херцог — 6:4, 7:6. При этом Анастасия за весь матч ни разу не подала на вылет. Херцог же умудрилась не реализовать сразу 12 брейк-пойнтов.

Неудачи дня

А вот Светлана Кузнецова завершила выступление во Франции. Впрочем, ей крайне не повезло со жребием. Уже в стартовом круге опытной россиянке пришлось встретиться с третьей ракеткой планеты Гарбинье Мугурусой, которая два года назад выиграла турнир, в финале сенсационно оставив не у дел саму Серену Уильямс.

Кузнецова в матче с испанкой выглядела весьма достойно. Так, в первом сете Мугуруса сумела взять верх лишь на тай-брейке, причём ей удалось переиграть россиянку всухую. К слову при счёте 5:5 игра была остановлена на целый час из-за вновь начавшегося в столице Франции дождя.

Второй сет сложился для Кузнецовой куда менее удачно, и она сумела взять лишь два гейма. Однако в некоторых моментах отечественная теннисистка сама допускала ошибки. Так, при счёте 1:3 в пользу испанки она не реализовала два брейк-пойнта, после чего матч был фактически завершён.

Ещё менее убедительно выглядела 21-летняя уроженка Волгограда Наталья Вихлянцева, которая ничего не смогла противопоставить 17-й сеяной турнира из Австралии Эшли Барти — 3:6, 1:6. Теперь юной спортсменке предстоит встретиться с Сереной Уильямс.

Неудачно сложился день и для Евгения Донского. 28-летний москвич в первом круге без шансов уступил 61-й ракетке планеты Яну Леннарду Штруффу. Немец за всю игру позволил россиянину взять лишь четыре гейма, а в последнем сете разгромил его «под ноль». В итоге теннисисты провели на корте лишь один час и 20 минут. За это время Донской умудрился допустить 37 невынужденных ошибок против 23 у соперника.

Возвращение дня

С победы стартовала во Франции Серена Уильямс. Американка провела первый матч на «Ролан Гаррос» после финала в 2016 году, когда она, как уже говорилось, в двух сетах уступила Мугурусе. С тех пор в жизни экс-первой ракетки мира произошло немало изменений: она вышла замуж и в сентябре 2017-го родила дочь.

Возвращение на корт получилось для 36-летней спортсменки весьма непростым — матч первого круга Открытого чемпионата Франции стал для неё всего шестым в году, причём лишь в Индиан-Уэллсе она смогла пробиться дальше стартового этапа. На грунте же молодая мама не играла вовсе.

Во Франции первой соперницей Уильямс-младшей стала 72-я ракетка планеты Кристина Плишкова, и проблем с чешкой у Серены не возникло — 7:6, 6:4. Теннисистка из США 13 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из четырёх.

Watch the highlights of the match between Serena Williams and Kristina Pliskova. @SerenaWilliams won 7/6 6/4. #RG18

More highlights on RG Youtube page : https://t.co/L0wmcUhyympic.twitter.com/akhTJnytVL — Roland-Garros (@rolandgarros) 29 мая 2018 г.

Первая ракетка дня

С победы стартовал на «Ролан Гаррос» и Рафаэль Надаль. Испанец в трёх сетах одолел 144-ю ракетку планеты Симоне Болелли. Большая часть встречи состоялась ещё накануне, и в двух партиях фаворит взял верх. Однако из-за темноты и дождя доигрывать третий сет теннисистам пришлось уже во вторник, причём соперники ушли с корта при счёте 3:0 в пользу итальянца.

Пауза пошла Надалю на пользу, и он сумел вернуться в игру, которую явно не желал чрезмерно затягивать. Однако Болелли сражался до последнего. Уже на тайбрейке он был близок к тому, чтобы выиграть партию и вёл — 6:3. Но и в этой ситуации Рафаэлю удалось взять себя в руки и выиграть решающий удар — 11:9.

Несмотря на победу в трёх сетах, после матча испанец признал, что Болелли сумел навязать ему борьбу.

«Мне пришлось много работать, потому что всегда непросто играть с теннисистами, которые сражаются за очко в каждом ударе. Сопернику было нечего терять, он постоянно рисковал, и зачастую этот риск оказывался оправданным. У меня же возникли проблемы с ритмом, ведь редкий розыгрыш растягивался на три-четыре удара», — приводит слова Надаля издание «We love tennis».

Reigning champion @RafaelNadal staves off four set points to wrap up first round win over Italian lucky loser Simone Bolelli.



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Сражение дня

Сразу два матча в мужской сетке затянулись на пять сетов. Итальянцу Томасу Фаббьяно потребовалось три часа и 40 минут, чтобы сломить сопротивление Мэттью Эбдена из Австралии. Игра завершилась со счётом — 6:4, 5:7, 6:2, 3:6, 6:2 в пользу представителя Апеннинского полуострова.

Если в данном противостоянии соперники стоили друг друга, то эстонец Юрген Зопп, 137-я ракетка мира и «лаки-лузер» турнира в пяти партиях обыграл 14-го сеяного Джека Сока — 6:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:3. Встреча затянулась на три часа и 45 минут. В результате взбешённый сенсационной неудачей американец обвинил в поражении арбитров. По ходу матча он не раз спорил с судьёй Паулой Виерой Соузой и, в конце концов, разразился в её адрес гневной тирадой.

«Я могу делать всё, что захочу. Я игрок. А вы вообще бы здесь не сидели бы, если бы не я», — заявил разочарованный Сок.

У женщин же румынка Ирина Бегу лишь в третьем сете сломила сопротивление Анны Шмидловой (Словакия), причём решающая партия завершилась со счётом — 9:7 в пользу более опытной Бегу. Соперницы выясняли отношения три часа и 19 минут!

Фавориты

Впрочем, не все теннисисты сильно задерживались на корте. Например, седьмой сеяной француженке Каролин Гарсии потребовалось всего 58 минут, чтобы отправить домой китаянку Дуань Инъин — 6:1, 6:0. Удалось поберечь силы и 12-й ракетке планеты Анжелике Кербер, которая оставила не у дел соотечественницу Мону Бартель — 6:2, 6:3.

У мужчин из фаворитов не испытали особых проблем Кевин Андерсон (ЮАР), Фабио Фоньини (Италия) и Кайл Эдмунд (Великобритания). А вот третий сеяный турнира Марин Чилич, хотя и обыграл не попадающего даже в первую тысячу рейтинга ATP Джеймса Дакворта в трёх сетах, но оставил на корте немало сил. Скромный австралиец, как и Болелли, сражался за каждый мяч и даже перевёл третью партию на тай-брейк. Однако в ней хорват оказался сильнее — 7:4.

Попотеть пришлось и пятому сеяному Хуану-Мартину дель Потро. Первый сет матча с Николя Маю аргентинец точно постарается забыть, как можно скорее. Фаворит умудрился уступить французу с унизительным счётом — 1:6. Но после этой неудачи дель Потро взял себя в руки и в дальнейшем проблем не испытывал — 6:1, 6:2, 6:4.

Соседи

Свой повод для радости по итогам дня появился не только у российских любителей тенниса, но и у украинских болельщиков. В мужской части сетки настоящий сюрприз им преподнёс не прошедший квалификацию Сергей Стаховский, который получил место в основной сетке лишь благодаря большому количеству отказов от участия в турнире. И в первом же матче 32-летний уроженец Киева сенсационно переиграл 28-го сеяного Фелисьяно Лопеса в трёх сетах — 6:2, 6:4, 6:2. Примечательно, что это уже третья очная встреча подряд, которую Стаховский выиграл у испанца. В следующем матче украинец проведёт матч с Мишей Зверевым из Германии, который оказался сильнее соотечественника Флориана Майера — 6:2, 6:1, 7:6.

Повод для радости появился и в Белоруссии. Александра Соснович в двух сетах оказалась сильнее Денисы Алертовой из Чехии — 6:4, 6:3. А вот другая представительница страны 20-летняя Арина Соболенко не справилась с 18-й сеяной Кики Бертенс — 2:6, 1:6.