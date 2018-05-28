Вылет действующей чемпионки, победа Макаровой и поражение Уильямс: на «Ролан Гаррос» завершился первый игровой день

В Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису. В первый день турнира победу одержал только один представитель России из трёх. Екатерина Макарова обыграла китаянку Чжэн Сайсай, а Даниил Медведев и Екатерина Александрова завершили свои выступления в одиночном разряде. Сенсационные поражения потерпели действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко и американка Винус Уильямс. В то же время второй номер посева среди мужчин Александр Зверев легко пробился во второй круг.

Скорость дня

Екатерина Макарова стала первой спортсменкой, оформившей выход во второй круг «Ролан Гаррос». Отсутствие посева на главном грунтовом турнире не мешает россиянке удачно стартовать второй год подряд. Только теперь ей пришлось обыгрывать не первую сеяную Анжелику Кербер, а более скромную китаянку Чжэн Сайсай.

Матч продолжался всего один час и 15 минут. Хотя Макарова совершила пять двойных ошибок, она отдала оппонентке всего лишь пять геймов — 6:4, 6:1. Следующей соперницей олимпийской чемпионки станет сеяная под 26-м номером Барбора Стрыцова, а в парном разряде её ждёт матч с Анной Калинской против американок Дженнифер Брэди и Вани Кинг.

Сопротивление дня

Россиянка Екатерина Александрова не смогла вновь выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. Повторить прошлогоднее достижение помешала молодая полячка Магдалена Фрех, впервые участвовавшая в грунтовом турнире Большого шлема. Матч между двумя теннисистками получился очень упорным и продлился три сета.

В первой партии большое количество ошибок россиянки не позволило ей выиграть больше трёх геймов. Но когда Александрова заиграла более надёжно, даже двойные ошибки не помешали ей выиграть второй сет. В третьей партии россиянка повела со счётом 3:1, но уступила в пяти геймах подряд и упустила шанс встретиться с десятой сеяной американкой Слоаной Стивенс во втором круге.

Сокращение дня

Не слишком широкое представительство россиян в мужской одиночной сетке за один день сократилось на четверть. Даниил Медведев не сумел оказать сопротивление 15-му сеяному хозяину кортов Люке Пуйю. К концу матча, продлившегося минимально возможные три сета, у молодого россиянина накопилось 38 невынужденных ошибок.

Хотя с каждой партией Медведев играл всё лучше и выигрывал больше геймов, чем в предыдущем сете, долго этот матч первого круга не продлился. Пуй одержал победу со счётом 6:2, 6:3, 6:4 и выиграл сотую игру в своей профессиональной карьере. Следующим соперником француза станет Петер Гоёвчик из Германии или британец Кэмерон Норри. Из российских теннисистов в мужской сетке остались только Михаил Южный, Евгений Донской и Карен Хачанов.

Et de 3 ! @la_pouille est le 3ème français à se qualifier pour le second tour de #RG18



Pouille se défait du jeune Daniil Medvedev en 3 sets 6-2 6-3 6-4. pic.twitter.com/ObSkk2L27F — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 мая 2018 г.

Поражение дня

Действующая победительница «Ролан Гаррос» Елена Остапенко потерпела сенсационное поражение в первый же день турнира. Она стала шестой теннисисткой в истории, для которой защита титула на турнире Большого шлема продлилась всего один матч. Ранее так же быстро после своих триумфов вылетали Штеффи Граф, Дженнифер Киприати, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Анжелика Кербер.

Обидчицей 20-летней уроженки Риги оказалась украинка Катерина Козлова, занимающая 66-е место в рейтинге WTA. Хотя более точно будет утверждать, что Остапенко проиграла во многом сама себе. На её 22 активно выигранных розыгрыша пришлись 48 невынужденных ошибок и 13 двойных ошибок. Процент первой подачи латвийки достигал всего 47% — это чрезвычайно мало для матча столь высокого уровня.

Катерина Козлова

Reuters

© Pascal Rossignol

После первого сета интрига в матче ещё сохранялась — Козлова выиграла его со счётом 7:5. Но затем Остапенко смогла взять всего лишь три гейма. Девушки встречались в третий раз, и каждая игра оставалась за украинской теннисисткой. Теперь её ждёт встреча с чешкой Катержиной Синяковой или белоруской Викторией Азаренко. А Остапенко придётся серьёзно просесть в рейтинге WTA после потери практически двух тысяч очков — ей теперь не удастся подняться выше десятого места.

Вылет дня

Неожиданное поражение в первый день «Ролан Гаррос» потерпела и Винус Уильямс. Посеянная под девятым номером американка не смогла обыграть китаянку Ван Цян, у которой до минувшего дня побед в отдельных матчах на турнирах Большого шлема было меньше, чем у Уильямс-старшей — титулов на мейджорах.

Год назад две соперницы уже встречались на парижских грунтовых кортах в первом круге, и тогда спортсменка из США спокойно взяла верх. В этот раз она испытывала серьёзные проблемы с подачей и проигрывала почти каждый гейм, который начинался с её розыгрышей. Хотя Ван Цян сама играла не идеально, в решающие моменты она собирала очки, подаренные соперницей. Китаянка одержала победу в двух сетах и вышла на хорватку Петру Мартич. Для Винус Уильямс её 21-й «Ролан Гаррос» завершился, едва начавшись.

Winner, Winner



Qiang Wang avenges her 2017 Roland-Garros loss to Venus Williams, defeating the No.9 seed 6-4 7-5 for the biggest win of her career.#RG18pic.twitter.com/Qc6ZcRFuH8 — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 мая 2018 г.

Разгром дня

Вторая ракетка турнира Александр Зверев из Германии без труда пробился в следующий раунд. 21-летний теннисист потратил всего 71 минуту на встречу с литовским спортсменом Ричардасом Биранкисом, одержав одну из самых быстрых побед в истории турнира. Уроженцу Вильнюса удалось выиграть всего четыре гейма за весь матч. Зверев показал практически безупречную статистику, не допустив ни единой двойной ошибки и завершив встречу с 11 эйсами. Немецкого теннисиста российского происхождения нередко называют одним из тех, кто способен дать бой Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос», и пока что Зверев-младший этот статус оправдывает.