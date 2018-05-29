За рулём к успеху: как аргентинский теннисист сотворил сенсацию после десятичасовой поездки на автомобиле
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Путь на любой турнир серии Большого шлема по определению не может быть лёгким, особенно для спортсменов, не входящих в элиту мирового тенниса и вынужденных проходить через сито квалификации. У 190-й ракетки мира Марко Трунгеллити этот путь имел конкретный маршрут и занял около 10 часов.
Аргентинский теннисист дошёл до финала квалификации, проходившей в преддверии Открытого чемпионата Франции, где уступил молодому поляку Хуберту Хуркачу. Именно последний и получил место в основной сетке турнира, где в первом круге сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
Таким образом, латиноамериканец попал в своеобразный расширенный список возможных претендентов на участие в «Ролан Гаррос». Однако шанс стать лаки-лузером был настолько мал, что Трунгеллити, не задумываясь, отправился домой в Испанию, где планировал начать подготовку к следующим соревнованиям.
Ситуация изменилась на 180 градусов накануне первого игрового дня, когда стало известно, что Ник Кирьос, посеянный под 21-м номером, не сможет выйти на корт в связи с травмой локтя, после которой он не успел восстановиться. Хотя, казалось, победа в парном разряде на соревнованиях в Лионе, проходивших в преддверии «Ролан Гаррос», давала надежду на то, что австралийцу не придётся пропускать турнир Большого шлема, где в первом круге его ждал соотечественник Бернард Томич.
Место фаворита мог занять кто-либо из игроков, проигравших в финале квалификации. Однако парижский чемпионат этого года отличается большим количеством отказов, что привело к нехватке не только теннисистов, без потерь прошедших квалификацию, но и лаки-лузеров, готовых «залатать» дыры в турнирной сетке.
Перед Трунгеллити в списке претендентов на матч первого круга с Томичем стоял индийский спортсмен Прадеш Гуннесваран. Однако 183-я ракетка мира на тот момент уже подтвердил своё участие в челленджере в Венеции.
Трунгеллити, в настоящее время проживающий в Барселоне, сразу после того, как узнал о своём участии в «Ролан Гаррос», сел в машину и отправился в столицу Франции вместе с матерью Сьюзи, братом Андре и бабушкой Лелой, так как времени на размышление у него не было: до стартового поединка оставалось меньше суток.
«В Аргентине, если ты не живёшь в Буэнос-Айресе, поездка на 1000 км — это ерунда», — признался спортсмен.
О произошедшем стало известно блогерам Fue Buena, которые отслеживали маршрут теннисиста на протяжении девяти часов в своём аккаунте в Twitter.
Trunge camino a Paris. pic.twitter.com/OcPYORBbFs— FueBuena (@FueBuena) 27 мая 2018 г.
«Марко уже возвращается из Барселоны в Париж на машине, чтобы подтвердить своё участие и выйти на матч с Томичем в первом круге. Достойно сценария для сериала на Netflix», — начинали своё повествование о путешествии авторы блога.
В Париже Трунгеллити с семьёй оказался в 23 часа по местному времени. А утром следующего дня уже вышел на корт, чтобы сразиться с австралийцем.
Несмотря на то что Марко провёл достаточно много времени за рулём автомобиля и прилично устал, ему удалось на следующее утро сотворить сенсацию и сломить сопротивление бывшей 17-й ракетки мира со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
«Марко пришёл, сыграл и победил. Он во втором круге «Ролан Гаррос». Шоу должно продолжаться», — выразили радость за соотечественника авторы Fue Buena.
В следующем раунде аргентинец сразится с представителем Италии Марко Чеккинато.
Независимо от результата спортсмен мог получить за участие в первом круге €20 тыс. По новым правилам ATP игрок, снявшийся с турнира после установленного срока, получает лишь половину заявленных призовых.
Выход 28-летнего Трунгеллити во второй круг «Ролан Гаррос» стал повторением его лучшего результата за 10-летнюю карьеру.
В 2016 году в первом круге Открытого чемпионата Франции аргентинец обыграл 10-го сеяного хорвата Марина Чилича со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 6:2, что стало единственной его победой в поединке с игроком первой десятки мирового рейтинга.
В свою очередь, наивысшую строчку ATP Трунгеллити занял в сентябре 2015 года. На тот момент он был 126-м.
Данный случай стал первым в истории турнира Большого шлема, когда в основной сетке турнира приняли участие сразу восемь лаки-лузеров.
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