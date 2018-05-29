За рулём к успеху: как аргентинский теннисист сотворил сенсацию после десятичасовой поездки на автомобиле

Марко Трунгеллити сенсационно обыграл австралийца Бернарда Томича в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. При этом аргентинец успел привлечь внимание болельщиков ещё до начала матча. Трунгеллити находился в Барселоне, когда узнал о возможности принять участие в «Ролан Гаррос» из-за травмы другого спортсмена. Чтобы добраться до парижских кортов, он был вынужден проделать десятичасовой путь на машине.

Путь на любой турнир серии Большого шлема по определению не может быть лёгким, особенно для спортсменов, не входящих в элиту мирового тенниса и вынужденных проходить через сито квалификации. У 190-й ракетки мира Марко Трунгеллити этот путь имел конкретный маршрут и занял около 10 часов.

Аргентинский теннисист дошёл до финала квалификации, проходившей в преддверии Открытого чемпионата Франции, где уступил молодому поляку Хуберту Хуркачу. Именно последний и получил место в основной сетке турнира, где в первом круге сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Таким образом, латиноамериканец попал в своеобразный расширенный список возможных претендентов на участие в «Ролан Гаррос». Однако шанс стать лаки-лузером был настолько мал, что Трунгеллити, не задумываясь, отправился домой в Испанию, где планировал начать подготовку к следующим соревнованиям.

Ситуация изменилась на 180 градусов накануне первого игрового дня, когда стало известно, что Ник Кирьос, посеянный под 21-м номером, не сможет выйти на корт в связи с травмой локтя, после которой он не успел восстановиться. Хотя, казалось, победа в парном разряде на соревнованиях в Лионе, проходивших в преддверии «Ролан Гаррос», давала надежду на то, что австралийцу не придётся пропускать турнир Большого шлема, где в первом круге его ждал соотечественник Бернард Томич.

Место фаворита мог занять кто-либо из игроков, проигравших в финале квалификации. Однако парижский чемпионат этого года отличается большим количеством отказов, что привело к нехватке не только теннисистов, без потерь прошедших квалификацию, но и лаки-лузеров, готовых «залатать» дыры в турнирной сетке.

Перед Трунгеллити в списке претендентов на матч первого круга с Томичем стоял индийский спортсмен Прадеш Гуннесваран. Однако 183-я ракетка мира на тот момент уже подтвердил своё участие в челленджере в Венеции.

Трунгеллити, в настоящее время проживающий в Барселоне, сразу после того, как узнал о своём участии в «Ролан Гаррос», сел в машину и отправился в столицу Франции вместе с матерью Сьюзи, братом Андре и бабушкой Лелой, так как времени на размышление у него не было: до стартового поединка оставалось меньше суток.

«В Аргентине, если ты не живёшь в Буэнос-Айресе, поездка на 1000 км — это ерунда», — признался спортсмен.

О произошедшем стало известно блогерам Fue Buena, которые отслеживали маршрут теннисиста на протяжении девяти часов в своём аккаунте в Twitter.

«Марко уже возвращается из Барселоны в Париж на машине, чтобы подтвердить своё участие и выйти на матч с Томичем в первом круге. Достойно сценария для сериала на Netflix», — начинали своё повествование о путешествии авторы блога.

В Париже Трунгеллити с семьёй оказался в 23 часа по местному времени. А утром следующего дня уже вышел на корт, чтобы сразиться с австралийцем.

Несмотря на то что Марко провёл достаточно много времени за рулём автомобиля и прилично устал, ему удалось на следующее утро сотворить сенсацию и сломить сопротивление бывшей 17-й ракетки мира со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

«Марко пришёл, сыграл и победил. Он во втором круге «Ролан Гаррос». Шоу должно продолжаться», — выразили радость за соотечественника авторы Fue Buena.

В следующем раунде аргентинец сразится с представителем Италии Марко Чеккинато.

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Независимо от результата спортсмен мог получить за участие в первом круге €20 тыс. По новым правилам ATP игрок, снявшийся с турнира после установленного срока, получает лишь половину заявленных призовых.

Выход 28-летнего Трунгеллити во второй круг «Ролан Гаррос» стал повторением его лучшего результата за 10-летнюю карьеру.

В 2016 году в первом круге Открытого чемпионата Франции аргентинец обыграл 10-го сеяного хорвата Марина Чилича со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 6:2, что стало единственной его победой в поединке с игроком первой десятки мирового рейтинга.

В свою очередь, наивысшую строчку ATP Трунгеллити занял в сентябре 2015 года. На тот момент он был 126-м.

Данный случай стал первым в истории турнира Большого шлема, когда в основной сетке турнира приняли участие сразу восемь лаки-лузеров.