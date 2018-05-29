Кузнецова уступила Мугурусе в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Россиянка Светлана Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче первого круга теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:2 в пользу третьей сеяной на турнире. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В следующем раунде соревнований Мугуруса встретится c француженкой Фионой Ферро.
Ранее россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен