Павлюченкова обыграла Херцог в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Словении Полоной Херцог в матче первого круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу российской теннисистки.

Следующей соперницей Павлюченковой станет австралийка Саманта Стосур.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова обыграла Рихел Хогенкамп в первом матче на «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить