Павлюченкова обыграла Херцог в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Словении Полоной Херцог в матче первого круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу российской теннисистки.
Следующей соперницей Павлюченковой станет австралийка Саманта Стосур.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова обыграла Рихел Хогенкамп в первом матче на «Ролан Гаррос».
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