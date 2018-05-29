Павлюченкова обыграла Херцог в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Словении Полоной Херцог в матче первого круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу российской теннисистки. Следующей соперницей Павлюченковой станет австралийка Саманта Стосур. Ранее сообщалось, что Мария Шарапова обыграла Рихел Хогенкамп в первом матче на «Ролан Гаррос».