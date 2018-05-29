Победа Касаткиной, вылет Весниной и помешавший Шараповой дождь: итоги второго дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился второй игровой день. На турнире состоялись матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах. Успешно стартовали на «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина и Карен Хачанов, не отдавшие своим соперникам ни единого сета. В то же время Михаил Южный и Елена Веснина завершили борьбу. Главным событием дня для российских болельщиков должен был стать матч с участием Марии Шараповой, но его перенесли на другой день из-за дождя.

Старт дня

Дарья Касаткина успешно начала выступление на своём самом любимом турнире Большого шлема, который она выигрывала в юниорском возрасте. Соперницей первой ракетки России была эстонка Кайя Канепи, которая до их очередного поединка вела по личным встречам у 14-го номера посева на «Ролан Гарросе».

Касаткина очень уверенно чувствовала себя на подаче в первой партии и ни разу не позволила Канепи добраться хотя бы до брейк-поинта, в то время как россиянка не только их зарабатывала, но и реализовывала. Во втором сете эстонка выиграла стартовый гейм, после чего Касаткина взяла шесть розыгрышей подряд. Следующей теннисисткой, которая постарается помешать россиянке повторить прошлогодний результат, станет бельгийка Кирстен Флипкинс.

РГшчка #DD #RG2018 Публикация от Daria Kasatkina🐬 (@kasatkina) 28 Май 2018 в 9:11 PDT

Успех дня

Карен Хачанов с победы начал защищать свой прошлогодний выход в четвёртый круг «Ролан Гарроса». Соперником россиянина по первому раунду стал австриец Андреас Хайдер-Маурер, не входящий даже в четвёртую сотню лучших игроков планеты.

Первый сет российский теннисист выиграл только на тай-брейке. Зато в остальных партиях соперник не поднимал головы, и Хачанов добился необходимого результата — 7:6, 6:3, 6:3. Следующим оппонентом 22-летнего москвича станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

Неудача дня

Для Михаила Южного «Ролан Гаррос» стал таким же нелюбимым турниром, как Australian Open. На обоих мейджорах он не выигрывал ни одного матча с 2014 года. Прервать чёрную серию во Франции россиянин мог по итогам встречи с тунисцем Малеком Жазири, которому совсем недавно уступал в квалификации турнира в Риме. Однако Южного ждало второе подряд поражение.

Две ветерана тенниса не могли определить сильнейшего на протяжении трёх с половиной часов. Они провели максимально возможные пять сетов, и чаша весов всё-таки склонилась в пользу африканского игрока. Если до «Ролан Гарроса» Южный занимал 98-ю строчку в рейтинге ATP, то теперь ему надо надеяться на то, что никто не выбьет его из первой сотни.

Поражение дня

Российский женский теннис понёс вторую потерю на «Ролан Гарросе». Елена Веснина впервые за почти три года проиграла стартовый матч на турнире Большого шлема. Олимпийская чемпионка ничего не смогла противопоставить бывшей хорватской теннисистке Бернарде Пере, ныне представляющей США. До нынешнего сезона Пера не попадала даже в квалификацию «Ролан Гарроса», но в этом году пробилась в основную сетку и сразу же обыграла соперницу, которой уступает 29 мест в рейтинге WTA. Веснина выиграла за матч только пять геймов.

Теперь российская теннисистка вместе с Еленой Остапенко, также закончившей выступления в одиночном разряде, смогут сосредоточиться на парном турнире. Весниной это крайне необходимо — она может после Открытого чемпионата Франции возглавить парный рейтинг WTA. В число тех, кто постарается ей помешать, входят венгерка Тимеа Бабош, Латиша Чан из Тайваня и бывшая партнёрша Екатерина Макарова, которая продолжает сражаться на два фронта.

Отмена дня

Возвращение Марии Шараповой на грунтовые корты «Ролан Гарроса» не состоялось. Россиянка должна была встретиться с голландкой Рихел Хогенкамп, но под конец второго игрового дня в Париже начался дождь, и соперницы даже не успели выйти на корт.

За день до игры Шарапова рассказала поклонникам, что снялась в сериале «Миллиарды» вместе с Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем.

«Я выступила на канале Showtime в роли приглашённого гостя. Не уверена, всё ли у меня получилось, но это был замечательный опыт», — написала Шарапова.

Отсев дня

Основной претендент на звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гарроса» Каролин Возняцки устранила одну из своих конкуренток, которая тоже надеялась возглавить рейтинг WTA. Чтобы у Каролины Плишковой исчезли теоретические шансы на это, датчанке достаточно было пройти во второй круг. Это и произошло по итогам встречи с Даниэль Коллинз.

Действующая победительница Australian Open провела первый сет с 24-летней американкой на равных. Дважды обменявшись брейками, девушки разыграли партию на тай-брейке. Класс Возняцки сказался, и она уступила всего два очка. На кураже датчанка выиграла три подряд гейма во втором сете, после чего вопрос о победителе матча был снят. Следующую встречу Возняцки проведёт с испанкой Георгиной Гарсией Перес, начавшей турнир с квалификации.

Крушение дня

Нынешний «Ролан Гаррос» неблагосклонен к победителям предыдущих турниров Большого шлема. Ещё два героя недавнего прошлого сложили ракетки уже в первом круге.

Сначала поражение потерпела белоруска Виктория Азаренко. Экс-первая ракетка мира получила в соперницы никогда не побеждавшую на «Ролан Гарросе» чешку Катерину Синякову, которая собиралась наконец-то наверстать упущенное. Девушки провели упорный первый сет, в котором никто не хотел отдавать свою подачу. Но в решающий момент Азаренко всё же сдалась. Следующая партия проходила уже под её диктовку, и 84-й ракетке мира почти удалось сравнять счёт по сетам. Однако Синякова наверстала упущенное и всё же довела матч до победы. Следующей соперницей чешки станет обыгравшая Елену Остапенко Катерина Козлова.

Всего через несколько минут стало известно, что домой отправляется и победитель «Ролан Гарроса» — 2013 Стэн Вавринка. Из-за травмы колена швейцарец проводит плохой сезон, в котором терпит поражения от соперников, серьёзно уступающих ему в рейтинге. На этот раз на пути Вавринки встал испанец Гильермо Гарсия-Лопес. Швейцарский теннисист вёл со счётом 2:1 по сетам, но затем уступил два очка на тай-брейке и проиграл пятую партию. Трёхкратный победитель мейджоров разом потерял 1190 рейтинговых очков из 1400 и упал с 30-го места в списке лучших теннисистов на 256-е. Вавринка тут же заявил, что готов начинать карьеру заново, выступая на «челленджерах».