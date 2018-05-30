Теннисистка Макарова проиграла Стрыцовой и не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Екатерина Макарова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Стрыцовой в матче второго круга теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.
В следующем раунде Стрыцова сыграет с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) — Катерина Синякова (Чехия).
Ранее сообщалось, что Шарапова оценила наряд Уильямс на турнире «Ролан Гаррос».
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