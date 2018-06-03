Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от немца Александра Зверева в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3. Следующим соперником Зверева станет австриец Доминик Тим. Ранее Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос».