Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от немца Александра Зверева в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3.
Следующим соперником Зверева станет австриец Доминик Тим.
Ранее Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос».
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