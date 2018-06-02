Шарапова против Уильямс, Надаль против болбоя: итоги седьмого дня на «Ролан Гаррос»

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Владимир Зайвый
На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился седьмой игровой день. Россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс выиграли свои матчи третьего круга и теперь встретятся друг с другом в 1/8 финала. Добрался до второй недели турнира и Карен Хачанов, доигравший свой матч против француза Люки Пуи. 10-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль обновил рекорд по количеству выигранных подряд сетов на «Ролан Гаррос» и заодно проверил свои силы в коротком поединке с болбоем.
Шарапова против Уильямс, Надаль против болбоя: итоги седьмого дня на «Ролан Гаррос»
  • globallookpress.com
  • © Mehdi Taamallah

Победа дня

 

С кортом Филиппа Шатрие у Марии Шараповой связаны тёплые воспоминания — на нём она дважды поднимала над головой чемпионский кубок Открытого чемпионата Франции. В этом году организаторы позволили российской теннисистке вернуться на главный корт «Ролан Гаррос» только тогда, когда ей подобралась равная по статусу соперница — экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова. Для Шараповой матч третьего круга с чешкой должен был стать первой серьёзной проверкой на прочность.

И россиянка достойно справилась с задачей. Уступив первый гейм на своей подаче, она тут же сделала обратный брейк и быстро повела со счётом 4:1, хотя у Плишковой никаких серьёзных проблем со своей подачей не было, они появились только в восьмом гейме, когда Шарапова заработала сетбол. Двойная ошибка Плишковой — и 6:2 в первой партии.

Второй сет прошёл в чуть более упорной борьбе, но счёт по геймам этого не отражал. Российской теннисистке удавалось отыграть любое отставание по очкам благодаря своей недюжинной активности. Когда Плишкова при счёте 4:1 дважды не смогла завершить гейм в свою пользу, победитель встречи уже был понятен. Шарапова быстро доиграла матч и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Спустя несколько часов ей предстояло узнать, с кем придётся играть на второй неделе турнира.

Встреча дня

 

Соперницей россиянки могла стать либо Юлия Гёргес, либо Серена Уильямс, играющая на первом турнире Большого шлема после рождения дочери. Как бы низко не располагалась американка в рейтинге WTA, мастерство и класс всё ещё при ней, и по матчу с немецкой теннисисткой это было особенно заметно. Гёргес со своим 11-м номером посева оказалась неспособна что-либо противопоставить одной из лучших теннисисток в истории.

Достаточно красноречивым является следующий факт об их матче. По итогам пяти первых геймов, четыре из которых остались за Уильямс, американка совершила всего одну невынужденную ошибку — дважды подряд неправильно подала. Хотя Гёргес исполняла эйсы, как Серена в свои лучшие годы, Уильямс выиграла первую партию со счётом 6:3.

Столь же уверенно экс-первая ракетка мира играла и во второй партии. Лишь однажды она дала своим болельщикам повод поволноваться, когда совершила две подряд двойные ошибки. Но они только закалили Уильямс, и следом она сделала брейк, который имел решающее значение для сета. Американка потратила 76 минут, чтобы оказаться в 1/8 финала и встретить там Марию Шарапову. В понедельник, 4 июня, между ними состоится 22-й поединок. Россиянка не может обыграть свою принципиальную соперницу вот уже 14 лет, но теперь у неё будет такой шанс.

Завершение дня

 

Для повторения прошлогоднего результата и выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Карену Хачанову оставалось совершить лишь небольшое усилие. Накануне он уже выиграл два сета у француза Люки Пуи, а третий был остановлен при счёте 1:1 из-за дождя. После возобновления матча соперники взяли по два гейма на своей подаче, и россиянин перешёл в наступление. Он сделал брейк, всухую выиграл гейм на своей подаче, а следом со второй попытки реализовал матчбол. Хачанов во второй раз обыграл француза и вновь это сделал перед его родной публикой.

Следующим соперником 22-летнего россиянина станет посеянный под вторым номером Александр Зверев. Немецкий теннисист вышел в четвёртый круг благодаря победе над Дамиром Джумхуром в пятисетовой поединке, в котором у боснийца даже был матчбол, но он остался нереализованным. Хачанов и Зверев встречались на кортах всего один раз, и та встреча в Санкт-Петербурге осталась за более молодым немецким спортсменом.

Серия дня

 

Рафаэль Надаль побил личный рекорд по количеству беспроигрышных сетов на «Ролан Гаррос». До матча третьего круга с французом Ришаром Гаске испанец с 2016 года выиграл 31 партию подряд на главном грунтовом турнире — это на одну меньше, чем было у теннисиста в 2007-2009 годах. Гаске не стал портить статистику своему ровеснику и отбирать у него больше трёх геймов за партию. Надаль одержал 16-ю победу над французом со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Абсолютный рекорд «Ролан Гарроса» по выигранным подряд сетам принадлежит Бьорну Боргу — шведский теннисист остановился на числе 41 в 1981 году. Чтобы побить это достижение, Надалю надо провести ещё два «сухих» матча и начать полуфинал с двух выигранных сетов. Как минимум в четвёртом круге у испанца проблем с продолжением серии возникнуть не должно — ему будет противостоять не добивавшийся раньше значительных успехов немец Максимильян Мартерер.

У Надаля осталось так много сил после встречи с Гаске, что он ненадолго остался на корте и воплотил мечту болбоя, который всю жизнь хотел сыграть с испанцем в теннис. Они провели два розыгрыша, и оба закончились попаданием юного теннисиста в сетку.

Лёгкость дня

 

Для чемпионки «Ролан Гаррос» — 2016 Гарбинье Мугурусы матч третьего круга оказался лёгкой прогулкой. Испанская теннисистка встречалась с Самантой Стосур, которую обыгрывала два года назад в полуфинале на пути к своему титулу. Новый поединок старых знакомых оказался довольно коротким — матч продлился всего 62 минуты.

В первом сете Стосур удалось выиграть всего десять очков, которые не сложились в хотя бы один выигранный гейм. Австралийка немного поднажала во второй партии, надеясь избежать двух «баранок», но смогла выиграть лишь два гейма. Мугуруса в пятый раз подряд дошла до второй недели «Ролан Гаррос» и остаётся наряду с Симоной Халеп и Каролиной Возняцки претенденткой на вершину рейтинга WTA по итогам турнира.

Травма дня

 

Первая ракетка мира среди женщин Симона Халеп встречалась в третьем круге с немкой Андреа Петкович. Четыре года назад победа над ней позволила румынке впервые оказаться в финале турнира Большого шлема. Теперь на кону был всего лишь выход в 1/8 финала, но на ожесточённом характере встречи статус матча не сказывался.

Первый сет продлился практически час. Халеп пришлось долго ждать 12-го гейма, чтобы записать партию на свой счёт. Второй сет, к сожалению, в такой равной борьбе уже не проходил. Петкович брала медицинский тайм-аут из-за больного колена. Прийти в форму немке не удалось, и она быстро проиграла шесть геймов подряд. Следующей соперницей Халеп, мечтающей о том, чтобы остаться первой ракеткой мира, будет бельгийка Элиза Мертенс.

Спасение дня

 

Невероятную тягу к победе продемонстрировал бельгиец Давид Гоффен. Его матч третьего круга с французом Гаэлем Монфисом стартовал ещё в пятницу и продолжился на следующий день. После возобновления игры Гоффен оказался на краю пропасти — он проиграл два сета и уступал хозяину кортов со счётом 4:5 в четвёртой партии. Монфис имел преимущество своей подачи и четыре раза был в шаге от выхода в следующий круг, но бельгиец каждый раз спасался от вылета с турнира.

В итоге Гоффен, обладающий статусом девятой ракетки мира, выиграл сет, а вслед за ним и решающую партию. Бельгийцу не привыкать спасать такие матчи — в первом круге он тоже проигрывал Робину Хаасе два сета. Следующим соперником для везучего уроженца Льежа станет несеяный итальянец Марко Чеккинато.

Тай-брейки дня

 

С начала мая эстонке Анетт Контавейт очень сильно не везло на соперниц — в десяти матчах она шесть раз встречалась с теннисистками из первой десятки рейтинга WTA. Седьмая игра с представительницей элиты женского тенниса состоялась в третьем круге «Ролан Гаррос». Контавейт скрестила ракетки с Петрой Квитовой.

Эстонская спортсменка показала, что уже достаточно закалилась, и сумела переиграть двукратную чемпионку Уимблдона. Соперницы ни в чём не уступали друг другу, и судьба первых двух сетов решалась на тай-брейках. Оба раза успех сопутствовал 25-й сеяной Контавейт. Выбив с «Ролан Гаррос» восьмую ракетку турнира, она теперь встретится с десятой — американкой Слоан Стивенс.

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