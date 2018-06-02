Шарапова против Уильямс, Надаль против болбоя: итоги седьмого дня на «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился седьмой игровой день. Россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс выиграли свои матчи третьего круга и теперь встретятся друг с другом в 1/8 финала. Добрался до второй недели турнира и Карен Хачанов, доигравший свой матч против француза Люки Пуи. 10-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль обновил рекорд по количеству выигранных подряд сетов на «Ролан Гаррос» и заодно проверил свои силы в коротком поединке с болбоем.

Победа дня

С кортом Филиппа Шатрие у Марии Шараповой связаны тёплые воспоминания — на нём она дважды поднимала над головой чемпионский кубок Открытого чемпионата Франции. В этом году организаторы позволили российской теннисистке вернуться на главный корт «Ролан Гаррос» только тогда, когда ей подобралась равная по статусу соперница — экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова. Для Шараповой матч третьего круга с чешкой должен был стать первой серьёзной проверкой на прочность.

И россиянка достойно справилась с задачей. Уступив первый гейм на своей подаче, она тут же сделала обратный брейк и быстро повела со счётом 4:1, хотя у Плишковой никаких серьёзных проблем со своей подачей не было, они появились только в восьмом гейме, когда Шарапова заработала сетбол. Двойная ошибка Плишковой — и 6:2 в первой партии.

Второй сет прошёл в чуть более упорной борьбе, но счёт по геймам этого не отражал. Российской теннисистке удавалось отыграть любое отставание по очкам благодаря своей недюжинной активности. Когда Плишкова при счёте 4:1 дважды не смогла завершить гейм в свою пользу, победитель встречи уже был понятен. Шарапова быстро доиграла матч и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Спустя несколько часов ей предстояло узнать, с кем придётся играть на второй неделе турнира.

"This was my match to win. I wanted to perform well. I played smart and did the right things."@MariaSharapova#RG18pic.twitter.com/N9wDspwfrH — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 июня 2018 г.

Встреча дня

Соперницей россиянки могла стать либо Юлия Гёргес, либо Серена Уильямс, играющая на первом турнире Большого шлема после рождения дочери. Как бы низко не располагалась американка в рейтинге WTA, мастерство и класс всё ещё при ней, и по матчу с немецкой теннисисткой это было особенно заметно. Гёргес со своим 11-м номером посева оказалась неспособна что-либо противопоставить одной из лучших теннисисток в истории.

Достаточно красноречивым является следующий факт об их матче. По итогам пяти первых геймов, четыре из которых остались за Уильямс, американка совершила всего одну невынужденную ошибку — дважды подряд неправильно подала. Хотя Гёргес исполняла эйсы, как Серена в свои лучшие годы, Уильямс выиграла первую партию со счётом 6:3.

Столь же уверенно экс-первая ракетка мира играла и во второй партии. Лишь однажды она дала своим болельщикам повод поволноваться, когда совершила две подряд двойные ошибки. Но они только закалили Уильямс, и следом она сделала брейк, который имел решающее значение для сета. Американка потратила 76 минут, чтобы оказаться в 1/8 финала и встретить там Марию Шарапову. В понедельник, 4 июня, между ними состоится 22-й поединок. Россиянка не может обыграть свою принципиальную соперницу вот уже 14 лет, но теперь у неё будет такой шанс.

Завершение дня

Для повторения прошлогоднего результата и выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Карену Хачанову оставалось совершить лишь небольшое усилие. Накануне он уже выиграл два сета у француза Люки Пуи, а третий был остановлен при счёте 1:1 из-за дождя. После возобновления матча соперники взяли по два гейма на своей подаче, и россиянин перешёл в наступление. Он сделал брейк, всухую выиграл гейм на своей подаче, а следом со второй попытки реализовал матчбол. Хачанов во второй раз обыграл француза и вновь это сделал перед его родной публикой.

Следующим соперником 22-летнего россиянина станет посеянный под вторым номером Александр Зверев. Немецкий теннисист вышел в четвёртый круг благодаря победе над Дамиром Джумхуром в пятисетовой поединке, в котором у боснийца даже был матчбол, но он остался нереализованным. Хачанов и Зверев встречались на кортах всего один раз, и та встреча в Санкт-Петербурге осталась за более молодым немецким спортсменом.

Серия дня

Рафаэль Надаль побил личный рекорд по количеству беспроигрышных сетов на «Ролан Гаррос». До матча третьего круга с французом Ришаром Гаске испанец с 2016 года выиграл 31 партию подряд на главном грунтовом турнире — это на одну меньше, чем было у теннисиста в 2007-2009 годах. Гаске не стал портить статистику своему ровеснику и отбирать у него больше трёх геймов за партию. Надаль одержал 16-ю победу над французом со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Абсолютный рекорд «Ролан Гарроса» по выигранным подряд сетам принадлежит Бьорну Боргу — шведский теннисист остановился на числе 41 в 1981 году. Чтобы побить это достижение, Надалю надо провести ещё два «сухих» матча и начать полуфинал с двух выигранных сетов. Как минимум в четвёртом круге у испанца проблем с продолжением серии возникнуть не должно — ему будет противостоять не добивавшийся раньше значительных успехов немец Максимильян Мартерер.

У Надаля осталось так много сил после встречи с Гаске, что он ненадолго остался на корте и воплотил мечту болбоя, который всю жизнь хотел сыграть с испанцем в теннис. Они провели два розыгрыша, и оба закончились попаданием юного теннисиста в сетку.

Лёгкость дня

Для чемпионки «Ролан Гаррос» — 2016 Гарбинье Мугурусы матч третьего круга оказался лёгкой прогулкой. Испанская теннисистка встречалась с Самантой Стосур, которую обыгрывала два года назад в полуфинале на пути к своему титулу. Новый поединок старых знакомых оказался довольно коротким — матч продлился всего 62 минуты.

В первом сете Стосур удалось выиграть всего десять очков, которые не сложились в хотя бы один выигранный гейм. Австралийка немного поднажала во второй партии, надеясь избежать двух «баранок», но смогла выиграть лишь два гейма. Мугуруса в пятый раз подряд дошла до второй недели «Ролан Гаррос» и остаётся наряду с Симоной Халеп и Каролиной Возняцки претенденткой на вершину рейтинга WTA по итогам турнира.

Watch the highlights of the match between Garbiñe Muguruza and Samantha Stosur !

More vidéos on https://t.co/L0wmcUhyym#RG18pic.twitter.com/SLiOPiVL1R — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 июня 2018 г.

Травма дня

Первая ракетка мира среди женщин Симона Халеп встречалась в третьем круге с немкой Андреа Петкович. Четыре года назад победа над ней позволила румынке впервые оказаться в финале турнира Большого шлема. Теперь на кону был всего лишь выход в 1/8 финала, но на ожесточённом характере встречи статус матча не сказывался.

Первый сет продлился практически час. Халеп пришлось долго ждать 12-го гейма, чтобы записать партию на свой счёт. Второй сет, к сожалению, в такой равной борьбе уже не проходил. Петкович брала медицинский тайм-аут из-за больного колена. Прийти в форму немке не удалось, и она быстро проиграла шесть геймов подряд. Следующей соперницей Халеп, мечтающей о том, чтобы остаться первой ракеткой мира, будет бельгийка Элиза Мертенс.

La numéro 1 mondiale @Simona_Halep n'a passé qu'1h28 sur le court face à Andrea Petkovic. Direction les 8e de finale pour Halep. La Belge Elise Mertens au prochain tour pour la Roumaine. #RG18pic.twitter.com/Or9y8HqOu4 — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 июня 2018 г.

Спасение дня

Невероятную тягу к победе продемонстрировал бельгиец Давид Гоффен. Его матч третьего круга с французом Гаэлем Монфисом стартовал ещё в пятницу и продолжился на следующий день. После возобновления игры Гоффен оказался на краю пропасти — он проиграл два сета и уступал хозяину кортов со счётом 4:5 в четвёртой партии. Монфис имел преимущество своей подачи и четыре раза был в шаге от выхода в следующий круг, но бельгиец каждый раз спасался от вылета с турнира.

В итоге Гоффен, обладающий статусом девятой ракетки мира, выиграл сет, а вслед за ним и решающую партию. Бельгийцу не привыкать спасать такие матчи — в первом круге он тоже проигрывал Робину Хаасе два сета. Следующим соперником для везучего уроженца Льежа станет несеяный итальянец Марко Чеккинато.

Watch the highlights of the great match between @David_Goffin and Gael Monfils. David Goffin won in five sets 6/7 6/3 4/6 7/5 6/3.

More videos on https://t.co/IibTUiOwxc#RG18pic.twitter.com/PJQKkAQQOm — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 июня 2018 г.

Тай-брейки дня

С начала мая эстонке Анетт Контавейт очень сильно не везло на соперниц — в десяти матчах она шесть раз встречалась с теннисистками из первой десятки рейтинга WTA. Седьмая игра с представительницей элиты женского тенниса состоялась в третьем круге «Ролан Гаррос». Контавейт скрестила ракетки с Петрой Квитовой.

Эстонская спортсменка показала, что уже достаточно закалилась, и сумела переиграть двукратную чемпионку Уимблдона. Соперницы ни в чём не уступали друг другу, и судьба первых двух сетов решалась на тай-брейках. Оба раза успех сопутствовал 25-й сеяной Контавейт. Выбив с «Ролан Гаррос» восьмую ракетку турнира, она теперь встретится с десятой — американкой Слоан Стивенс.