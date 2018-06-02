Уильямс победила Гёргес и встретится с Шараповой в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Американка Серена Уильямс одержала победу над немкой Юлией Гёргес в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Следующей соперницей Уильямс станет россиянка Мария Шарапова. Матч состоится 4 июня.
Ранее Шарапова поделилась ожиданиями от возможной встречи с Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос».
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