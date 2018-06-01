Победа Шараповой, триллер от Уильямс и успехи первых ракеток мира: итоги пятого дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился четвёртый игровой день. Мария Шарапова преодолела барьер второго круга, обыграв в непростом матче хорватку Донну Векич. Шаг навстречу российской теннисистке сделала Серена Уильямс, в трёх сетах взявшая верх над Эшли Барти из Австралии. Если Шарапова и Уильямс выиграют свои матчи третьего раунда, то встретятся друг с другом. Также победы в пятый день «Ролан Гаррос» одержали первые ракетки мира Рафаэль Надаль и Симона Халеп, а россиянка Анастасия Павлюченкова завершила борьбу.

Серия дня

Мария Шарапова продолжает успешно выступать на «Ролан Гарросе». Ей ещё ни разу не приходилось терпеть поражения во втором круге парижского турнира. Матч с хорваткой Донной Векич не стал исключением, и двукратная чемпионка Открытого чемпионата Франции в 13-й раз пробилась в третий круг.

Правда, матч складывался для Шараповой очень тяжело. Соперницы начали первый сет с обмена брейками, после чего экс-первая ракетка мира дважды всухую уступала геймы на подаче хорватке. В восьмом гейме Шарапова всё-таки смогла сделать брейк, но проиграла два последующих розыгрыша, в одном из которых у неё был сетбол. При счёте 5:5 россиянка всё-таки собралась и оставила себе стартовую партию.

Этого оказалось достаточно, чтобы получить психологическое преимущество над 21-летней оппоненткой. Шарапова уверенно заиграла у сетки, выиграв все шесть розыгрышей, и перестала позволять Векич хозяйничать на своей подаче. Российская теннисистка совершила три брейка во втором сете и выиграла его со счётом 6:4.

La diva @MariaSharapova qualifiée pour le 3e tour après une rude bataille en deux sets contre Donna Vekic. #RG18pic.twitter.com/d66tS6kkOr — Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая 2018 г.

Этой победой Шарапова гарантировала себе звание второй ракетки России — выше неё остаётся только Дарья Касаткина. Следующей соперницей Марии будет шестой номер посева Каролина Плишкова. Две экс-первые ракетки мира никогда прежде не встречались в WTA-туре, только в финале Кубка Федерации 2015 года россиянка оказалась сильнее.

Слабость дня

У Анастасии Павлюченковой не осталось сил, чтобы продолжать борьбу на «Ролан Гаррос». Её матч первого круга и недавний победный финал турнира в Страсбурге продлились в сумме почти шесть часов. Так что когда россиянке досталась в соперницы неуступчивый ветеран тенниса Саманта Стосур, исход поединка можно было предугадать. Первая партия у Павлюченковой совсем не сложилась — в какой-то момент австралийка выиграла 12 мячей подряд и в итоге отдала всего два гейма.

Российская теннисистка всё-таки собралась со втором сете и повела со счётом 5:3. Но Стосур быстро сделала обратный брейк, и соперницам пришлось вскоре разыграть тай-брейк. В нём австралийка не оставила никаких шансов сопернице — рывок в шесть очков было не отыграть. Павлюченкова повторила свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос», так что из первой 30-ки рейтинга WTA она вряд ли вылетит. Стосур же продолжит выступление матчем с Гарбинье Мугурусой — для неё это десятый подряд выход в третий круг главного грунтового турнира.

Ошибка дня

Елена Веснина и Екатерина Макарова совершили большую ошибку, перестав выступать в одной паре. Перед «Ролан Гаррос» у них был шанс стать первыми ракетками мира в парном разряде по итогам турнира, но они решили идти к этой цели порознь. Теперь обе олимпийские чемпионки могут так и не забраться на вершину . После того, как Веснина вместе с Еленой Остапенко потерпела поражение в первом круге, то же самое произошло и с Макаровой и её новой партнёршей Анной Калинской.

Свой первый матч россиянки проводили против американок Дженнифер Брэди и Вани Кинг. Последняя является известной парной теннисисткой, выигрывавшей два турнира Большого шлема. Хотя Кинг в последнее время не выступала на высоком уровне, против её опыта российские девушки ничего не противопоставили. Матч закончился со счётом 6:3, 6:4 в пользу теннисисток из США.

Пока что у Весниной и Макаровой сохраняется шанс вместе возглавить рейтинг WTA и стать первыми россиянками со времён Анны Курниковой, которым это удалось. Но их могут подвинуть спортсменка из Тайваня Латиша Чан, если она вместе с американкой Беттани Матек-Сандс выиграет ещё два матча, или венгерка Тимеа Бабош, если ей вместе с француженкой Кристиной Младенович удастся дойти до полуфинала.

Камбэк дня

Представляющая Австралию Дарья Гаврилова совершила самый большой подвиг дня. 24-я ракетка турнира встречалась во втором круге с американкой Бернардой Перой, ранее обыгравшей Елену Веснину. Уроженке Хорватии так понравилось обыгрывать россиянок, что во встрече с Гавриловой она выиграла первый сет со счётом 7:5, повела во втором 5:2 и даже заработала один матчбол. Но австралийская теннисистка сумела спасти игру, выиграть вторую партию и в конечном счёте одержать победу.

Daria Gavrilova got it done in the end after being two or three points from defeat in the second set tiebreak. pic.twitter.com/jGhpjefEh9 — Steven Mills (@StevenMtennis) 30 мая 2018 г.

Разгром дня

Рафаэль Надаль наглядно показал, почему он один может считаться претендентом на титул чемпиона «Ролан Гаррос». Испанский теннисист разгромил аргентинца Гидо Пелью в матче второго круга. 16-кратному победителю турниров Большого шлема понадобилось на это чуть больше двух часов.

Надаль отдал сопернику ещё меньше геймов, чем в их прошлой встрече, которая проводилась в более скоротечном формате. В первом сете Пелье удавалось некоторое время держать счёт равным, но затем «грунтовый король» выиграл девять геймов подряд. Серия испанца прервалась только при счёте 6:2, 5:0. Во втором и третьем сете он отдал сопернику по гейму и оформил выход в следующий раунд, где его будет ждать практически ровесник Ришар Гаске — два теннисиста родились с разницей всего в 15 дней.

Watch the highlights of the match between Rafael Nadal and Guido Pella. @RafaelNadal won in straight sets 6/2 6/1 6/1.

More videos on https://t.co/L0wmcUhyym#RG18pic.twitter.com/Kk0uxziK1D — Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая 2018 г.

Успех дня

Продолжает движение по сетке и первая ракетка мира среди женщин. Симона Халеп ещё никогда не выигрывала турнир Большого шлема, но на «Ролан Гаррос» она дважды выходила в финал, и поэтому здесь она надеется добыть желанный титул. Чтобы сделать следующий шаг, румынке надо было обыграть обладательницу уайлд-кард Тейлор Таунсенд из США.

Хотя Халеп выходила на корт во второй день подряд, ей удалось сразу же сделать рывок со счётом 4:0. Американка, выходившая в третий круг «Ролан Гаррос» четыре года назад, успела навязать борьбу до окончания сета, но всё-таки его проиграла. Во второй партии Халеп такого уже не позволяла и отдала сопернице только один гейм. Теперь поклонников тенниса ждёт повторение полуфинала 2014 года — соперницей румынской теннисистки станет немка Андреа Петкович, которая, правда, уже не имеет тех позиций в рейтинге, что раньше.

30th match win of the year for @Simona_Halep 👍



She defeats Townsend 6-3 6-1 to set up 3R clash with Petkovic.#RG18pic.twitter.com/WjAMwyvr0R — Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая 2018 г.

Зрелище дня

Серена Уильямс сделала ещё один шаг навстречу к своей давней сопернице Марии Шараповой. Титулованная американка одержала непростую победу в матче второго круга над 17-й ракеткой турнира Эшли Барти из Австралии. Проводящая первый после родов турнир Большого шлема Уильямс долго искала свою игру — первый сет она уступила, выиграв всего три активных розыгрыша.

Но сдаваться так просто спортсменка не собиралась. Даже начав не слишком удачно вторую партию, она постепенно перехватывала инициативу и смогла деморализовать Барти. Уильямс пришлось впервые января 2017 года провести трёхсетовый поединок, но это её не смутило. Разрешив сопернице отыграть один матчбол, американка выиграла встречу со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Уильямс теперь вернётся в топ-250 рейтинга WTA.

Warrior 💪@serenawilliams’ return to the terre battue continues with a 3-6 6-3 6-4 victory over No.17 seed Barty. She advances to the third round here for the 14th time.#RG18pic.twitter.com/DMaoHVnlB0 — Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая 2018 г.

В третьем круге одну из лучших теннисисток в истории ждёт Юлия Гёргес. Немецкая спортсменка является 11-м номером посева на «Ролан Гаррос». Если Уильямс одержит победу, а Шарапова пройдёт Плишкову, то любителей спорта будет ждать самое запоминающееся противостояние в женском теннисе.

Неудача дня

Единственным сеяным игроком в мужской части сетки, потерпевшим поражение в пятый день «Ролан Гаррос», оказался канадец Денис Шаповалов. 19-летний теннисист, выступающий в Париже под 24-м номером, уступил малоизвестному немцу Максимильяну Мартереру, который прежде всего один раз в жизни обыгрывал соперника из топ-30 рейтинга ATP.

Шаповалов в непростой борьбе выиграл первый сет, но во всех последующих партиях сдавался в решающий момент. За весь матч канадец совершил на 30 невынужденных ошибок больше, чем его соперник, и это предопределило исход поединка. Мартерер пробился в третий круг, где сыграет с лаки-лузером из Эстонии Юргеном Цоппом. Для Шаповалова, прочно вошедшего в элиту мужского тенниса, это был первый «Ролан Гаррос» в карьере.