Шарапова обыграла Векич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич в матче второго круга теннисного турнира «Ролан Гаррос».
- © Christian Hartmann
- Reuters
Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты.
В следующем раунде Шарапова сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова вылетела во втором круге теннисного турнира «Ролан Гаррос».
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