Рекорд Касаткиной, неоконченный матч Хачанова и вылет Кузнецовой: итоги шестого дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился шестой игровой день. Россиянка Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла гречанку Марию Саккари и впервые в карьере пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Близок к победе был и Карен Хачанов, выигравший два сета у француза Люка Пуи, но этот матч был остановлен из-за дождя. Ещё одна россиянка Светлана Кузнецова вслед за вылетом из одиночного разряда «зачехлила ракетку» и в парном.

Победа дня

21-летняя россиянка Дарья Касаткина (14-я ракетка планеты) изначально считалась фаворитом в противостоянии с 38-м номером рейтинга WTA гречанкой Марией Саккари, и первый сет с лихвой оправдал все предматчевые расклады. Дарья оказалась на голову выше соперницы, которая не смогла взять ни одного гейма на своей подаче и закономерно уступила — 1:6. Российские болельщики ждали быстрого завершения игры, но вторая партия неожиданно получилась полностью зеркальной первой. Соперницы сходу обменялись брейками, а следом Касаткина умудрилась проиграть пять геймов подряд и, как и ранее Саккари, ни разу не взяла собственную подачу.

К счастью для своих фанатов, в решающем сете Дарья оказалась сильнее. Саккари лишь раз выиграла гейм на своей подаче и уступила — 3:6. Таким образом, Касаткина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где встретится с по-настоящему сильной соперницей — второй сеяной Каролиной Возняцки.

Ранее теннисистки играли трижды, и после поражения от датчанки в феврале 2017 года в Дубаи россиянка дважды брала верх над Возняцки — в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в феврале 2018-го и на стадии 1/8 финала в Индиан-Уэллсе полтора месяца спустя.

La Russe @DKasatkina valide son billet pour les 8e de finale ! Victoire en 3 sets face à Maria Sakkari 6-1 1-6 6-3. #RG18pic.twitter.com/cie27UVf71 — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2018 г.

Неоконченная пьеса дня

К победе в пятницу был близок и единственный россиянин, оставшийся в сетке мужского одиночного разряда турнира. Карен Хачанов встречался с 15-м сеяным французом Люкой Пуи, который в первом круге выбил из борьбы Даниила Медведева, — и выиграл два стартовых сета. В первой партии 22-летний москвич сделал брейк уже во втором гейме и уверенно удержал добытое преимущество — 6:3.

Вторая же партия, как и в матче Касаткиной, развивалась практически по зеркальному сценарию. Пуи вёл с брейком и при счёте 5:2 вышел принимать с шансом сходу взять сет. Однако Хачанов отыграл один гейм и затем сперва сделал брейк под ноль, а затем всухую взял и свою подачу, суммарно забрав 11 очков подряд.

Ключевым же стал гейм при счёте 5:5. Игровой отрезок растянулся на 15 минут, Хачанов не реализовал восемь брейк-пойнтов, но спастись в девятый раз Пуи уже не удалось. После чего россиянин уверенно забрал свою подачу, а вместе с ней и второй сет — 7:5.

Однако доиграть матч в пятницу соперникам не позволил дождь. В третьем сете при счёте — 1:1 судья остановил встречу, которая будет завершена 2 июня. На выходные синоптики в Париже осадков не прогнозируют.

Также из-за дождя на субботу перенесены два матча у женщин: Камила Джорджи (Италия) — Слоан Стивенс (США) и Петра Квитова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония), которые даже не начали свои поединки.

Сенсация дня

А вот для украинки Элины Свитолиной день сложился крайне неудачно. Четвёртая ракетка планеты неожиданно уступила скромной румынке Михаэле Бузэрнеску. Причём 30-летняя спортсменка легко и непринуждённо обыграла фаворитку в двух сетах — 6:3, 7:5.

«Есть немало сильных теннисисток, которые, возможно, находятся в лучшей форме, чем я. Они здорово играют на грунтовом покрытии. Конечно, я верила, что смогу хорошо выступить на турнире Большого шлема, но при этом не считала себя фаворитом. В поединке с Бузэрнеску мне не удалось найти свой игровой ритм, в результате я не смогла бороться за победу. Михаэла показала отличный теннис и заслуженно вышла в следующий раунд», — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

“Days like this, they can happen. Next time, hopefully I can handle it better."



Svitolina at a loss after 3R exit: https://t.co/OBWrEVnrHq#RG18pic.twitter.com/H9yTZBeNYz — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2018 г.

Параллельно украинка лишилась шансов впервые в карьере возглавить рейтинг WTA. Теперь на лидерство претендуют Симона Халеп, Каролина Возняцки, Гарбинье Мугуруса и Каролин Гарсия.

А вот на казахстанскую улицу в пятницу пришёл праздник. Выступающая за соседей москвичка Юлия Путинцева в трёх сетах переиграла китаянку Ван Цян и пробилась в 1/8 финала. При этом в первом сете она уступила сопернице с неприличным счётом (1:6), а по ходу второго проигрывала — 0:4. Тем не менее, теннисистка сумела выпутаться из столь неприятного положения, а после в решающем сете отыгралась с 0:3. В итоге — трудовая победа со счётом 1:6, 7:5, 6:4.

Выход в четвёртый круг не стал для Путинцевой лучшим результатом на «Ролан Гаррос». В 2016-м она добралась во Франции до четвертьфинала. Чтобы повторить это достижение, Юлии придётся обыгрывать 26-ю сеяную Барбору Стрыцову, которая в чешском дерби оказалась сильнее Катержины Синяковой.

У мужчин настоящую сенсацию преподнёс Марко Чеккинато, занимающий лишь 72-ю строчку в рейтинге ATP. Скромный итальянец в четырёх сетах сломил сопротивление 11-го сеяного Пабло Карреньо-Бусты. Причём в первом сете Чеккинато уступил — 2:6, а во втором додавил испанца лишь на тайбрейке.

🔔 Une nouvelle tête de série à terre

Pablo Carreno Busta (10) subit la loi de l'Italien Cecchinato en 4 sets

2-6 7-6 6-3 6-1#RG18pic.twitter.com/XFgz73wq2I — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2018 г.

Разгромы дня

Соперница Касаткиной по 1/8 финала Возняцки за один час и 18 минут сломила сопротивление обладательницы уайлд-кард Полин Пармантье. Если во втором сете француженка пыталась сопротивляться, то в первом проиграла маститой сопернице под ноль. Для датчанки же нынешний «Ролан Гаррос» получается пока максимально простым. В трёх матчах она отдала оппоненткам лишь 11 геймов и ни одного сета. Возняцки была близка к тому, чтобы проиграть партию только во встрече первого круга с Даниэль Коллинз, когда лишь на тайбрейке дожала соперницу в первом сете.

У мужчин матч третьего круга неожиданно просто сложился для 19-го сеяного Кея Нисикори. Японец без проблем в трёх сетах одолел опытного француза Жиля Симона — 6:3, 6:1, 6:3. На корте соперники провели лишь два часа с небольшим.

Триллер дня

А вот босниец Дамир Джумхур и немец Александр Зверев сражались на протяжении почти четырёх часов. При этом в предыдущем круге оба также провели пятисетовые матчи. На этот раз удача улыбнулась теннисисту из Германии. При счёте 2:1 по сетам в пользу Джумхура Зверев в четвёртой партии вырвал победу на тайбрейке. В решающем же сете босниец не реализовал матчбол. В итоге Александр дожал соперника — 7:5 и впервые в карьере обыграл соперника из топ-50 рейтинга ATP в рамках турнира Большого шлема. Также немец впервые пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Любителям необычной статистики и фанатам из Германии остаётся надеяться, что дальше пройдёт и брат Александра Миша, который в субботу померится силами с Кевином Андерсоном. Зверевы уже стали первыми братьями за 39 лет, которые синхронно шагнули в третий круг «Ролан Гаррос» после американцев Джина и Сэнди Майеров.

"It was a really special, special match for me. The whole stadium was just amazing, and I just felt that energy from the crowd."



Thanks for the memories of today's match, @DzumhurDamir. It was a fun one. #RG18pic.twitter.com/4IzlDhJy0M — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2018 г.

Неприятная традиция дня

Экс-первая ракетка планеты Новак Джокович начинает постепенно набирать ход. Разгон он взял в матчах со скромными «квалифаями» Рожериу Дутрой да Силвой и Хауме Мунаром, а в третьем круге встретился уже с серьёзным соперником — 13-м сеяным Роберто Баутистой-Агутом. Казалось, серба ждёт нелегкое испытание. Однако статистка очных встреч между теннисистами была полностью на стороне Джоковича. В семи предыдущих матчах он обыграл испанца шесть раз, в том числе в четвёртом круге «Ролан Гаррос» два года назад. Продолжилась неприятная для Баутисты-Агута традиция и на этот раз. Новак взял верх в четырёх партиях и в следующем круге встретится с очередным испанцем Фернандо Вердаско. Удивительно, но сербу предстоит сыграть с третьим подряд представителем этой страны.

Баутисте-Агуту же остаётся лишь поаплодировать, ведь он нашёл в себе силы приехать на турнир спустя всего неделю после смерти матери.

Watch the highlights of the great match between Novak Djokovic and Roberto Bautista Agut. Novak Djokovic won in 4 sets 6/4 6/7 7/6 6/2.

More videos on https://t.co/L0wmcUhyym#RG18pic.twitter.com/olHNfQs5a0 — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2018 г.

Опыт дня

Что касается Вердаско, то он неожиданно выбил из борьбы четвёртого сеяного Григора Димитрова. Впрочем, болгарин был близок к поражению ещё в предыдущем круге, когда в тяжёлом пятисетовом поединке одолел Джареда Доналдсона. Видимо, сил на следующий матч у бывшего молодого человека Марии Шараповой просто не осталось, и он уступил опытному испанцу в трёх партиях. После матча болгарин признался, что так и не сумел прийти в себя после обидного поражения в первом сете на тайбрейке.

«Очень жаль, поскольку в физическом плане я чувствовал себя здорово. Думаю, что мне не удалось до конца оправиться от поражения в первом сете, в котором чаша весов могла качнуться в любую сторону. Тяжело оправиться от такого результата», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.

In his 350th clay court match, @FerVerdasco let's experience do the talking as he takes out Dimitrov 7-6(4) 6-2 6-4.#RG18pic.twitter.com/tgukvcpA37 — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2018 г.

Сёстры дня

Успеха на нынешнем «Ролан Гаррос» добиваются не только братья, но и сёстры. Речь о Серене и Винус Уильямс. В парном разряде они оказались сильнее Сары Эррани и Кирстен Флипкенс — 6:4, 6:2 и шагнули в третий круг.

Что касается россиянок, выступающих в парном разряде, то Светлана Кузнецова с чешкой Люси Шафаржовой без шансов уступили Соране Кырсте и Саре Соррибес-Тормо — 3:6, 2:6. А вот Ирина Хромачёва в паре со словенкой Далилой Якупович расправилась с хорватками Дарией Юрак и Донной Векич — 6:1, 6:0.