Касаткина впервые в карьере вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Саккари

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в матче третьего круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:1, 1:6, 6:3. Следующей соперницей Касаткиной станет либо француженка Полин Пармантье, либо датчанка Каролина Возняцки. Ранее Анна Чакветадзе оценила шансы Марии Шараповой на победу над Каролиной Плишковой на «Ролан Гаррос».