Чакветадзе оценила шансы Шараповой на победу над Плишковой на «Ролан Гаррос»

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Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гаррос» между Марией Шараповой и чешкой Каролиной Плишковой.
Чакветадзе оценила шансы Шараповой на победу над Плишковой на «Ролан Гаррос»
  • Российская теннисистка Мария Шарапова
  • globallookpress.com

«Надо отдать должное Донне Векич: в матче с Шараповой ей было терять нечего, так что хорватка билась до последнего мяча. Другое дело, что Мария сама предоставила ей такую возможность. Слишком много ошибок, слишком много упущенных шансов — по идее, Шарапова должна была выигрывать гораздо легче. Для победы над Векич хватило и такого тенниса, но с Плишковой он будет чреват большими неприятностями», — приводит слова Чакветадзе «Советский спорт».

Она отметила, что чешка в первых двух раундах не показала особенной игры, но тем не менее является одной из фавориток турнира.

«К Шараповой вернулась уверенность. А главное — она существенно прибавила в последние недели. На протяжении пары месяцев у Шараповой не было игры совсем, она лишь обновляла свои антирекорды. Шанс на победу есть. А проблемы в первых матчах спишем на то, что Шараповой нужна была эта борьба, это преодоление, чтобы повысить качество своей игры в нужный момент», — добавила спортсменка.

Матч Шарапова — Плишкова состоится 2 июня.

Ранее Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Плишковой на «Ролан Гаррос».

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