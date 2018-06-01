Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Плишковой на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с чешкой Каролиной Плишковой в третьем круге на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Не думаю, что в матче с такой соперницей, как Плишкова, будет много долгих розыгрышей. Но иногда это и не то, что требуется для победы. Важно будет уделять повышенное внимание своей подаче», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Она отметила, что ей нужно будет подавать лучше, чем в предыдущих матчах, и хорошо играть на приёме.

«Но в этом компоненте я прибавила за последние месяцы. Мне нравится испытание встречей с теннисисткой со столь сильной подачей», — добавила россиянка.

Матч Шарапова — Плишкова состоится 2 июня.

Ранее Шарапова прокомментировала победу над Донной Векич на «Ролан Гаррос».