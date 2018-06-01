Шарапова прокомментировала победу над Векич на «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы над хорваткой Донной Векич в матче второго круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.
Шарапова прокомментировала победу над Векич на «Ролан Гаррос»
  • Российская теннисистка Мария Шарапова
  • Reuters

«В матче было много взлётов и падений. Может быть, это результат того, что мы не так хорошо знали игру друг друга. К тому же покрытие отличалось от корта «Сюзанн Ленглен». На разных кортах у тебя возникают разные ощущения», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Он отметила, что ей понадобилось немного больше времени на адаптацию к корту, чем в предыдущих матчах.

«Но в целом я хорошо справилась в важные моменты. Думаю, всегда важно чувствовать, что ты прибавляешь, и остаются вещи, над которыми нужно работать. Это делает тебя сильнее. В предыдущих матчах я многое могла сделать лучше. Надеюсь, у меня это получится в предстоящих встречах», — подытожила россиянка.

Ранее сообщалось, что Шарапова обыграла Векич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить