Шарапова прокомментировала победу над Векич на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы над хорваткой Донной Векич в матче второго круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

«В матче было много взлётов и падений. Может быть, это результат того, что мы не так хорошо знали игру друг друга. К тому же покрытие отличалось от корта «Сюзанн Ленглен». На разных кортах у тебя возникают разные ощущения», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Он отметила, что ей понадобилось немного больше времени на адаптацию к корту, чем в предыдущих матчах.

«Но в целом я хорошо справилась в важные моменты. Думаю, всегда важно чувствовать, что ты прибавляешь, и остаются вещи, над которыми нужно работать. Это делает тебя сильнее. В предыдущих матчах я многое могла сделать лучше. Надеюсь, у меня это получится в предстоящих встречах», — подытожила россиянка.

Ранее сообщалось, что Шарапова обыграла Векич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».