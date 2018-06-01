Матч между Хачановым и Пуем на «Ролан Гаррос» прерван из-за непогоды

Матч третьего круга «Ролан Гаррос» между российским теннисистом Кареном Хачановым и французом Люкой Пуем прерван из-за дождя.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что встреча будет доиграна 2 июня.

На момент приостановки Хачанов вёл по сетам со счётом 2:0 (6:3, 7:5).

В 1/8 финала победитель данного матча сыграет с немцем Александром Зверевым.

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