Поражение Хачанова, недоигранный матч Касаткиной и новые достижения Джоковича: итоги восьмого дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису стартовала вторая неделя. В первой сессии матчей четвёртого круга приняли участие два российских теннисиста. Карен Хачанов по итогам пятисетового поединка с представителем Германии Александром Зверевым не смог завоевать путёвку в четвертьфинал. Дарья Касаткина выиграла первый сет у датчанки Каролины Возняцки, но из-за наступления темноты их матч не был доигран. Итоги восьмого игрового дня «Ролан Гаррос» — в материале RT.

Поражение дня

Четвёртый круг «Ролан Гарроса» открывался матчем двух самых молодых оставшихся в мужской сетке турнира теннисистов — Карена Хачанова и Александра Зверева. Ни один из них ещё ни разу не пробивался в четвертьфинал турнира Большого шлема. Хотя для российского теннисиста это неудивительный факт биографии, для его соперника из Германии это было серьёзным недочётом. Всё-таки он занимает третье место в рейтинге ATP, а теннисисты с таким статусом обязаны сиять на главных турнирах года.

Но поначалу в матче 1/8 финала лучше смотрелся Хачанов. После стартового обмена брейками он долго выжидал момента, чтобы остановить Зверева с его блестящей подачей, и сумел взять партию по итогам десяти геймов. Во втором сете немецкий теннисист подавал ещё лучше, и если он завершал геймы в свою пользу, то обычно не позволял россиянину набрать и одного очка. Хачанов отчаянно сопротивлялся и практически спас сет, вовремя сделав обратный брейк, затратив на это почти 12 минут. Но на тай-брейке со стороны Зверева вновь посыпались убийственные эйсы, спастись от которых было невозможно.

В третьем сете Хачанов полностью доминировал — сделав два брейка подряд, он вернул себе лидерство в матче. На каком-нибудь другом турнире россиянин уже праздновал бы первую победу над соперником из первой тройки рейтинга, но на «Ролан Гаррос» так нельзя. Зверев, выигравший до этого два пятисетовых поединка, был готов к новому подвигу. В следующих двух партиях немецкий теннисист старался обходиться без ошибок, в то время как у Хачанова на фоне усталости процент брака резко возрос. Итог матча — 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3 в пользу немца.

Watch the highlights of the match between Alexander Zverev and Karen Khachanov. The German won in five sets 4/6 7/6 2/6 6/3 6/3.#RG18pic.twitter.com/3GhBLqfcie — Roland-Garros (@rolandgarros) 3 июня 2018 г.

Зверев стал восьмым игроком в истории, который выиграл три пятисетовых матча на «Ролан Гаррос». В последний раз такое удавалось Томми Робредо в 2013 году. Заодно 21-летний теннисист стал самым молодым четвертьфиналистом главного грунтового турнира за девять лет.

Для Хачанова «Ролан Гаррос» сложился вполне успешно — год назад он тоже дошёл до четвёртого круга, так что российский теннисист не потерял рейтинговых очков. Если Марко Чеккинато и Максимилиан Мартерер не продвинутся далеко по турнирной сетке, то Хачанов даже поднимется вверх на одну позицию в рейтинге и станет 37-й ракеткой мира.

Неоконченная пьеса дня

Под самый вечер на корты «Ролан Гаррос» вышла ещё одна представительница России — Дарья Касаткина. Она встречалась с бывшей первой ракеткой мира и действующей чемпионкой Australian Open Каролиной Возняцки. Соперницы сталкивались друг с другом три раза, и дважды верх брала россиянка, причём происходило это по ходу нынешнего сезона.

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Четвёртый поединок начался с череды ошибок на подаче — то датчанка слишком неуверенно вводила мяч в игру, то россиянка допустила целых три двойных ошибки подряд. Постепенно игра выровнялась, но при счёте 4:3 в свою пользу Возняцки довольно легко сделала брейк и вышла подавать на сет. К счастью, Касаткина не растерялась, и первая партия перетекла в тай-брейк, где всё решил один эпизод — при счёте 5:5 датчанка не заметила планирующую подачу россиянки и так расстроилась из-за проигранного очка, что разбила ракетку, отчего трибуны недовольно загудели. Касаткина тут же реализовала сетбол — этому предшествовали 66 минут упорной борьбы.

Во втором сете у публики был ещё один повод пошуметь. После двух геймов теннисистки вместе подошли к судье и пожаловались на то, что они уже не видят мяча. Хотя до заката оставалось ещё полчаса, солнце скрылось за облаками. После небольшого совещания с главным судьёй и директором турнира, девушкам напомнили, что регламент есть регламент, и прерывать игру ещё рано. Обменявшись ещё двумя геймами, при счёте 3:3 во второй партии матч всё-таки был перенесён на понедельник, 4 июня.

Разгром дня

Будущая соперница Касаткиной или Возняцки определилась задолго до захода солнца. Действующая победительница US Open Слоан Стивенс разгромила эстонку Анетт Контавейт всего за 52 минуты. При счёте 1:2 в первом сете американка просто взяла и выиграла 11 геймов подряд, необходимых для итоговой победы. С четвёртой попытки Стивенс всё-таки смогла преодолеть барьер четвёртого круга и впервые выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Превосходство дня

Главный соперник Рафаэля Надаля на грунте Доминик Тим постепенно приближается к испанцу в мужской сетке «Ролан Гаррос». Хотя им и не удастся встретиться до финала, для Надаля восхождение австрийца всё равно остаётся серьёзной угрозой — только ему удавалось обыграть «грунтового короля» в этом сезоне.

Преградой Тима на пути к третьему подряд четвертьфиналу «Ролан Гаррос» попытался стать Кей Нисикори, но у бывшей четвёртой ракетки мира это не получилось. В первых двух сетах австриец отдал сопернику символические два гейма. В третьей партии темп Тима несколько снизился, он стал допускать ошибки, а Нисикори как раз выглядел посвежевшим после тайм-аута. Японскому теннисисту удалось отыграть один сет, но всё-таки его судьба была предрешена. В следующей партии Тим довёл дело до конца и вышел на второго сеяного Александра Зверева.

Impressionnante démonstration de force de Dominic Thiem face à Kei Nishikori (6/2 6/0 5/7 6/4).#RG18pic.twitter.com/grHpi9c9re — Roland-Garros (@rolandgarros) 3 июня 2018 г.

Достижение дня

Лишь двум теннисистам в истории до сегодняшнего дня удавалось 40 и больше раз пройти в четвертьфинал турниров Большого шлема. Это Роджер Федерер (52) и Джимми Коннорс (41). Теперь к ним присоединился Новак Джокович. Это случилось после его победы над Фернандо Вердаско в четвёртом круге, которая заодно помогла сербу в девятый раз подряд стать четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» — это уже стало повторением рекорда Федерера для главного грунтового турнира в открытую эру.

На этом Джокович не перестал переписывать теннисные книги рекордов. Победа со счётом 6:3, 6:4, 6:2 над Вердаско стала для серба 200-й в матчах на грунтовых кортах — чаще него на земляных покрытиях выигрывали только сам Вердаско, Надаль, Федерер, Давид Феррер и Томми Робредо.