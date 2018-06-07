Поражение Шараповой, дождь и первый проигранный сет Надаля: итоги 11-го дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился 11-й игровой день. Мария Шарапова не сумела пробиться в полуфинал женского турнира. Россиянка взяла всего три гейма в противостоянии с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. Зато Елена Веснина и Екатерина Макарова обеспечили себе лидерство в парном разряде по окончании «Ролан Гаррос». Четвертьфинальные матчи у мужчин не были доиграны из-за начавшегося в Париже дождя, но Рафаэль Надаль успел впервые на турнире проиграть сет.

Поражение дня

Главным событием среды для российских болельщиков, безусловно, стал четвертьфинальный матч Марии Шараповой с Гарбинье Мугурусой. После уверенной победы над шестой сеяной Каролиной Плишковой (6:2, 6:1) многие ждали от 31-летней теннисистки выхода в полуфинал, и даже отказ Серены Уильямс от матча с Марией в четвёртом круге воспринимался как знак того, что американка попросту побоялась выходить на корт с Шараповой.

Как того и ждали болельщики, игра с Мугурусой действительно прошла в одни ворота, вот только ворота эти оказались установлены на половине корта россиянки. Испанка провела великолепный матч, в то время как Мария продемонстрировала далеко не лучший теннис. Уже в первом гейме Шарапова позволила сопернице сделать брейк, допустив три двойные ошибки. Следом Мугуруса вновь взяла подачу соперницы и повела с двумя брейкми — 4:0. В этот момент россиянка сумела наконец наладить хотя бы собственную подачу и взяла два гейма, но спасти сет была уже не в состоянии — 2:6.

Вторая партия началась с обмена брейками и подарила отечественным любителям тенниса некоторую надежду, однако она оказалась обманчивой. Шарапова продолжила совершать двойные ошибки на своей подаче (их у россиянки в итоге набралось шесть) и регулярно посылать мячи в сетку. Мугуруса же великолепно подавала и демонстрировала современный быстрый теннис. Оставалось с сожалением констатировать, что 31-летняя Шарапова оказалась к нему не готова — 2:6, 1:6.

Впрочем, сама Мария, несмотря на поражение от третьей сеяной, пыталась смотреть на ситуацию с оптимизмом. К тому же россиянке удалось впервые более чем за два года пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема.

«Трудно давать оценки своей игре, основываясь на одном турнире. Выводы нужно делать по итогам четырёх-пяти недель. Но хочу напомнить всем, что, готовясь к «Ролан Гаррос», я выбывала из турниров на грунте в первом же круге и проигрывала всем. Во Франции же мне удалось одержать несколько побед подряд. Я сделала шаг в правильном направлении. Всю карьеру находилась на лидирующих позициях и сейчас продолжаю ставить перед собой максимальные задачи. Ещё несколько месяцев назад я шла в пятом-шестом десятках рейтинга WTA, но сейчас ситуация изменилась. Приятно наблюдать за собственным прогрессом. Это награда за мои старания», — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.

Мугуруса же продолжает идти ко второй в карьере победе на «Ролан Гаррос». Первую испанка одержала в 2016-м, тогда Гарбинье в финале удалось переиграть саму Серену Уильямс. Непосредственно после матча с Шараповой 24-летняя теннисистка порадовалась тому, что завладела инициативой с первого же розыгрыша.

«Последний раз я играла с Шараповой очень давно (в августе 2014-го в Монреале. — RT), с тех поры много воды утекло. Мне показалось, я была больше замотивирована, чем соперница. Понимала, что меня ждёт напряжённый матч, ведь Мария — сильная теннисистка. Я думала не столько о результате, сколько о том, чтобы сохранить свой уровень. Осложняла задачу Шараповой во время каждого розыгрыша, что и предопределило исход встречи», — цитирует Мугурусу официальный сайт «Ролан Гаррос».

Первая ракетка дня

В полуфинале Гарбинье ждёт ещё более серьёзное испытание. За выход в решающий матч испанка сразится с первой ракеткой планеты Симоной Халеп. Впрочем, если верить статистике, румынке в этом противостоянии не светит ничего хорошего, ведь она в шести очных встречах пять раз уступила сопернице, а единственную победу над Мугурусой одержала ещё три года назад в Штутгарте.

Да и четвертьфинальный матч дался Халеп куда сложнее, чем испанке. Симона лишь в трёх сетах сломила сопротивление 12-й сеяной Анжелики Кербер, которую с огромным трудом переиграла в полуфинале Australian Open. Однако по-настоящему упорным на этот раз получился лишь первый сет, который завершился победой немки на тай-брейке.

Оказавшись в положении отыгрывающейся, Халеп быстро взяла себя в руки и в оставшихся двух партиях позволила сопернице взять лишь пять геймов. Сама румынка объяснила произошедшие с ней метаморфозы сменой тактики.

«Матчи с Кербер всегда получаются не самыми простыми. Эти встречи зачастую затягиваются на три часа, поэтому я готовилась к подобному раскладу. Не собиралась сдаваться, несмотря на поражение в первом сете. К сожалению, в начале поединка мне не удалось воспользоваться собственными возможностями. Проиграв сет, я изменила тактику, что и стало ключом к итоговому успеху», — отметила Халеп.

Завершая разговор о женской сетке «Ролан Гаррос», необходимо отметить, что в четверг в матче Мугурусы и Халеп определится, кто из них завершит турнир на первом месте в рейтинге WTA.

📆 Simona Halep (encore) au rendez-vous

Malgré la perte du premier set, la n°1 a maîtrisé Angelique Kerber et retrouve les demies (6/7 6/3 6/2)



👀 https://t.co/bdHOgJceCU#RG18pic.twitter.com/QHmcDrJ6BV — Roland-Garros (@rolandgarros) 6 июня 2018 г.

Погода дня

А вот два мужских четвертьфинала из-за дождя организаторам пришлось переносить на четверг. Весьма любопытным выдался матч между Рафаэлем Надалем и Диего Шварцманом. Аргентинец стал первым человеком на турнире, выигравшим у первой ракетки мира сет. В первой партии Шварцман взял верх с тремя брейками со счётом 6:4.

Однако в следующем сете Надаль был близок к тому, чтобы сравнять счёт. Рафаэль вёл 5:3 и подавал на сет, и только дождь помешал ему отыграться.

А Марин Чилич и другой аргентинец — Хуан-Мартин дель Потро не успели доиграть даже первую патрию. Оба взяли по шесть геймов и готовились к тай-брейку, но состоится он уже в четверг.

Schedule for Thursday June 7th / Programme pour le jeudi 7 juin



Court Suzanne-Lenglen :

Marin Cilic (3) vs Juan Martin Del Potro (5)

Fin de partie 6/6#RG18pic.twitter.com/lQ08Exo1uU — Roland-Garros (@rolandgarros) 6 июня 2018 г.

Лидерство дня

В среду в женском парном разряде определились два дуэта полуфиналисток. Японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия одолели Тимю Бабош и Кристину Младенович — 7:6, 6:3.

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Поражение последних позволит Елене Весниной и Екатерине Макаровой возглавить мировую табель о рангах в данном разряде по окончании турнира. Прежде из россиянок добивалась подобного успеха лишь Анна Курникова. При этом перед началом «Ролан Гаррос» отечественный дуэт неожиданно распался. Макарова во Франции выступала в паре с Анной Калинской, а Веснина играла с Еленой Остапенко. В итоге обе вылетели уже в первом круге. Тем не менее, неудача не помешала им добиться исторического успеха.

«Мы очень долго шли к этому с Катей, и уже казалось, что эта цель никогда не будет достигнута, потому что постоянно случались какие-то досадные поражения, травмы. Если посмотреть на количество турниров, которые мы с Катей играем вместе, их не так много по сравнению с другими теннисистками. Мы играем только турниры «Большого шлема» и «Мастерсы», — радовалась Веснина.

Между тем, пробился в полуфинал и чешский дуэт Андреа Главачкова / Барбора Стрыцова, не оставивший шансов Ларе Арруабаррене и Катарине Среботник — 6:3, 6:1. А в мужском парном разряде в полуфинал пробились французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, одолевшие Максимо Гонсалеса и Николаса Джарри — 6:4, 7:6.

Наконец, в полуфинале микста представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг оказались сильнее Анны-Лены Грёнфельд и Роберта Фара — 4:6, 7:5, 10:8. В решающем противостоянии Латиша и Додиг встретятся с Габриэлой Дабровски и Мате Павичем. Любопытно, что последний, как и Додиг, представляет Хорватию.