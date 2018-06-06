Веснина и Макарова возглавят мировой рейтинг WTA в парном разряде

Короткая ссылка
Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова займут первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.
Веснина и Макарова возглавят мировой рейтинг WTA в парном разряде
  • © Oscar Gonzalez
  • globallookpress.com

Это стало возможно после победы японок Эри Ходзуми и Макото Ниномии над лидерами посева — венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Таким образом, Веснина и Макарова, выступавшие на «Ролан Гаррос» порознь, займут первую строчку в обновлённом рейтинге WТА, который будет опубликован 11 июня.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о поражении Марии Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить