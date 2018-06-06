Веснина и Макарова возглавят мировой рейтинг WTA в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова займут первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Это стало возможно после победы японок Эри Ходзуми и Макото Ниномии над лидерами посева — венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Таким образом, Веснина и Макарова, выступавшие на «Ролан Гаррос» порознь, займут первую строчку в обновлённом рейтинге WТА, который будет опубликован 11 июня.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о поражении Марии Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».