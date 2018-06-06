Тарпищев высказался о поражении Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
Тарпищев высказался о поражении Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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  • globallookpress.com

«Гарбинье Мугуруса очень выросла, она хорошо передвигалась и мощно подавала. Начало получилось очень неудачным для Маши, она просто не дала себе шанса выиграть», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что главными факторами поражения Шараповой стали плохая игра на подаче и неудачная попытка навязать борьбу.

«В целом на грунте Маша смотрелась нормально. Сейчас она будет уже высоко стоять и нормально сеяться. Поэтому дальше будет полегче. Ей нужно наиграться, чтобы появилась стабильность. Как только она уберёт эти скачки в своей игре, добавит психологической уверенности и надёжности, то и играть станет гораздо легче», — добавил глава ФТР.

Ранее Виктор Янчук заявил, что Шараповой ещё рано выигрывать турниры серии Большого шлема.

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