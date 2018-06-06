Янчук считает, что Шараповой ещё рано выигрывать турниры серии Большого шлема

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
Янчук считает, что Шараповой ещё рано выигрывать турниры серии Большого шлема
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«Шансов на победу у Шараповой не было. Рано ей выигрывать «Большие шлемы», она ещё должна пуд соли съесть. После такого перерыва ей нужно сыграть турниров 10—15, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Жаль, не было матча с Сереной Уильямс, потому что там она имела хорошие шансы победить и прибавить в плане психологической уверенности», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Он отметил, что Шарапова в целом неплохо выступила на грунтовых кортах и от неё можно ожидать лучших результатов на травяных и хардовых покрытиях.

«Её игра больше соответствует этим покрытиям. Шансы на победу у неё будут. Сильные стороны Маши — темп и мощные удары— эффективнее на быстром и твёрдом покрытиях», — добавил специалист.

Ранее Анна Чакветадзе назвала причину поражения Шараповой от Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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