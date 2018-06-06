Чакветадзе назвала причину поражения Шараповой от Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе высказала мнение о причинах поражения Марии Шараповой от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Серена Уильямс, конечно, подпортила картину — Маша выпала из игрового ритма, ей нужно было сыграть хотя бы партию. А в итоге два дня тренировок, это всё-таки немного не то. Но надо сказать честно — всё по делу, Мугуруса сегодня выглядела лучше», — приводит слова Чакветадзе ТАСС.

Уильямс, с которой Шарапова должна была сыграть в 1/8 финала, снялась с турнира из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не сумела пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос».