Чакветадзе назвала причину поражения Шараповой от Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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«Серена Уильямс, конечно, подпортила картину — Маша выпала из игрового ритма, ей нужно было сыграть хотя бы партию. А в итоге два дня тренировок, это всё-таки немного не то. Но надо сказать честно — всё по делу, Мугуруса сегодня выглядела лучше», — приводит слова Чакветадзе ТАСС.
Уильямс, с которой Шарапова должна была сыграть в 1/8 финала, снялась с турнира из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не сумела пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос».