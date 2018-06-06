Шарапова проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

© Mehdi Taamallah

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Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу испанской теннисистки. В полуфинале Мугуруса сыграет либо с румынкой Симоной Халеп, либо с немкой Анжеликой Кербер. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.