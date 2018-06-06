Шарапова проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
- © Mehdi Taamallah
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу испанской теннисистки.
В полуфинале Мугуруса сыграет либо с румынкой Симоной Халеп, либо с немкой Анжеликой Кербер.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube