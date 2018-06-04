14 лет без побед: Мария Шарапова встречается с Сереной Уильямс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Владимир Зайвый
Российская теннисистка Мария Шарапова в 1/8 финала женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции встречается с американкой Сереной Уильямс. Со времён победы на Уимблдоне и Итоговом турнире года в 2004-м российская теннисистка не может справиться с принципиальной соперницей. За 14 лет она потерпела 18 поражений. RT ведёт текстовую трансляцию встречи из Парижа.
14 лет без побед: Мария Шарапова встречается с Сереной Уильямс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • Мария Шарапова и Серена Уильямс
  • Reuters
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  • 04 июня 2018

    Уильямс тоже приходит в себя после долгого перерыва. Она пропустила несколько месяцев из-за рождения дочери, и это её первый турнир Большого шлема в статусе матери.

  • Последний матч Шараповой и Уильямс состоялся на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году. Та встреча круто изменила судьбу российской теннисистки. Сразу после поражения в четвертьфинале у Шараповой был обнаружен мельдоний. Она была дисквалифицирована и вернулась в спорт чуть больше года назад.

  • Тогда же, в 2004 году, Шарапова одержала свои две единственные победы над Уильямс. До и после этого россиянка потерпела 19 поражений, в том числе такие болезненные, как в финалах AusOpen-2007, Олимпиады-2012, Итогового турнира года — 2012, «Ролан Гаррос» — 2013 и AusOpen-2015.

  • Это будет 22-я встреча теннисисток в рамках профессиональных турниров. Впервые они сыграли друг с другом ещё 14 лет назад, но последние два года не сталкивались на одном корте.

  • Добрый день! В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Сегодня проходит девятый день, и его главным событием станет встреча четвёртого круга между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс.

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