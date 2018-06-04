14 лет без побед: Мария Шарапова встречается с Сереной Уильямс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
- Мария Шарапова и Серена Уильямс
- Reuters
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04 июня 2018
Уильямс тоже приходит в себя после долгого перерыва. Она пропустила несколько месяцев из-за рождения дочери, и это её первый турнир Большого шлема в статусе матери.
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Последний матч Шараповой и Уильямс состоялся на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году. Та встреча круто изменила судьбу российской теннисистки. Сразу после поражения в четвертьфинале у Шараповой был обнаружен мельдоний. Она была дисквалифицирована и вернулась в спорт чуть больше года назад.
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Тогда же, в 2004 году, Шарапова одержала свои две единственные победы над Уильямс. До и после этого россиянка потерпела 19 поражений, в том числе такие болезненные, как в финалах AusOpen-2007, Олимпиады-2012, Итогового турнира года — 2012, «Ролан Гаррос» — 2013 и AusOpen-2015.
Match de championnes aujourd'hui sur le court Philippe Chatrier à Roland Garros.@serenawilliams retrouve aujourd'hui en 8e de finale @MariaSharapova !— Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.
19-2 pour l'Américaine dans les confrontations.
Laquelle des deux parviendra à rallier les quarts de finale? #RG18pic.twitter.com/vCmJbfCFLq
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Это будет 22-я встреча теннисисток в рамках профессиональных турниров. Впервые они сыграли друг с другом ещё 14 лет назад, но последние два года не сталкивались на одном корте.
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Добрый день! В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Сегодня проходит девятый день, и его главным событием станет встреча четвёртого круга между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс.
LE choc de cette 9e journée à #RG18 : Maria Sharapova vs Serena Williams ! Qui voyez-vous l'emporter ? #RG18pic.twitter.com/ezGDVDFCj8— Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.
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