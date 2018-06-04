14 лет без побед: Мария Шарапова встречается с Сереной Уильямс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова в 1/8 финала женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции встречается с американкой Сереной Уильямс. Со времён победы на Уимблдоне и Итоговом турнире года в 2004-м российская теннисистка не может справиться с принципиальной соперницей. За 14 лет она потерпела 18 поражений. RT ведёт текстовую трансляцию встречи из Парижа.

Мария Шарапова и Серена Уильямс

Reuters