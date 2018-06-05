Лёгкие прогулки для Шараповой и Касаткиной, 900-я победа Надаля и камбэк Шварцмана: итоги девятого дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился девятый игровой день — состоялись последние матчи 1/8 финала. Выход в следующий раунд оформили две россиянки. Дарья Касаткина закончила прерванную накануне встречу с Каролиной Возняцки и взяла верх над второй ракеткой мира, а Мария Шарапова прошла дальше из-за травмы Серены Уильямс. Итоги очередного дня турнира — в материале RT.

Травма дня

Суперпротивостояние Марии Шараповой и Серены Уильямс не состоялось. Девушки должны были провести свою 22-ю встречу в рамках 1/8 финала «Ролан Гаррос». Но незадолго до игры журналисты заметили, что американка идёт не в сторону корта Филиппа Шатрие, а в комнату для пресс-конференций , — это верный знак того, что над матчем нависли тучи.

И действительно, представ перед репортёрами, Уильямс объявила, что впервые снимается до матча на турнирах Большого шлема. Теннисистка пояснила, что заработала травму надгрудной мышцы, из-за которой физически не способна подавать. Уильямс призналась, что сильно разочарована, но выходить на корт, не будучи готовой показать хотя бы половину своих возможностей, не станет.

Шарапова без борьбы вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — на турнирах Большого шлема это произошло с ней впервые с 2016 года (когда Мария и потерпела последнее поражение от Уильямс на AusOpen), а в Париже она так долго не задерживалась в сетке вот уже четыре года. Россиянка как минимум отыграла шесть позиций в рейтинге WTA и завершит турнир не ниже 24-й строчки.

Интересно, что её будущая соперница тоже попала в четвертьфинал благодаря травме оппонентки. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2016 Гарбинье Мугуруса выиграла два гейма у Леси Цуренко, после чего украинка пожаловалась на боли в ноге и предпочла сдаться.

Завершение дня

Дарье Касаткиной и Каролине Возняцки предстояло доиграть свою встречу 1/8 финала, которая была прервана накануне из-за наступления темноты. Российская теннисистка уже взяла один сет, и во втором счёт был 3:3. Долго продолжать выяснение отношений девушки не стали — Касаткина выиграла три гейма подряд всего за 15 минут и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Следующей соперницей россиянки станет десятая ракетка турнира Слоан Стивенс, которая является действующей победительницей US Open. Она, в свою очередь, разгромила Анетт Контавейт, отдав ей всего два гейма.

Несмотря на поражение, Возняцки ещё может добиться одного значимого для себя достижения — вновь стать первой ракеткой мира. Это произойдёт в том случае, если Симона Халеп не дойдёт до полуфинала.

Касаткина же пока так и остаётся на своей 14-й позиции, и подняться вверх она сможет только после победы над Стивенс. Но уже сейчас россиянка занимает как минимум седьмую строчку чемпионской гонки WTA — для попадания на итоговый турнир к концу сезона нужно быть в первой восьмёрке.

Daria Kasatkina is in quarters after her success against Caroline Wozniacki in two sets 7/6 6/3. Watch the highlights of this match.#RG18

More videos on https://t.co/L0wmcUhyympic.twitter.com/HN87ph2ewM — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.

Юбилей дня

Рафаэль Надаль оформил 12-й выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» за карьеру. Воспрепятствовать этому попытался несеяный немецкий теннисист Максимилиан Мартерер. В первых двух сетах испанец не испытал серьёзного сопротивления и отдал сопернику всего пять геймов. В третьей партии игра приобрела интригу — Мартерер сумел сделать брейк. Впрочем, у Надаля тут же нашёлся ответ. Но дальше «грунтовый король» не смог ни разу взять чужую подачу, и сет перешёл в тай-брейк, где превосходство 10-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» было неоспоримо.

Watch the highlights of the match between @RafaelNadal and Maximilian Marterer. The Spanish won in straight sets 6/3 6/2 7/6.

More videos on Youtube : https://t.co/IibTUiOwxc#RG18pic.twitter.com/SYddDCxTC0 — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.

Для Надаля эта победа — 900-я за всю профессиональную карьеру. Он стал пятым игроком после Джимми Коннорса, Роджера Федерера, Ивана Лендла и Гильермо Виласа, кому это удалось. В то же время в сравнении со всеми перечисленными теннисистами Надаль обладает лучшим соотношением побед и поражений — 82,8%.

Для того чтобы стать первой ракеткой мира, Надалю требуется выиграть ещё три матча на «Ролан Гаррос» — только защита титула позволит ему обогнать Роджера Федерера во главе рейтинга ATP.

Камбэк дня

Соперник Надаля по четвертьфиналу определялся в захватывающем матче между южноафриканцем Кевином Андерсоном и аргентинцем Диего Шварцманом. Шестой сеяный на турнире представитель ЮАР считался явным фаворитом и был всего в одном гейме от того, чтобы это подтвердить, ведя со счётом 6:1, 6:2, 5:4.

Но как раз в этот момент у Шварцмана открылось второе дыхание. Он перевёл третий сет на тай-брейк и выиграл его, сделал то же самое в четвёртой партии и наконец-то смог повести в решающем сете с брейком по итогам первых пяти геймов. Дальше инициатива окончательно перешла к аргентинцу, и он впервые добрался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам.

Разгром дня

В первый день новой рабочей недели в Париже обещали дождь, и поэтому у выходивших на корт теннисистов была весомая причина как можно скорее заканчивать свои игры. Именно так и поступила первая ракетка мира Симона Халеп в своём матче 1/8 финала против Элизы Мертенс. Она оформила путёвку в следующий раунд всего за 59 минут.

Халеп испытала проблемы только в третьем гейме первого сета, в котором судья шесть раз говорил «ровно». В конце концов румынка сделала брейк, а после серии из восьми выигранных геймов, которая едва не привела к «баранке» во второй партии, она стала одной из восьми участниц четвертьфинала «Ролан Гаррос». Теперь ей надо войти в четвёрку лучших, чтобы остаться лидером рейтинга WTA.

Расстройство дня

Оспаривать путёвку в полуфинал Халеп будет в матче с Анжеликой Кербер. Немецкая теннисистка оставила французскую публику без своей последней любимицы — Каролин Гарсии. Для бывшей первой ракетки мира матч поначалу складывался чрезвычайно просто — она отдала всего одно очко на своей подаче и легко делала брейки.

Гарсия включилась в игру только к концу второй партии, когда счёт был уже 1:5. Француженка не позволила Кербер реализовать четыре матчбола и выиграла два гейма. Но спасать матч всё-таки было поздно: когда немецкая теннисистка в пятый раз оказалась в шаге от победы, она его сделала.

Watch the highlights of the match between Angelique Kerber and Caroline Garcia. The German won in two sets 6/2 6/3. More videos on Youtube : https://t.co/IibTUiOwxc #RG18pic.twitter.com/vIYvvOydmm — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.

В этом сезоне Кербер вышла в четвертьфинал каждого турнира, в котором принимала участие, кроме домашнего соревнования в Штутгарте. При этом поражения на этой стадии она терпела четыре раза, да и в матче с Симоной Халеп вновь не будет фаворитом.

Брейк дня

Джон Изнер добрался до второй недели «Ролан Гаррос», не позволив никому из соперников выиграть гейм на своей подаче. Первым это сделал Хуан Мартин Дель Потро в матче 1/8 финала.

Встреча проходила по стандартному для игр на травяном покрытии сценарию — победа в сете доставалась тому, кто делал брейк. Все три раза это удавалось аргентинскому теннисисту, для которого нынешний «Ролан Гаррос» — лишь второй за последние шесть лет. Впервые с 2012 года он дошёл до четвертьфинала главного грунтового турнира.

Марафон дня

Последним барьер четвёртого круга у мужчин преодолел Марин Чилич. В матче с Фабио Фоньини он находился практически в таком же положении, что и Андерсон. Выиграв два сета и показывая неплохой теннис в третьем, он вдруг растерял всё своё преимущество. Итальянец, вдохновившись подвигом соотечественника Марко Чеккинато, сумел восстановить паритет, хотя для этого и пришлось с трудом выиграть четвёртый сет на тай-брейке.

В пятом сете хорватский теннисист всё-таки собрался. Трижды взяв свою подачу под ноль, он выиграл ещё три гейма подряд и повторил свой прошлогодний выход в четвертьфинал. Его встреча с Дель Потро станет самой интригующей на этой стадии — разница в классе между третьей и пятой ракетками турнира не так велика, как во всех остальных парах.