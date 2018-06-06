Шарапова оценила своё выступление на «Ролан Гаррос»

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Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё выступление на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.
Шарапова оценила своё выступление на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Знаете, на бумаге это шаг в правильном направлении. Трудно дать оценку одному турниру. Нужно делать выводы на основе предыдущих четырёх-пяти недель. Подходя к грунтовому сезону, я выбывала с турниров на стадии первого круга, проигрывая матчи, в которых хотела победить. На грунте мне удалось одержать несколько побед подряд. Думаю, я сделала шаг в правильном направлении, но это не относится к сегодняшнему матчу», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова проиграла Гарбинье Мугурусе и не сумела пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос».

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