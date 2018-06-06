Вылет Касаткиной, американское дерби в полуфинале и сенсация от 72-й ракетки мира: итоги десятого дня «Ролан Гаррос»
- Марко Чеккинато
- © Eric FEFERBERG / AFP
Поражение дня
Россиянку Дарью Касаткину ждал второй подряд матч против действующей чемпионки турнира Большого шлема. Только теперь вместо датчанки Каролин Возняцки это была американка Слоан Стивенс, побеждавшая год назад у себя на родине.
Стивенс рано стала демонстрировать агрессивную игру, и Касаткина дрогнула уже во втором гейме на своей подаче. Не набрав ни одного очка, россиянка стала уступать со счётом 1:3. Этот тревожный звоночек сработал, и 21-летняя теннисистка стала демонстрировать равный теннис и сделала обратный брейк. Но сравнять счёт до конца не получилось — Касаткина шесть раз могла выиграть восьмой гейм, но упускала эту возможность, и в итоге Стивенс добилась права подать на сет, чем тут же и воспользовалась.
Вторая партия начиналась так же, как и первая, вот только Касаткиной уже не удавалось наверстать упущенное. Стивенс же не сбавляла обороты и выиграла шесть геймов подряд, подчас отдавая россиянке всего одно очко за всё время розыгрыша. Тем не менее, четвертьфинал «Ролан Гаррос» стал лучшим результатом Касаткиной в карьере, и своим выступлением она может быть довольна. Правда, подъёма в рейтинге WTA у россиянки не будет, и она останется на 14-м месте, а если Мария Шарапова выиграет турнир, то Касаткина и вовсе опустится на одну строчку.
Watch the highlights of the match between Sloane Stephens and Daria Kasatkina. The American won in two sets 6/3 6/1.— Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2018 г.
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Успех дня
Американка Мэдисон Кис в третий раз за карьеру вышла в полуфинал турнира Большого шлема и впервые сделала это на «Ролан Гаррос». Это произошло после победы над Юлией Путинцевой — единственной несеяной теннисисткой, оставшейся в женской одиночной сетке к десятому дню турнира.
Первый сет между соперницами складывался поначалу в пользу бывшей российской спортсменки, ныне представляющей Казахстан. Путинцева вела с брейком со счётом 5:3, но Кис не проиграла ещё ни одной партии и прерывать свою серию не намеревалась. Ей удалось перевести стартовый сет на тай-брейк и выиграть его со счётом 7:5.
Во второй партии Кис ни разу не позволила Путинцевой заработать брейк-поинт, так что ей оставалось лишь собирать геймы на своей подаче, а только так сет выиграть невозможно. 13-я ракетка мира довела дело до победы и стала соперницей Стивенс — их ждёт повторение финала прошлогоднего US Open
Поражение Путинцевой повлияло на позиции Марии Шараповой в рейтинге WTA. Теперь по итогам турнира она окажется как минимум на 23-м месте, поднявшись вверх на семь строчек. Дальнейшее восхождение российской теннисистки будет возможно, если она сама будет прилагать к этому руку и обыгрывать соперниц.
Watch the highlights of the match between Madison Keys and Yulia Putintseva. The American won in two sets 7/6 6/4. #RG18pic.twitter.com/KwShFkiat3— Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2018 г.
Усталость дня
Матчу между Домиником Тимом и Александром Зверевым больше подходила бы полуфинальная афиша — именно их принято рассматривать в качестве единственных теннисистов, способных бросить вызов Рафаэлю Надалю. Только Тиму удавалось обыграть испанца на грунте в этом сезоне, а Зверев — вторая ракетка нынешнего «Ролан Гаррос». Случись им встретиться чуть раньше или позже, матч мог бы получиться великолепным, но на стадии четвертьфинала он не затянулся надолго.
Всё дело в том, что перед этим Зверев провёл три пятисетовых поединка подряд — он не покидал корт на протяжении практически 11 часов. Самый молодой четвертьфиналист турниров Большого шлема за последние девять лет потратил на это все силы, и матч с Тимом наглядно демонстрировал, как немец терял последние остатки энергии. С каждым сетом Зверев выигрывал всё меньше и меньше геймов — сначала четыре, потом два, а под конец и вовсе лишь один. Усугубила положение теннисиста и травма ноги, полученная во второй партии.
При этом в отличной форме был и Тим, перед которым стояла цель в третий раз подряд выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» и отомстить Звереву за недавнее поражение в финале турнира в Мадриде. Австриец справился с задачей менее чем за два часа.
Watch the highlights of the match between Dominic Thiem and Alexander Zverev. Dominic Thiem won 6-4 6-2 6-1. More videos here >> https://t.co/L0wmcUhyympic.twitter.com/CdaUK2lkef— Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2018 г.
Сенсация дня
Итальянец Марко Чеккинато стал главным героем «Ролан Гаррос», и можно даже не дожидаться окончания турнира, чтобы это констатировать. 72-й ракетке мира удалось пробиться в полуфинал, обыграв не кого-то, а самого Новака Джоковича — экс-первую ракетку мира и бывшего победителя главного грунтового турнира года.
Над Чеккинато теперь принято шутить — когда-то он пытался заработать, намеренно проигрывая в договорных матчах, но теперь он зарабатывает гораздо больше, одерживая победы над признанными фаворитами. Со своим 72-м местом в списке лучших теннисистов он стал самым низкорейтинговым полуфиналистом «Ролан Гаррос» со времён Андрея Медведева, который добился того же самого, замыкая первую сотню в 1999 году.
Для итальянского тенниса выход Чеккинато в полуфинал Открытого чемпионата Франции — нерядовое событие. В последний раз такое удавалось Коррадо Барадзутти в далёком 1978 году. А ведь всего две недели назад у Чеккинато не было ни одной победы на турнирах Большого шлема.
В матче с Джоковичем 25-летний уроженец Палермо показал действительно впечатляющий уровень тенниса и своими частыми выходами к сетке серьёзно досаждал сербу. После встречи с врачами, которые осмотрели шею бывшего первого номера мирового тенниса, Джокович подтянулся за соперником и трижды мог одним очком выиграть сет при счёте 6:5 в свою пользу, но в итоге партия перешла на тай-брейк, и Чеккинато не упустил свой шанс.
В третьем сете итальянца словно подменили — он четыре раза отдавал свою подачу и заодно заработал штрафное очко, уйдя с корта к тренеру без разрешения. Но зато разговор с ним позволил с новыми силами продолжить атаковать Джоковича в следующей партии. Вновь вовремя сравняв счёт по геймам до того, как стало слишком поздно, Чеккинато предложил разыграть партию на тай-брейке. Серб вновь не реализовал три сетбола, на итальянец впустую потратил три матчбола. Но с четвёртой попытки Чеккинато всё-таки довёл дело до победы. Следующим испытанием для итальянца станет Доминик Тим.
Watch the highlights of the match between Marco Cecchinato and Novak Djokovic. The Italian won in four sets 6/3, 7/6, 1/6, 7/6. More videos on https://t.co/L0wmcUhyym #RG18pic.twitter.com/gUEBEoa0KV— Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2018 г.
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