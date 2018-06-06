Вылет Касаткиной, американское дерби в полуфинале и сенсация от 72-й ракетки мира: итоги десятого дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился десятый игровой день. Состоялись два четвертьфинальных матча у мужчин и женщин. Россиянка Дарья Касаткина не смогла переиграть американку Слоан Стивенс, которая теперь оспорит выход в финал с соотечественницей Мэдисон Кис. Австриец Домини Тим легко прошёл в полуфинал «Ролан Гаррос», взяв верх над немцем Александра Зверева, и теперь встретится с главной сенсацией турнира — итальянцем Марко Чеккинато, не пустившим вперёд серба Новака Джоковича.

Поражение дня

Россиянку Дарью Касаткину ждал второй подряд матч против действующей чемпионки турнира Большого шлема. Только теперь вместо датчанки Каролин Возняцки это была американка Слоан Стивенс, побеждавшая год назад у себя на родине.

Стивенс рано стала демонстрировать агрессивную игру, и Касаткина дрогнула уже во втором гейме на своей подаче. Не набрав ни одного очка, россиянка стала уступать со счётом 1:3. Этот тревожный звоночек сработал, и 21-летняя теннисистка стала демонстрировать равный теннис и сделала обратный брейк. Но сравнять счёт до конца не получилось — Касаткина шесть раз могла выиграть восьмой гейм, но упускала эту возможность, и в итоге Стивенс добилась права подать на сет, чем тут же и воспользовалась.

Вторая партия начиналась так же, как и первая, вот только Касаткиной уже не удавалось наверстать упущенное. Стивенс же не сбавляла обороты и выиграла шесть геймов подряд, подчас отдавая россиянке всего одно очко за всё время розыгрыша. Тем не менее, четвертьфинал «Ролан Гаррос» стал лучшим результатом Касаткиной в карьере, и своим выступлением она может быть довольна. Правда, подъёма в рейтинге WTA у россиянки не будет, и она останется на 14-м месте, а если Мария Шарапова выиграет турнир, то Касаткина и вовсе опустится на одну строчку.

Watch the highlights of the match between Sloane Stephens and Daria Kasatkina. The American won in two sets 6/3 6/1.

More videos on https://t.co/L0wmcUhyym#RG18pic.twitter.com/4kolZG3m84 — Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2018 г.

Успех дня

Американка Мэдисон Кис в третий раз за карьеру вышла в полуфинал турнира Большого шлема и впервые сделала это на «Ролан Гаррос». Это произошло после победы над Юлией Путинцевой — единственной несеяной теннисисткой, оставшейся в женской одиночной сетке к десятому дню турнира.

Первый сет между соперницами складывался поначалу в пользу бывшей российской спортсменки, ныне представляющей Казахстан. Путинцева вела с брейком со счётом 5:3, но Кис не проиграла ещё ни одной партии и прерывать свою серию не намеревалась. Ей удалось перевести стартовый сет на тай-брейк и выиграть его со счётом 7:5.

Во второй партии Кис ни разу не позволила Путинцевой заработать брейк-поинт, так что ей оставалось лишь собирать геймы на своей подаче, а только так сет выиграть невозможно. 13-я ракетка мира довела дело до победы и стала соперницей Стивенс — их ждёт повторение финала прошлогоднего US Open

Поражение Путинцевой повлияло на позиции Марии Шараповой в рейтинге WTA. Теперь по итогам турнира она окажется как минимум на 23-м месте, поднявшись вверх на семь строчек. Дальнейшее восхождение российской теннисистки будет возможно, если она сама будет прилагать к этому руку и обыгрывать соперниц.

Watch the highlights of the match between Madison Keys and Yulia Putintseva. The American won in two sets 7/6 6/4. #RG18pic.twitter.com/KwShFkiat3 — Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2018 г.

Усталость дня

Матчу между Домиником Тимом и Александром Зверевым больше подходила бы полуфинальная афиша — именно их принято рассматривать в качестве единственных теннисистов, способных бросить вызов Рафаэлю Надалю. Только Тиму удавалось обыграть испанца на грунте в этом сезоне, а Зверев — вторая ракетка нынешнего «Ролан Гаррос». Случись им встретиться чуть раньше или позже, матч мог бы получиться великолепным, но на стадии четвертьфинала он не затянулся надолго.

Всё дело в том, что перед этим Зверев провёл три пятисетовых поединка подряд — он не покидал корт на протяжении практически 11 часов. Самый молодой четвертьфиналист турниров Большого шлема за последние девять лет потратил на это все силы, и матч с Тимом наглядно демонстрировал, как немец терял последние остатки энергии. С каждым сетом Зверев выигрывал всё меньше и меньше геймов — сначала четыре, потом два, а под конец и вовсе лишь один. Усугубила положение теннисиста и травма ноги, полученная во второй партии.

При этом в отличной форме был и Тим, перед которым стояла цель в третий раз подряд выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» и отомстить Звереву за недавнее поражение в финале турнира в Мадриде. Австриец справился с задачей менее чем за два часа.

Watch the highlights of the match between Dominic Thiem and Alexander Zverev. Dominic Thiem won 6-4 6-2 6-1. More videos here >> https://t.co/L0wmcUhyympic.twitter.com/CdaUK2lkef — Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2018 г.

Сенсация дня

Итальянец Марко Чеккинато стал главным героем «Ролан Гаррос», и можно даже не дожидаться окончания турнира, чтобы это констатировать. 72-й ракетке мира удалось пробиться в полуфинал, обыграв не кого-то, а самого Новака Джоковича — экс-первую ракетку мира и бывшего победителя главного грунтового турнира года.

Над Чеккинато теперь принято шутить — когда-то он пытался заработать, намеренно проигрывая в договорных матчах, но теперь он зарабатывает гораздо больше, одерживая победы над признанными фаворитами. Со своим 72-м местом в списке лучших теннисистов он стал самым низкорейтинговым полуфиналистом «Ролан Гаррос» со времён Андрея Медведева, который добился того же самого, замыкая первую сотню в 1999 году.

Для итальянского тенниса выход Чеккинато в полуфинал Открытого чемпионата Франции — нерядовое событие. В последний раз такое удавалось Коррадо Барадзутти в далёком 1978 году. А ведь всего две недели назад у Чеккинато не было ни одной победы на турнирах Большого шлема.

В матче с Джоковичем 25-летний уроженец Палермо показал действительно впечатляющий уровень тенниса и своими частыми выходами к сетке серьёзно досаждал сербу. После встречи с врачами, которые осмотрели шею бывшего первого номера мирового тенниса, Джокович подтянулся за соперником и трижды мог одним очком выиграть сет при счёте 6:5 в свою пользу, но в итоге партия перешла на тай-брейк, и Чеккинато не упустил свой шанс.

В третьем сете итальянца словно подменили — он четыре раза отдавал свою подачу и заодно заработал штрафное очко, уйдя с корта к тренеру без разрешения. Но зато разговор с ним позволил с новыми силами продолжить атаковать Джоковича в следующей партии. Вновь вовремя сравняв счёт по геймам до того, как стало слишком поздно, Чеккинато предложил разыграть партию на тай-брейке. Серб вновь не реализовал три сетбола, на итальянец впустую потратил три матчбола. Но с четвёртой попытки Чеккинато всё-таки довёл дело до победы. Следующим испытанием для итальянца станет Доминик Тим.