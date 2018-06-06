Вылет Касаткиной, американское дерби в полуфинале и сенсация от 72-й ракетки мира: итоги десятого дня «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился десятый игровой день. Состоялись два четвертьфинальных матча у мужчин и женщин. Россиянка Дарья Касаткина не смогла переиграть американку Слоан Стивенс, которая теперь оспорит выход в финал с соотечественницей Мэдисон Кис. Австриец Домини Тим легко прошёл в полуфинал «Ролан Гаррос», взяв верх над немцем Александра Зверева, и теперь встретится с главной сенсацией турнира — итальянцем Марко Чеккинато, не пустившим вперёд серба Новака Джоковича.
Вылет Касаткиной, американское дерби в полуфинале и сенсация от 72-й ракетки мира: итоги десятого дня «Ролан Гаррос»
  • Марко Чеккинато
  • © Eric FEFERBERG / AFP

Поражение дня

 

Россиянку Дарью Касаткину ждал второй подряд матч против действующей чемпионки турнира Большого шлема. Только теперь вместо датчанки Каролин Возняцки это была американка Слоан Стивенс, побеждавшая год назад у себя на родине.

Стивенс рано стала демонстрировать агрессивную игру, и Касаткина дрогнула уже во втором гейме на своей подаче. Не набрав ни одного очка, россиянка стала уступать со счётом 1:3. Этот тревожный звоночек сработал, и 21-летняя теннисистка стала демонстрировать равный теннис и сделала обратный брейк. Но сравнять счёт до конца не получилось — Касаткина шесть раз могла выиграть восьмой гейм, но упускала эту возможность, и в итоге Стивенс добилась права подать на сет, чем тут же и воспользовалась.

Вторая партия начиналась так же, как и первая, вот только Касаткиной уже не удавалось наверстать упущенное. Стивенс же не сбавляла обороты и выиграла шесть геймов подряд, подчас отдавая россиянке всего одно очко за всё время розыгрыша. Тем не менее, четвертьфинал «Ролан Гаррос» стал лучшим результатом Касаткиной в карьере, и своим выступлением она может быть довольна. Правда, подъёма в рейтинге WTA у россиянки не будет, и она останется на 14-м месте, а если Мария Шарапова выиграет турнир, то Касаткина и вовсе опустится на одну строчку.

Успех дня

 

Американка Мэдисон Кис в третий раз за карьеру вышла в полуфинал турнира Большого шлема и впервые сделала это на «Ролан Гаррос». Это произошло после победы над Юлией Путинцевой — единственной несеяной теннисисткой, оставшейся в женской одиночной сетке к десятому дню турнира.

Первый сет между соперницами складывался поначалу в пользу бывшей российской спортсменки, ныне представляющей Казахстан. Путинцева вела с брейком со счётом 5:3, но Кис не проиграла ещё ни одной партии и прерывать свою серию не намеревалась. Ей удалось перевести стартовый сет на тай-брейк и выиграть его со счётом 7:5.

Во второй партии Кис ни разу не позволила Путинцевой заработать брейк-поинт, так что ей оставалось лишь собирать геймы на своей подаче, а только так сет выиграть невозможно. 13-я ракетка мира довела дело до победы и стала соперницей Стивенс — их ждёт повторение финала прошлогоднего US Open

Поражение Путинцевой повлияло на позиции Марии Шараповой в рейтинге WTA. Теперь по итогам турнира она окажется как минимум на 23-м месте, поднявшись вверх на семь строчек. Дальнейшее восхождение российской теннисистки будет возможно, если она сама будет прилагать к этому руку и обыгрывать соперниц.

Усталость дня

 

Матчу между Домиником Тимом и Александром Зверевым больше подходила бы полуфинальная афиша — именно их принято рассматривать в качестве единственных теннисистов, способных бросить вызов Рафаэлю Надалю. Только Тиму удавалось обыграть испанца на грунте в этом сезоне, а Зверев — вторая ракетка нынешнего «Ролан Гаррос». Случись им встретиться чуть раньше или позже, матч мог бы получиться великолепным, но на стадии четвертьфинала он не затянулся надолго.

Всё дело в том, что перед этим Зверев провёл три пятисетовых поединка подряд — он не покидал корт на протяжении практически 11 часов. Самый молодой четвертьфиналист турниров Большого шлема за последние девять лет потратил на это все силы, и матч с Тимом наглядно демонстрировал, как немец терял последние остатки энергии. С каждым сетом Зверев выигрывал всё меньше и меньше геймов — сначала четыре, потом два, а под конец и вовсе лишь один. Усугубила положение теннисиста и травма ноги, полученная во второй партии.

При этом в отличной форме был и Тим, перед которым стояла цель в третий раз подряд выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» и отомстить Звереву за недавнее поражение в финале турнира в Мадриде. Австриец справился с задачей менее чем за два часа.

Сенсация дня

 

Итальянец Марко Чеккинато стал главным героем «Ролан Гаррос», и можно даже не дожидаться окончания турнира, чтобы это констатировать. 72-й ракетке мира удалось пробиться в полуфинал, обыграв не кого-то, а самого Новака Джоковича — экс-первую ракетку мира и бывшего победителя главного грунтового турнира года.

Над Чеккинато теперь принято шутить — когда-то он пытался заработать, намеренно проигрывая в договорных матчах, но теперь он зарабатывает гораздо больше, одерживая победы над признанными фаворитами. Со своим 72-м местом в списке лучших теннисистов он стал самым низкорейтинговым полуфиналистом «Ролан Гаррос» со времён Андрея Медведева, который добился того же самого, замыкая первую сотню в 1999 году.

Для итальянского тенниса выход Чеккинато в полуфинал Открытого чемпионата Франции — нерядовое событие. В последний раз такое удавалось Коррадо Барадзутти в далёком 1978 году. А ведь всего две недели назад у Чеккинато не было ни одной победы на турнирах Большого шлема.

В матче с Джоковичем 25-летний уроженец Палермо показал действительно впечатляющий уровень тенниса и своими частыми выходами к сетке серьёзно досаждал сербу. После встречи с врачами, которые осмотрели шею бывшего первого номера мирового тенниса, Джокович подтянулся за соперником и трижды мог одним очком выиграть сет при счёте 6:5 в свою пользу, но в итоге партия перешла на тай-брейк, и Чеккинато не упустил свой шанс.

В третьем сете итальянца словно подменили — он четыре раза отдавал свою подачу и заодно заработал штрафное очко, уйдя с корта к тренеру без разрешения. Но зато разговор с ним позволил с новыми силами продолжить атаковать Джоковича в следующей партии. Вновь вовремя сравняв счёт по геймам до того, как стало слишком поздно, Чеккинато предложил разыграть партию на тай-брейке. Серб вновь не реализовал три сетбола, на итальянец впустую потратил три матчбола. Но с четвёртой попытки Чеккинато всё-таки довёл дело до победы. Следующим испытанием для итальянца станет Доминик Тим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить
` `